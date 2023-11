Nuestro experto te trae las mejores predicciones, cuotas y análisis de apuestas para el Manchester City vs Young Boys Champions League 7/11/2023

Comienza la segunda rueda de la fase de grupos de Champions League. Manchester City recibirá en su casa al Young Boys en lo que promete ser un duelo con un claro favorito y de muchos goles en Inglaterra.

Los ‘citizens’ vienen de una campaña perfecta en Europa y buscarán comenzar a asegurar el primer lugar del Grupo G frente a uno de los equipos más débiles. Nueve de nueve puntos posibles en busca de revalidar su título. Además, los pupilos de Pep Guardiola vienen con la confianza muy alta tras golear en Premier League.

Los suizos lideran su liga, pero por la ‘Orejona’ todavía no consiguen una victoria y están virtualmente eliminados. De todas maneras, rescatar algún punto en Inglaterra es fundamental para su lucha con el Estrella Roja por el tercer puesto y clasificación a Europa League. El único punto conseguido hasta el momento fue justamente una igualdad 2-2 contra el equipo serbio.

Más de 3.5 Goles del Manchester City - a 2.37 apostando con bet365

Julián Álvarez anotará en cualquier momento - a 2.05 con bet365

Manchester City ganará a cero - a 1.50 con bet365

Todas las cuotas son cortesía de bet365, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.

Goleada ‘citizen’ en el Etihad Stadium

Manchester City es líder del Grupo G en Champions League, pero no puede relajarse si quiere avanzar como líder a los octavos de final. Enfrentará al rival más débil y al que viene de ganar 3-1 en Suiza. En esta edición de la ‘Orejona’ los campeones de Europa se han mostrado sólidos en ataque y vienen muy eficaces de cara a portería.

En un total de tres encuentros en la competición acumula nueve goles, siendo el equipo más goleador del certamen junto al Bayern Múnich. Además, en el Etihad Stadium los dirigidos por Pep Guardiola no perdonan, vienen de golear 6-1 a Bournemouth por Premier League, en un duelo donde ni siquiera tuvieron que aparecer sus dos principales armas de ataque, Erling Haaland y Julián Álvarez.

La ‘Araña’ volverá a picar y ya afiló los colmillos

El delantero argentino no pudo hacerse presente en la goleada contra los ‘cherries’. El ex River Plate sufrió un golpe durante la celebración del segundo tanto ‘Citizen’ y se le vio afectado por la sangre en sus dientes. Si bien siguió jugando, no se vio cómodo y finalmente fue sustituido en la segunda parte. Tras el encuentro se refirió al tema en sus redes sociales y aclaró que su dentadura está en perfecto estado, por lo que jugará por Champions League.

Pese a no convertir contra Bournemouth, no se puede negar la capacidad goleadora de la ‘Araña’ está temporada. Y es que en solo tres encuentros ya suma tres goles, por lo que en una goleada de Manchester City, con el delantero en buenas condiciones físicas, el nombre del argentino debería estar en el marcador en cualquier momento del partido.