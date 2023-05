Manchester United vs Chelsea 25/5/23 | Consejos de apuestas y predicciones

Consulta los consejos de apuestas y predicciones para el gran partido de la Champions League - Manchester United vs Chelsea.

El Manchester United busca asegurar su boleto a la próxima edición de la Champions League, su condición de uno de los mejores locales de la Premier League los pone en una posición favorable para derrotar a los ‘Blues’. Los dirigidos por Erik ten Hag han hecho de Old Trafford una auténtica fortaleza, donde son el equipo que menos goles ha recibido en la temporada.

Mientras tanto, el Chelsea está estancado a mitad de la tabla, lugar del cual ya no se moverá. Sin oportunidad de clasificar a cualquiera de las tres competencias en Europa, los de Londres querrán cerrar la campaña de la mejor forma posible. El equipo de Frank Lampard no ha tenido buenos resultados cuando enfrenta a rivales de la parte alta de la tabla, llegan con tres derrotas al hilo frente a clubes que están del séptimo lugar en adelante.

Manchester United a ganar @ -175 en bet365

Menos de 2.5 goles @ +137 en bet365

Ambos equipos no anotan @ +110 en bet365

Oportunidad de oro para clasificar a la Champions League

La temporada 2022-2023 fue de menos a más para el Manchester United, que a pesar de algunos tropiezos ha logrado situarse en los cuatro primeros puestos de la Premier League. Con dos encuentros por disputar, los ‘Red Devils’ clasificarán a la Champions League si vencen este jueves al Chelsea en Old Trafford. Los dirigidos por Erik ten Hag son el cuarto mejor local de la competición, el único partido que han perdido fue contra el Brighton en agosto, durante la primera jornada.

Desde aquella derrota, el Man United tiene 16 encuentros sin perder en casa, con 13 victorias y solo tres empates. Los ‘Red Devils’ han sido un equipo muy fiable cuando se presenta frente a su afición en la Premier League, y sumado a la motivación de amarrar el boleto a la Champions League, son la mejor opción a la hora de inclinarse por un favorito.

El año del Chelsea no ha sido como los nuevos dueños esperaban, ya que a pesar de que realizaron una importante inversión millonaria en fichajes, los resultados no los acompañaron. Los ‘Blues’ no tienen posibilidades de jugar competencias europeas la próxima campaña, están a la mitad de la tabla y solo jugarán las dos últimas jornadas para cumplir con el calendario. La única motivación de los londinenses será alejar al Manchester United de la Champions League.

Como visitante, el equipo de Frank Lampard tiene un récord negativo, con cinco victorias, cuatro empates y nueve derrotas. El Chelsea llega con cuatro descalabros y un empate contra equipos que actualmente están entre los primeros siete escalones de la clasificación, tres de ellas de manera consecutiva (Manchester City, Arsenal, Brighton).

Old Trafford, una pesadilla para los rivales

El Manchester United ha hecho de su casa un desafío total para los visitantes, solo en seis partidos en Old Trafford recibieron gol, para un total de ocho. En su territorio, los ‘Red Devils’ han dejado en blanco a sus rivales en 11 ocasiones, cinco de ellas de manera consecutiva. En este sentido, tomando en cuenta el presente de ambos, alargar la racha sin encajar anotación luce probable.

Con el Chelsea sucede algo interesante, y es que en 10 de sus 15 derrotas en la presente campaña se fueron sin anotar. Fuera de Stamford Bridge, los ‘Blues’ suman 17 goles a favor y 24 en contra.

En cuestión de la cantidad de anotaciones que podríamos ver, el Manchester United promedia 2.6 y el Chelsea 2.2 goles por partido. Estas escuadras son dos de las que más ‘under 2.5’ tienen en la temporada, los ‘Red Devils’ con 19 y los ‘Blues’ con 21. Un dato para destacar, es que los más recientes cinco enfrentamientos entre estos equipos finalizaron con dos tantos o menos.