Nuestros expertos de GOAL Chile analizan la segunda quincena de agosto cargada de apuestas y cuotas con valor a los mejores eventos.

Las apuestas no paran ni en agosto, un mes de vacaciones para muchos. Es más, hasta se activan como pocas veces antes, ya que comienzan las nuevas temporadas de las mejores ligas europeas. Pero no solo podrás apostar fútbol en la segunda quincena de agosto. El mundo del deporte no para y viene cargado de un montón de eventos populares con las mejores cuotas.

Para que no te pierdas nada de la acción deportiva, te traemos los 5 mejores eventos para apostar en la segunda quincena de agosto. Nosotros proponemos el que creemos que es el pronóstico más interesante, ¡pero recuerda hacer tus propios análisis y estudiar todos los mercados disponibles! ¿Y cuáles son esos 5 mejores eventos para agosto? ¡Veámoslos!

Los mejores pronósticos para la segunda quincena de agosto

Con el código promocional Jugabet para Chile tienes acceso a un superbono de bienvenida. Con él, apostar a los mejores eventos deportivos de agosto es mucho más fácil, ya que el extra es de hasta $ 1.500.000 CLP. Vamos a viajar por Europa y América, pero también cambiaremos de balón e incluso propondremos alguna apuesta a deportes de motor (Gran Premio F1):

Copa Libertadores Junior vs Colo-Colo: Colo-Colo no perder a cuota 1.91 a 1 en Jugabet

US Open: Carlos Alcaraz ganará el torneo a cuota 2.37 a 1 en Jugabet

GP de Países Bajos (Fórmula 1): Max Verstappen ganará a cuota 2.75 a 1 en Jugabet

Copa Libertadores River vs Talleres: Ambos anotan (SÍ) a cuota 2.16 a 1 en Jugabet

LaLiga EA Sports Barcelona vs Athletic: Bilbao no perder a cuota 2.27 a 1 en Jugabet

Todas las cuotas son cortesía de Jugabet y correctas en el momento de su publicación. +18. Juega con responsabilidad.

Junior vs Colo-Colo ⅛ de final Copa Libertadores (20 de agosto a las 20:30 hora Chile)

El equipo chileno defenderá el 1-0 obtenido en la ida. La cuota a SE CLASIFICA es muy baja. Para clasificarse sin prórroga, necesita no perder, por lo que creemos que en términos de riesgo-beneficio esta es la mejor apuesta posible (DOBLE OPORTUNIDAD X2). Vienen de ganar en fin de semana a Coquimbo Unido por 2-0, siendo los únicos que mantienen el ritmo de Universidad de Chile.

Junior de Barranquilla apostará todo por Carlos Bacca. El exdelantero del Villarreal FC está haciendo un año espectacular, con 19 goles en 35 juegos. Con todo, Colo-Colo está demostrando que este puede ser un buen año para avanzar como nunca en el máximo torneo continental. El juego lo dirigirá Anderso Daronco en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

US Open de tenis (del 19 de agosto al 9 de septiembre de 2024)

Tras un traspiés ante Gäel Monfils en un partido en el que el murciano perdió los papeles destrozando su raqueta, los Grand Slam de tenis vuelven para cerrar el ciclo anual con el espectacular US Open, y Carlos Alcaraz es el máximo favorito. Creemos que es el jugador que más opciones tiene, ya que el italiano Sinner no llega en el mejor momento físico (cadera).

Además, aunque Novak Djokovic sigue siendo prácticamente infranqueable cuando está concentrado, es probable que el oro en París le haya pasado factura (no ha vuelto a competir desde entonces). Sea como fuere, nos esperan dos semanas con los mejores partidos de tenis en pista dura y otros muchos nombres importantes, como, por ejemplo, Rune o Tsitsipás.

Gran Premio de Fórmula 1 en Países Bajos (25 de agosto a las 9:00 hora Chile)

La temporada de Fórmula 1 está en pleno apogeo a la espera del último Gran Premio (que se disputará el 8 de diciembre en Abu Dhabi. A finales de agosto se celebrará el Gran Premio de Países Bajos con, nuevamente, Max Verstappen como máximo favorito. Sus cuotas casi 3 a 1 en Jugabet son muy atractivas para hacer apuestas Fórmula 1 con stake medio o incluso alto.

Porque, desde la reanudación del Gran Premio en Países Bajos a partir de 2021 (recordemos que no se disputó entre 1986 y 2020), el piloto neerlandés ha ganado siempre y en ocasiones con mucha holgura. Hay que tener en cuenta que Max Verstappen juega en casa, por lo que no solo conoce a la perfección el circuito y el ambiente, sino que sale siempre muy motivado.

River Plate vs Talleres de Córdoba ⅛ de final Copa Libertadores (21 de agosto a las 20:30 hora Chile)

River Plate reafirmó el cambio de la mala dinámica ante Talleres la pasada semana en la ida de la llave de octavos de final ante Talleres de Córdoba. Lleva ya 3 partidos sin perder ante ellos, cuando antes había sumado 1 sola victoria en 5 juegos. Al haber vencido a domicilio, tiene todo de cara para clasificarse a los ¼ de final de la Copa Libertadores y aspirar a ganar el torneo.

Nuestra apuesta va al AMBOS EQUIPOS ANOTAN (SÍ). ¿El motivo? Talleres de Córdoba no puede especular ni un solo segundo. Esto va a generar ocasiones en el arco de River, pero, a su vez, muchos espacios para contraatacar. Con un jugador en estado de gracia por parte de Millonario, como el colombiano Miguel Borja, que ambos equipos anoten se antoja normal.

LaLiga EA Sports Barcelona vs Athletic (24 de agosto a las 13:00 hora Chile)

La Primera División Española ya ha comenzado con el nuevo Barça de Flick. En la Fecha 1, Cubarsí salvó el 2-0 frente al Valencia CF para luego remontar el equipo culé. El resultado final fue de 1-2. Sin embargo, el club catalán deja dudas, y el Athletic de Bilbao viene de completar una gran temporada 23/24 y mantener para esta el bloque de jugadores jóvenes con talento, el valor está en ellos.

Por tanto, creemos que el Athletic de Bilbao no va a perder. Recordemos que el FC Barcelona no ha podido fichar como quisiera, esperando todavía vender a jugadores que rinden pero que económicamente viene bien vender, como, por ejemplo, İlkay Gündoğan. Asimismo, todavía jugarán, por obras, en el Olímpico de Montjuic donde los de Can Barça no se sienten cómodos.