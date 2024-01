Consejos de apuesta para el partido Real Madrid vs Mallorca: Cuotas, predicciones y pronósticos Jornada 19 LaLiga EA Sports (03/01/2024)

El flamante líder de La Liga salta a la cancha para hacer su estreno en este 2024. El Real Madrid recibirá a un Mallorca que acumula un invicto que lo tiene fuera de zona de ascenso, pero que no puede relajarse. Vibrante encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu.

Los ‘merengues’ han tenido una gran primera mitad de temporada, dominando en el torneo local y en la Champions League. En España comparten la cima de la tabla con el sorprendente Girona, por lo que necesitan de una victoria para alejarse en la punta y meterle presión a sus perseguidores. Además, los blancos anunciaron la continuidad de su entrenador Carlo Ancelotti, por lo que uno de los temas que más preocupaba a la afición comenzó zanjado este nuevo año.

Mallorca está sorprendiendo con un invicto de cinco partidos sin perder. Sin embargo, tres de esos encuentros han terminado empatados, por lo que están fuera de peligro, pero todavía con la opción de pelear abajo en la tabla. Con 18 unidades están a solo cinco puntos de Celta de Vigo, el último en descender, por lo que necesitan al menos rescatar un punto de Madrid.

Real Madrid anotará en ambas mitades - 1.90 en bet365

Más de 1,5 tiros a puerta de Jude Bellingham - 1.72 en bet365

Más de 8,5 córners en el partido - 1.57 en bet365

Todas las cuotas son cortesía de bet365, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios

Un Madrid y Bellingham protagonistas

El Real Madrid es de los equipos que más dominan a sus rivales jugando en casa. El poderío de su plantilla y el gran presente futbolístico que le ha entregado Carlo Ancelotti lo tiene como uno de los mejores equipos de Europa. Los ‘merengues’ son el equipo con mayor porcentaje de anotaciones en ambas mitades, en cinco de sus ocho partidos han logrado anotar uno o más goles tanto en el primero como segundo tiempo. Este porcentaje se hace todavía más importante si se considera la debilidad del rival de turno.

Los blancos han contado con una figura excluyente esta temporada. El inglés Jude Bellingham ha dado que hablar a nivel mundial, no solo por su buen juego, sino que por su capacidad goleadora. El ex Borussia Dortmund es el goleador del equipo con 13 tantos en liga, pero en los últimos encuentros no se le ha abierto el arco. Sin embargo, pese a no convertir el peligro de ‘Belligol’ cada vez que pisa el área se hace notar y sus remates suelen ser un peligro para el portero rival.

Muchos tiros de esquina en el duelo

La estadística favorece a un encuentro con muchos córners, pese a que Mallorca tiene uno de los promedios más bajos. Sin embargo, Real Madrid cuenta con uno de los mejores promedios en La Liga jugando como local con 7,38 tiros de esquina. Si a esto se le suman los 3,11 córners como visitante de Mallorca tenemos un duelo muy activo desde el balón parado en ambas porterías.