Manchester City vs Wydad AC Pronóstico y Apuestas Copa Mundial de Clubes | 18/06/25

Manchester City vs Wydad Casablanca

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Manchester City vs Wydad AC por Copa Mundial de Clubes el 18/06/25.

Manchester City gana y más de 3.5 goles ⭐ @1.85 en bet365

Primera mitad con más goles ⭐ @2.83 en bet365

Erling Haaland marca 2 o más goles ⭐@2.82 en bet365

Esperamos que el Manchester City supere al Wydad con un marcador de 3-0.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El City tuvo una temporada 2024/25 en gran medida decepcionante, pero ya han realizado algunos movimientos fantásticos en el mercado de fichajes. Llegan al Mundial de Clubes habiendo ganado nueve de sus últimos 12 partidos en todas las competiciones.

Además, Erling Haaland estará en buena forma para este encuentro. Como vigentes campeones, buscarán retener el trofeo y tienen la calidad para hacerlo.

El Wydad ha tenido una racha irregular. Ganaron sus últimos tres partidos de la Botola Pro, pero terminaron 16 puntos detrás de los ganadores, RS Berkane. Una racha de una victoria en ocho partidos no hace mucho fue motivo de preocupación.

Por si fuera poco, las derrotas en amistosos contra el Sevilla y el Porto ciertamente no ayudaron. Solo han mantenido tres porterías a cero desde principios de marzo.

Alineaciones Probables Manchester City vs Wydad AC

Posible alineación del Manchester City:

Ederson; Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol, Aït-Nouri; Reijnders, Rodri, Foden; Cherki, Marmoush, Haaland

Posible alineación del Wydad AC:

Benabid, Moufi, Harkass, Boutouil, Boucheta, Zemraoui, Moubarik, Lorch, Mailula, Rayhi, Obeng

Las mejores apuestas Manchester City vs Wydad AC

1er Pronóstico Manchester City vs Wydad AC: Manchester City gana y más de 3.5 goles @ 1.85 en bet365

El City de Pep Guardiola rara vez pasa una temporada entera sin trofeos. Su pésima forma en la Premier League les hizo entregar el título al Liverpool, y también se quedaron sin la Champions League. Aunque el Mundial de Clubes puede no haber sido una prioridad principal anteriormente, ahora presenta una oportunidad valiosa.

Con eso en mente, y considerando los bonos financieros, estarán motivados para su encuentro con el Wydad. Con la Juventus en su grupo, los Cityzens querrán comenzar bien en busca del primer puesto. Haaland, Omar Marmoush y el nuevo fichaje, Rayan Cherki, podrían disfrutar en Filadelfia.

Los marroquíes no serán oponentes fáciles. Esto no será una repetición de la fácil victoria del Bayern Múnich sobre Auckland City, pero la amenaza ofensiva del City debería ser demasiado.

No hay valor en una victoria para el equipo de Guardiola en las apuestas Manchester City vs Wydad AC. Por tanto, probablemente los goles sean el camino a seguir. Además, los hombres de Mohamed Amine Benhachem no han mantenido demasiadas porterías a cero recientemente.

2ºPronóstico Manchester City vs Wydad AC: Primera mitad con más goles @ 2.83 en bet365

Ningún equipo de la Premier League anotó más goles en la primera mitad que el Manchester City durante la temporada 2024/25. Consiguieron 41 en los primeros 45 minutos de sus partidos de liga, encajando 22 en el camino. Para concretar aún más, en los 15 minutos antes del descanso es cuando son más letales.

El Wydad también anotó más goles en la primera mitad que en la segunda, aunque no por mucho. Su problema llegó en las etapas finales de los partidos, donde encajar demasiados goles perjudicó sus posibilidades de título. Sin embargo, el City buscará hacer su trabajo temprano para poder centrarse en el segundo partido.

Dada la talentosa plantilla a disposición de Guardiola, se espera que comience fuerte y luego haga algunos cambios en la alineación. No sería sorprendente verlos salir con todo y poner a sus oponentes contra las cuerdas.

3er Pronóstico Manchester City vs Wydad AC: Erling Haalanda marca 2 o más goles @ 2.82 en bet365

Puede que no haya sido la mejor temporada desde la perspectiva del club, pero Haaland logró 31 goles para el City en 2024/25. También ha marcado ocho en sus últimos seis partidos para Noruega, incluidos dos en dos Clasificatorios para el Mundial este mes. La defensa del Wydad tendrá que estar muy pendiente de él.

El noruego estará confiado en sus posibilidades de reclamar la Bota de Oro en los EE. UU., y podría dominar durante la fase de grupos. No es la única amenaza del City, pero es el que estará en la primera línea de ataque. Esperamos al menos dos goles en la última de nuestras apuestas Manchester City vs Wydad AC.