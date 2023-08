Portugal vs Estados Unidos 01/08/23 | Apuestas y predicciones

Consulta las mejores predicciones para el partido de Portugal vs Estados Unidos para el Mundial Femenino de 2023

El cuadro debutante lusitano marcó historia tras vencer a Vietnam en el grupo E de la Copa del Mundo Femenino FIFA. Este martes 1 de agosto es la última prueba de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina FIFA 2023 que se está disputando en Nueva Zelanda. Cabe recordar que cuatro de los ocho grupos están sorteados en la isla oceánica y los otros cuatro en Australia.

Los Estados Unidos mientras tanto, flamante campeón mundial viajará a Auckland para enfrentar a su similar europeo en el estadio Eden Park en la isla norte neozelandesa este martes 1 de agosto a las 3 am hora chilena. Estados Unidos afronta su tercer partido de grupo donde basta con un empate para avanzar y sellar de la mejor manera la ambición que prevalece con el actual campeón mundial.

Las pocas probabilidades de las debutantes

Es casi insondable la posibilidad de las lusitanas de derrotar a Estados Unidos sería más bien descabellada. Eso es casi seguro que no va a suceder, perder contra Portugal no es tan descabellado en comparación a las jugadoras estadounidenses. Dos veces campeones defensores de la Copa Mundial aunque la verdad, no ha realizado hasta la fecha su capacidad en este torneo, la máxima cita del deporte rey.

La selección femenina portuguesa afronta la tercera y última jornada de la fase de grupos dependiendo sólo de sí misma para alcanzar los octavos de final, aunque para ello tenga que vencer a Estados Unidos.

Marcando historia

Portugal perdió un ajustado primer partido contra Países Bajos por 1 a 0 antes de marcar el primer gol de su historia mediante Telma Encarnação en seguida por Francisca Nazareth derrotando a Vietnam y eliminando al cuadro asiático por 2 a 0.

El plantel comandado por Las pupilas de Francisco Neto se despidió del que ha sido su lugar de trabajo desde el 15 de julio, en una sesión en la que sólo volvió a faltar la centrocampista Fátima Pinto, que se quedó en el gimnasio, recuperándose de una lesión en la rodilla derecha en el primer partido, contra Países Bajos (0-1), y recibió tratamiento y trabajo individualizado en el gimnasio.

Horan al rescate

Lindsey Horan restauró el orgullo y en teoría la supremacía de la selección comandada por Vlatko Andonovski empatando en Wellington a 1 frente a los Países Bajos.

Tras vencer a Vietnam por 3 a 0 y empatar ante Países Bajos (1-1), derrotando a Portugal podría reducirse a la diferencia de goles. Si EEUU o Países Bajos ganan el martes los equipos tienen partidos exactamente a la misma, regirá la diferencia de goles como primer criterio de desempate.

La ventaja a favor

Actualmente contando con una ventaja de +3 a favor en la tabla de posiciones como primer desempate. El cuadro dirigido por Andonovski se espera que venza a Portugal pero no será tan fácil como el primer partido del grupo frente a Vietnam. Aún así dedicar demasiado tiempo a preocuparse por todos los escenarios posibles podría ser contraproducente. Jugar de manera convincente como su plantel amerita, alcanzando su total capacidad y hacerlo con su incomparable plantilla debería ser el único objetivo. Lo demás se debería encargar solo.

Un partido decisivo

Toca a EEUU sobrevivir a algunas pruebas y eludir algunas minicrisis, soportar dificultades grandes y pequeñas, suele formar parte del camino para ser campeón del mundo aunque la experiencia del miércoles pasado haya dejado a los medios y los aficionados preguntándose si su equipo es realmente capaz de conseguir un histórico tricampeonato mundial ganándole todo, también serviría a las jugadoras cuando empiecen los partidos a vida o muerte en la fase eliminatoria.

Es exactamente lo que sucedió en la capital neozelandesa Wellington contra Países Bajos, la prueba perfecta hasta el momento de su temple.

El DT Andonovski aclaró a los medios sobre el objetivo, desea que “Nuestras jóvenes jugadoras confíen lo máximo posible en sus habilidades”. “Su limitación de minutos era de unos 45 minutos”, explicó.

“Hemos aprendido algunas lecciones de este partido”, declaró la capitana Lindsay Horan. ¿Recuperará Rose Lavelle su titularidad contra Portugal después de haber empezado los dos primeros partidos en el banquillo? La respuesta es que existe una restricción de minutos.