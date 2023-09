¿LeoVegas es confiable y seguro? Descúbrelo antes de registrarte en 2023

Descubre las características por las que la plataforma en línea LeoVegas es confiable. Mira su bono de bienvenida y regístrate con una apuesta gratis.

¿LeoVegas es confiable? ¿Tiene buenas opiniones de los clientes? ¿Es legal apostar en línea en LeoVegas Chile?

Sabemos que registrarse en una casa de apuestas nueva puede suscitar algunas dudas. Por eso, aquí tienes un completo paquete informativo sobre la seguridad y legalidad de LeoVegas.

¿Qué es LeoVegas?

Antes de analizar si LeoVegas es confiable, conviene realizar un pequeño repaso por su andadura en el mercado.

LeoVegas es una casa de apuestas deportivas y casino en línea originaria de Suecia. Su recorrido comenzó en 2012, pero como un casino enfocado al juego desde el celular. Desde entonces, el operador ha experimentado un crecimiento exponencial y se ha consolidado como uno de los líderes indiscutibles del sector.

Hacia 2016 comenzó a ofrecer apuestas deportivas, junto con los ya existentes juegos de casino. Esta estrategia le permitió expandirse a otros países y continentes. En Chile opera desde hace apenas 3 años, pero ya es el favorito de muchos usuarios.

La bookie, que tiene sus cuarteles centrales en Estocolmo, ofrece una extensa cobertura de mercados de apuestas deportivas, además de muchas opciones para jugar casino online. También se distingue por su compromiso con la innovación tecnológica y habitualmente implementa juegos móviles de última generación. Tanto es así que la LeoVegas app móvil, disponible para iOS y Android, ha ganado varios galardones por su diseño y funcionamiento. Se nota que el “Rey del Casino” ha puesto un gran esfuerzo para convertirse en el mejor operador móvil.

Bono de bienvenida de LeoVegas

En Chile, LeoVegas se ha convertido en una opción popular para los nuevos usuarios de apuestas deportivas. Esto es en parte gracias a su código promocional LeoVegas, que proporciona acceso al bono de bienvenida. La promoción te brinda la oportunidad de conseguir el bono de bienvenida LeoVegas solo por registrarte en el operador y hacer un primer depósito.

Obtener una apuesta gratis por valor de hasta $10.000 CLP es posible después de completar el LeoVegas registro, ingresar al menos $7.500 CLP, y realizar una apuesta. Una vez que el pronóstico se resuelva, recibirás el 100% de su valor, hasta 10.000 pesos.

Si estás interesado en saber más sobre las condiciones de la oferta, aquí te dejamos algunos requisitos que debes cumplir para poder reclamarla:

Dispones de 14 días desde la creación de la cuenta para activar el bono de bienvenida LeoVegas desde el apartado MIS OFERTAS en tu cuenta de usuario.

Es necesario depositar como mínimo 7.500 pesos y colocar un pronóstico. Recibirás el 100% del monto hasta 10.000 pesos chilenos.

Una vez recibas la freebet, ésta será válida durante un plazo máximo de 30 días.

Apuesta la freebet desde tu celular en la sección de APUESTAS EN VIVO con una cuota mínima de 1.80.

Recuerda que, además de LeoVegas, existen otros operadores que ofrecen la oportunidad de registrarse en su plataforma con un código promocional. De este modo, podrás comenzar a jugar con más posibilidades de ganar.

Ahora que ya sabes que LeoVegas es confiable y ofrece una atractiva promoción de bienvenida, no tienes motivos para no probarlo. Para más detalles sobre las ofertas del operador puedes visitar la guía sobre el código promocional LeoVegas.

Pero ¿cómo puede operar online LeoVegas en Chile?

Junto con la tranquilidad de conocer que LeoVegas es confiable al 100% se generan nuevas dudas como preguntarnos por la legalidad en línea.

Para ser directos: las casas de apuestas sí pueden operar online en Chile. Sin embargo, es un territorio que aún se encuentra en proceso regulatorio con las autoridades del país. El mercado de apuestas en línea es fuerte en Chile, de eso no cabe duda después de ver que mueve 170 millones de dólares al año. Entonces cabe deducir que en un futuro cercano saldrán leyes que perfilen los límites este negocio en línea para los chilenos.

Por el momento, y hasta que haya futuras leyes para regular la materia en Chile, debemos ser conscientes de las licencias que las propias casas de apuestas disponen para operar online. Este es el mejor indicativo de que un operador es transparente y seguro. En este sentido, LeoVegas es confiable porque ofrece una experiencia de juego segura, divertida y autorizada por organismos competentes. Consta de una licencia otorgada por la Autoridad de Juegos de Malta y la Comisión de Juego del Reino Unido. De esto hablamos en profundidad más adelante.

¿LeoVegas es confiable en cuanto a sus cuotas y mercados?

Otro de los interrogantes que queremos resolver es si LeoVegas es confiable por su cobertura de mercados deportivos y sus momios. En efecto, la casa de apuestas es una de las mejor valoradas a nivel global por su amplitud de opciones a la hora de apostar.

Incluye los deportes más seguidos en Chile, como el fútbol, el básquetbol, el tenis o el béisbol, pero también cuenta en sus filas con disciplinas menos populares. Puedes acceder a deportes como boxeo, lucha libre, criquet, bádminton, etc. Hay un poco para todos los usuarios.

Como cabe esperar, los mercados más profundos están dedicados a los deportes mayoritarios, con especial enfoque en el fútbol. En este sentido, se pueden encontrar numerosos tipos de apuestas (simples, parlays, en vivo, prepartido, hándicap, de sistema, etc.) y también una gran cantidad de eventos.

Las cuotas se sitúan en la media del sector. LeoVegas no destaca por ofrecer unos momios especialmente interesantes; sin embargo, la calidad de la experiencia de apuesta es excelente.

Seguridad de LeoVegas

La seguridad de las casas de apuestas en línea se mide principalmente por su licencia para operar, los protocolos de encriptación, y su reputación entre los usuarios.

LeoVegas está autorizada por la Malta Gaming Authority bajo la licencia MGA/CRP/237/2013 del 1 de agosto de 2018.

La página web y la LeoVegas app móvil para iOS y Android cuentan con los más modernos métodos de encriptación. Puedes tener la seguridad de que tus datos personales y bancarios estarán seguros porque LeoVegas es confiable por completo.

Se trata de una operadora con presencia en países como España, Dinamarca, o Perú, entre otras, lo cual habla muy bien de esta plataforma.

Implementa políticas de restricción al juego a menores de 18 años y exige la verificación de la cuenta (protocolo KYC).

Las opiniones sobre LeoVegas son positivas en los sitios webs donde los clientes dan sus valoraciones.

¿LeoVegas es confiable y seguro con relación al servicio de atención al cliente?

El servicio de soporte al cliente también es importante al considerar una casa de apuestas. Desde problemas con el formulario de registro hasta dudas al aplicar el bono de bienvenida, el equipo de atención al cliente podrá ayudarte con cualquier contratiempo que te surja.

En este sentido, el comportamiento de LeoVegas es confiable, pues cuenta con varias vías de contacto y una velocidad de respuesta aceptable:

Correo electrónico: ayuda-cl@leovegas.com

Teléfono: no disponible

Chat en vivo

Sección de preguntas frecuentes

Se echa en falta un número de teléfono y también que el chat no esté operativo 24/7. No obstante, los medios de contacto son suficientes y no tendrás problema en exponerles tus dudas.

Preguntas frecuentes

¿Es legal jugar en LeoVegas en Chile?

Sí, LeoVegas es confiable y está autorizada por la Autoridad del Juego de Malta. Tiene licencia para operar y, si bien es cierto que en Chile hay un vacío legal para las apuestas en línea, en LeoVegas podrás jugar con toda seguridad y protección.

¿Qué juegos ofrece el casino LeoVegas?

El operador sueco ofrece una amplia selección de juegos que incluyen tragamonedas, video póker, juegos con botes progresivos, ruleta, blackjack, y mesas en vivo.

¿Es seguro depositar dinero en LeoVegas?

Sí, la plataforma ofrece la máxima protección y garantiza que todos los detalles y transacciones de los usuarios estén protegidos.

¿Cómo me registro en LeoVegas en Chile?

Puedes registrarte a través de su sitio web o por la app móvil. El proceso de registro es fácil y rápido, y siempre puedes contactar con atención al cliente si tienes cualquier duda.