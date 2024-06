Nuestros expertos de GOAL Chile te traen las mejores apuestas Copa América Fase de Grupos: Pronósticos Perú vs Chile, sábado 20 de junio de 2024

La selección chilena hace su debut en la Copa América frente a Perú. El Clásico del Pacífico asoma como un igualado encuentro que además tendrá un condimento adicional: el nuevo DT de la Roja se medirá contra su antiguo seleccionado. Ricardo Gareca enfrentará por primera vez a los peruanos tras su mediático arribo a Chile. Este será un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos en el certamen.

El elenco peruano deberá sumar puntos sí o sí en el debut si quiere avanzar en un grupo en el que también están Canadá y Argentina. El segundo puesto está en incógnita, pensando en una clasificación sin problemas de los campeones del mundo. Para eso, deberán dejar de lado su pésimo momento en Clasificatorias, donde son colistas absolutos con solo 2 puntos. Desde la salida de Ricardo Gareca, los incas no han podido reponerse y dejaron de ser competitivos. Sin embargo, frente a los chilenos siempre se juega un partido aparte, donde se deja todo por la victoria.

La Roja, quien fuera campeona en 2015 y 2016, llega a Estados Unidos 2024 con un plantel renovado y pocas de las figuras de la generación dorada. Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas son algunas de las estrellas que todavía permanecen en el equipo, tras las sorpresivas ausencias de Gary Medel y Arturo Vidal. El "Tigre" Gareca le dio protagonismo a jóvenes promesas chilenas como Darío Osorio, además de una identidad de juego que no se veía hace muchos procesos.

Chile gana el partido - cuota 2,05 en Betano

Más de 1,5 goles en el partido - cuota 1,50 en Betano

Menos de 8,5 córners - cuota 1,88 en Betano

Todas las cuotas son cortesía de Betano, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios

Chile es el favorito

En sus primeros tres amistosos la Roja ha dejado una gran sensación, le ganó con contundencia a Albania por 3-0, perdió en un ajustado partido contra Francia por 3-2 y goleó a Paraguay 3-0. Chile llega con confianza a esta Copa América, donde quiere volver a instalarse en lo más alto. Gareca recuperó la fuerza goleadora de una selección que le costaba mucho llegar al festejo, 8 goles en sus últimos encuentros.

Además, ya se midieron en Clasificatorias y los chilenos no tuvieron problema para derrotar por 2-0 a los peruanos. Es por esto que Chile es el favorito a llevarse la victoria, pese a que Perú viene invicto en sus últimos cuatro amistosos, aunque contra selecciones como Nicaragua, República Dominicana y El Salvador.

Poca acción en las esquinas

El antecedente de ambas selecciones da cuenta de un encuentro que será combativo en el medio campo, pero no con tantas acciones a balón parado. En sus últimos cuatro partidos Perú no ha recibido más de 5 córners. En tanto, Chile no ha sido capaz de generar más de 4 opciones a balón parado desde la esquina en sus amistosos. Es más, en la goleada 3-0 frente a Paraguay, donde la Roja fue ampliamente superior, no logró ni un solo córner en los 90 minutos.