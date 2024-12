Juventus vs Bologna

El empate del domingo en Lecce (1-1) supuso un récord para la «Vecchia Signora».

Es la 18ª vez en el año que los bianconeri terminan un partido en tablas, superando el número de empates que lograron en 1956. Diez de estos resultados se produjeron bajo la dirección de Massimiliano Allegri. Pese al cambio de técnico, con Thiago Motta ahora en el banquillo, la situación del Juventus ha mejorado poco.

El equipo se encuentra sexto en la Serie A, a seis puntos del Nápoles. Las lesiones y la mala suerte han contribuido a estos contratiempos como reflejan los datos que también ponen de relieve tanto los riesgos como las oportunidades potenciales para quienes apuesten por el club más histórico de Italia en los próximos meses.

Mercados de apuestas Serie A para apostar por la Juventus

Mejores apuestas Juventus vs Bolonia:

+18. Juega con responsabilidad.

Sin Vlahovic no hay paraíso

La irregularidad de la Juventus de Turín ha dejado a aficionados y expertos en busca de respuestas a medida que se le escapan puntos críticos. Junto con el Bayern de Múnich y el PSG, los bianconeri son uno de los únicos equipos que siguen invictos en las cinco grandes ligas europeas. Sin embargo, han empatado más partidos (8) que los otros dos equipos juntos hasta la fecha.

A pesar de su buen registro defensivo en la Serie A (10 partidos sin recibir goles y sólo 0.73 goles esperados (xGA) encajados por partido), el deslucido ataque del equipo arroja dudas sobre su potencial. El cambio de estilo de juego con Motta es notable, pero aún no está dando sus frutos. A pesar de liderar la Serie A en posesión media y control en el tercio ofensivo, la Juve solo ocupa el 11º puesto en toques en el área contraria.

Es séptima en goles esperados (xG) y novena en tiros a puerta por partido, con una media de sólo 4.1 por encuentro. La ausencia de Dusan Vlahovic se deja sentir claramente, ya que el delantero serbio es quinto de la Serie A en goles esperados a puerta (xGOT), con 7.4.

Mientras tanto, Francisco Conceicao, que lidera la máxima categoría italiana con 3.3 asistencias esperadas, es el único jugador del Juventus que destaca en cuanto a grandes ocasiones creadas. Ha registrado cinco, lo que le sitúa entre los 30 mejores de la liga.

A la espera de RoboKoop y Nico

Los fichajes de verano de la Juventus aún no han cumplido las expectativas. Por ejemplo, Teun Koopmeiners. El centrocampista holandés, que sufrió una lesión en las costillas a principios de temporada, aún no ha dado con la tecla. El séptimo fichaje más caro de la historia del Juventus, RoboKoop, marcó 15 goles con el Atalanta la temporada pasada, pero la espera está empezando a cansar a los siempre pacientes aficionados.

Otros fichajes de relumbrón, como Douglas Luiz y Nico González (16 goles con la Fiorentina en 2023/2024), aún no han dejado huella esta temporada. Luiz no juega desde mediados de octubre, mientras que González no lo hace desde que se lesionó contra el Leipzig el 2 de octubre.

Oportunidades de apuestas: El dilema del empate

Para los apostantes avezados, la tendencia de la Juventus a empatar se ha convertido en una gran fuente de oportunidades. Estadísticamente, el club ha logrado un notable retorno de la inversión en los empates, con un 91% de ROI en los mercados 1X2 de este año.

Esta cifra, junto con un ROI del 46% para la temporada 2023/2024, pone de relieve los beneficios potenciales que se pueden obtener apostando por un empate cuando los bianconeri están implicados.

¿Dónde pueden terminar los hombres de Motta esta temporada?

Nuestro modelo de predicciones prevé un cuarto puesto para los Bianconeri, con el equipo terminando la campaña con 72 puntos, uno más que la temporada pasada. Sin embargo, la Juve solo ha sumado 25 puntos en la segunda mitad de la temporada 2023/2024, y está siete puntos por debajo de la marca de la temporada pasada.

Nuestras proyecciones indican que necesitan conseguir una media de 1.91 puntos por partido en el futuro, lo que supone una ligera mejora con respecto a los 1.85 puntos por partido actuales.

Más partidos con pocos goles

Uno de los puntos clave que tener en cuenta es la previsión de goles encajados: Nuestro modelo predice solo 24 goles permitidos al final de la temporada, lo que implica que el Juventus podría seguir siendo el líder defensivo de la Serie A, encajando solo 16 goles más a una media de 0.66 por partido.

Con jugadores clave como Vlahovic, González y Arek Milik de baja hasta mediados de diciembre, apostar por partidos de pocos goles parece sensato.Las cuotas para que la Juventus termine entre los cuatro primeros, que oscilan entre 1.73 y 1.85, no ofrecen un valor significativo para los apostantes.

Sin embargo, en las últimas tres temporadas, los resultados de la Juventus en el mercado de menos de 2.5 goles han resultado muy rentables, por lo que es una tendencia que merece la pena seguir en los próximos cuatro encuentros en casa contra Bolonia, Manchester City, Venezia y Cagliari.