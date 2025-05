Man Utd vs Athletic Club Pronóstico y Apuestas Europa League | 08/05/25

Manchester United vs Athletic Bilbao

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Man Utd vs Athletic Club por Europa League el 08/05/25.

Mejores apuestas Man Utd vs Athletic Club

Ambos equipos marcan - Sí ⭐@1.69 en Betwarrior

Más de 2.5 goles ⭐@1.85 en Betwarrior

Manchester United gana ⭐@2.11 en Betwarrior

Esperamos que el Manchester United gane 3-2.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Manchester United tiene un pie en la final de la Europa League después de ganar 3-0 en el partido de ida en San Mamés la semana pasada. Tras una decepcionante campaña en la Premier League, esta competición es la última oportunidad de los Diablos Rojos de ganar un trofeo. Además, así se clasificarían para la Champions la próxima temporada.

Sufrieron su 16ª derrota de la temporada en liga contra el Brentford el fin de semana, aunque lograron marcar tres veces. El equipo de Amorim necesita ganar para llegar a la final de la Europa League, que está programada para el 21 de mayo.

Los visitantes esperaban una final de ensueño frente a sus aficionados. Sin embargo, su actuación en la primera mitad la semana pasada les ha dejado con un desafío difícil en Manchester. En liga doméstica están a punto de asegurar su plaza de Champions, ya que son cuartos con cuatro partidos restantes.

Los Leones tienen una tarea difícil el jueves por la noche. No obstante, seguramente harán un esfuerzo por desanimar al equipo local y hacer de esta una emocionante vuelta de semifinal.

Alineaciones Probables Man Utd vs Athletic Club

Posible alineación del Man Utd:

- Onana; Yoro, Maguire, Lindelof, Mazraoui; Ugarte, Casemiro, Bruno Fernandes; Dorgu, Garnacho, Højlund

Posible alineación del Athletic Club:

- Agirrezabala, De Marcos, Paredes, Álvarez, Berchiche; Jauregizar, De Galarreta, Unai Gómez; Berenguer, Iñaki Williams, Sannadi

Las mejores apuestas Man Utd vs Athletic Club

1er Pronóstico Man Utd vs Athletic Club: Ambos equipos marcan - Sí @ 1.69 en Betwarrior

Aunque mantuvieron su portería a cero en el primer partido la semana pasada, la defensa del equipo local no ha sido excelente esta temporada. Han concedido 17 veces en sus 13 partidos de la Europa League.

Además, los Diablos Rojos no han mantenido su portería a cero en Old Trafford bajo la dirección de Ruben Amorim, una estadística que da esperanzas al Athletic Club.

Fue inusual que el Athletic no marcara la semana pasada. Fue la primera vez que no anotaron en casa en esta competición y solo la segunda vez en toda la temporada. Marcaron tres veces en la victoria por 3-2 en Old Trafford en esta competición en 2012.

Ambos equipos encontraron portería esa noche, y podemos esperar lo mismo en este partido. Por ello, confiamos en esta como la primera de nuestras apuestas Man Utd vs Athletic Club.

2ºPronóstico Man Utd vs Athletic Club: Más de 2.5 goles @ 1.85 en Betwarrior

No solo ha sido mala la tasa de concesión de United en la Europa League bajo el entrenador portugués. También estarán sin Diogo Dalot para el partido del jueves por la noche. Eso da a jugadores como Iñaki y Berenger una buena oportunidad de romper la defensa del United.

Este podría ser otro partido tenso para el equipo local, similar a la última ronda contra el Lyon cuando concedieron cuatro goles. Podríamos ver muchas dianas, considerando el promedio de anotación del United de 2.39 goles por partido y el de Bilbao de 1.62 por partido en la Europa League.

Por lo tanto, es de esperar que haya más de dos goles en el Teatro de los Sueños.

3er Pronóstico Man Utd vs Athletic Club: Manchester United gana @ 2.08 en Betwarrior

El United ya ha hecho el trabajo duro en el primer partido y necesitará desempeñarse profesionalmente para asegurar la eliminatoria. Han estado invictos en Europa esta temporada, y solo han perdido uno de sus últimos 10 encuentros contra equipos españoles (6V, 3E).

Esta es la mejor y quizás única oportunidad para el equipo de Amorim de clasificarse para la Champions League de la próxima temporada. El historial de enfrentamientos directos muestra que el United ha ganado dos de los cinco encuentros previos, mientras que el Athletic Club ha ganado tres.

Con lo que está en juego el jueves, los aficionados del United podrían ayudarles a ganar. Apoyamos su victoria como la última de nuestras apuestas Man Utd vs Athletic Club.