Nuestros expertos de GOAL Chile analizan la situación de Neymar Júnior y las apuestas fichajes: ¿Cuál es el próximo equipo del brasileño?

Neymar ha sido uno de los mayores talentos de los últimos 15 años. Lastimosamente, dicho talento nunca supo ser manejado. Mal entorno y una cabeza poco amueblada tiraron por la borda a un jugador que podría haber roto totalmente la hegemonía Cristiano-Messi. Ahora, el brasileño da sus últimos coletazos y las apuestas fichajes están muy calientes.

Las cuotas al mercado de pases con relación a Neymar no para de cambiar. Hasta hace poco, se daba por hecho que el brasileño volvería a Brasil. Sin embargo, ahora bet365 da por hecho que seguirá en la liga saudí. ¿Qué dicen nuestros expertos sobre las apuestas fichajes? Repasamos las opciones de Neymar Júnior con relación a su próximo plantel.

Apuestas fichajes Neymar Júnior

El brasileño, afectado por constantes lesiones, parece que ha terminado ciclo en la liga saudí. O tal vez continúe por falta de interés en el exterior. Ahora es el momento de apostar en el mercado de apuestas fichajes. A continuación, recogemos las mejores cuotas mercado de pases para Neymar Júnior. ¿Se irá a la MLS junto con su amigo Lionel Messi?

Leila Pereira dice que el Palmeiras no es un departamento médico

Se lleva días hablando de que el exbarcelonista podría volver a la liga brasileña. Sin embargo, varios clubes del país ya han rechazado esta idea con contundencia. El Palmeiras, en boca de su presidenta, ha afirmado que un club de tanto prestigio no está para lidiar con jugadores que no aguantan el ritmo de competición, y no hay urgencia.

Porque el Palmeiras es uno de los favoritos para la victoria final en el Brasileirao. Por su parte, el segundo en la tabla, el Botafogo, también ha dejado claro que no le interesa incluir en su nómina de efectivos al extremo brasileño. ¿Para qué? No en vano, no son solo segundos en liga, sino que además disputarán la final de la Copa Libertadores 2024.

Si Neymar vuelve a Brasil, lo hará para jugar con el Santos

El valor está en las cuotas 4 a 1 a que Neymar fichará por cualquier equipo del Brasileirao. El Santos es el que más papeletas tiene de hacerse con los servicios del excéntrico atacante. El papá del jugador ya ha empezado a sembrar dudas sobre su continuidad en la liga saudí, y la verdad es que el exjugador del PSG no vería con malos ojos volver allá.

Recordemos que Neymar se dio a conocer mundialmente en el Santos. En dicha entidad disputó 225 partidos para 136 goles y 69 asistencias. Cerrar su carrera profesional en el club de su vida sería una buena forma de cerrar una carrera que, aunque buena, ha podido ser mejor. Es más, hasta la presidenta del Palmeiras ha insinuado que podría ser así.

Las cuotas al Al Hilal no tienen valor

No hablemos ya de disparates como las cuotas 17 a 1 a que Neymar fichará por el FC Barcelona. Sí es cierto que durante su etapa en el PSG se intentó su regreso, pero ahora no tendría sentido. No solo por lo económico, sino que deportivamente Neymar no parece estar al nivel necesario para aportar en un club como el dirigido actualmente por Hansi Flick.

Las cuotas a que permanecerá en el Al Hilal tampoco resultan interesantes. Es cierto que el club árabe disputará el Mundial de Clubes, y no creemos que Neymar quiera perdérselo. ¿Y si ficha entonces por el Inter de Miami? La MLS enviará a este y al Seattle Sounders al Mundial de Clubes. Y en el Inter de Miami juega un amigo suyo: la leyenda Lionel Messi.

Veremos en los próximos meses el movimiento final. Nuestra recomendación es estar atento a las noticias en prensa, así como a las declaraciones del entorno de Neymar.