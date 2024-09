Nuestros expertos de GOAL Chile analizan la situación del Manchester United y las apuestas a próximo entrenador de los Red Devils.

Mucho se lleva discutiendo sobre la continuidad de Ten Hag al frente del equipo inglés. Es más, este debate lleva abierto años. Respecto a las apuestas próximo entrenador Manchester United, se han barajado nombres como el de Julen Lopetegui. Sin embargo, finalmente, el club decidió darle continuidad a Ten Hag para la temporada 2024/2025.

Pero el Manchester United no funciona. Es uno de los clubes más ricos del mundo, pero lleva años y años sin ser competitivo en Premier League y en Europa (a excepción de una UEFA Europa League en el año 2016/2017). Por tanto, tal vez el problema no sea del DT, pero tras unos últimos resultados algo pobres, peligra nuevamente el puesto de Ten Hag.

A continuación, repasamos las mejores cuotas a próximo entrenador del Manchester United.

Cuotas a próximo entrenador del Manchester United

De vez en cuando, bet365 abre mercados especiales y los últimos resultados del que otrora fue uno de los equipos más importantes del mundo han hecho resurgir el debate sobre quién será el próximo entrenador del Manchester United. Ten Hag se aferra al cargo, pero desde la dirección sienten cada vez más que son otros los candidatos idóneos para DT.

El pinchazo en Europa League vuelve a encender las alarmas

La victoria en la Community Shield frente a los Citizens el año pasado dio una pelota extra a Ten Hag. Las peticiones de destitución eran un clamor, pero ese título ante un rival de la talla del Manchester City insufló aire al DT del Manchester United. Pero, ahora, parece que ha sido un total error dados los últimos resultados cosechados por los Red Devils.

El jueves pasado empataban contra un flojo Twente en casa, demostrando que el equipo no carbura. Y es por ello que se han encendido nuevamente las alarmas. Porque en Premier League tampoco funcionan. En el puesto número 11 tras 5 fechas, el Manchester United tiene un problema de gol (apenas promedian 1 gol por juego) y no sabe a qué juega.

Y eso que tras la adquisición de Jim Ratcliffe e INEOS del club, se tomó la decisión de ser lo más racionales posibles en la toma de decisiones. Y es esto lo único a lo que se puede aferrar Ten Hag para seguir al frente del plantel. Pero está claro que, aunque se intente repartir responsabilidad entre todos, una derrota este fin de semana hundiría al DT.

Gareth Southgate, el mejor colocado para sustituir a Ten Hag

Tras renunciar a su cargo como seleccionador de Inglaterra, Gareth Soutghate ha recibido diversas ofertas. De hecho, se le ha vinculado permanentemente con el Everton, pero se sabe que el propio ex del Aston Villa rechazó la propuesta de los toffees. Entendible, pues el Everton está en una situación realmente preocupante, mucho peor que el Manchester.

Y es por eso que en las matemáticas de las apuestas próximo entrenador del Manchester United entra el nombre del exseleccionador inglés. Todo apunta a que Gareth Southgate quiere dirigir un grande, y los Red Devils lo son. A cuotas 4 a 1 en bet365 podría ser una buena opción y si Ten Hag es despedido, se convertiría en una apuesta de gran valor.

Ruud Van Nistelrooy, una leyenda que ya está dentro del organigrama

Sin embargo, creemos que las mejores apuestas para próximo entrenador del Manchester United son las cuotas 5 a 1 a Van Nistelrooy. Aunque el neerlandés no ha demostrado nada todavía como DT, cuenta con la ventaja de ya estar trabajando con los Red Devils como entrenador adjunto. Por tanto, sería una opción más económica y de menor riesgo.

Porque Van Nistelrooy no solo ya está en las dinámicas del club y la institución, sino que conoce muy bien la filosofía del Manchester United. Recordemos que el exdelantero neerlandés disputó hasta 5 temporadas con los Red Devils, para los que anotó 150 goles en 219 juegos. Por ello, y también por su ambición, sería una de las opciones más racionales.

Cambiar de DT en mitad de temporada nunca es fácil y trae bastantes problemas. La filosofía de juego pende de un hilo, el DT debe trabajar con futbolistas que no encajan con su sistema de juego… No se permite abordar el problema en condiciones. Sin embargo, la apuesta solo sería verde si Van Nistelrooy firmase a largo plazo y no como DT interino.