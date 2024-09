Bolivia vs Venezuela

Nuestros expertos de GOAL Chile te traen el mejor análisis de las eliminatorias sudamericanas para el juego Bolivia vs Venezuela.

Nuestros expertos de GOAL analizan las Eliminatorias que vuelven este septiembre y continúa con la séptima fecha entre Bolivia de local en El Alto frente a Venezuela y le tenemos las mejores cuotas y las apuestas al ganador.

Penúltima en la tabla de posiciones, Bolivia recibe este jueves 5 de septiembre a Venezuela, la Vinotinto en el estadio Municipal de Villa Ingenio con capacidad para 24,000 espectadores, en El Alto, la segunda ciudad más habitada, a las 16:00 horas de Chile.

Luego de seis fechas que comenzaron el 8 de septiembre de 2023 de estas clasificatorias para el Mundial 2026 que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México, la selección nacional de Bolivia ha ganado solo un partido, frente a Perú.

Bolivia va penúltima con solo 3 puntos y Venezuela está en cuarto lugar en la tabla con 9 puntos.

Este choque contra Venezuela se ve más bien como una fecha algo experimental ya que no se jugará en el estadio Hernando Siles de La Paz si no en El Alto donde hace de local el club Always Ready dado que el ente rector, la CONMEBOL le ha dado el visto bueno a jugar a 4,150 metros sobre el nivel del mar, superando los 3,600 metros de la ciudad sede de gobierno.

“Se juega dónde se vive”

Su nuevo director técnico Óscar Villegas tras el despido de Antonio Carlos Zago acepta y concuerda con este cambio solicitado por la federación boliviana a la CONMEBOL que por su parte, aprobó donde colectivamente se ha impulsado el lema de “Se juega dónde se vive”, una especie de arenga de parte del conjunto altiplánico para enfrentar estas 7a y 8va fechas de clasificatorias este septiembre y todo el resto de fechas que quedan por jugar.

Bolivia jugará Chile en Santiago el 10 de septiembre en la segunda y última fecha de este mes pero primero para vencer a Venezuela no solo tiene que aprovechar su dispar y ventajosa altitud sobre el nivel del mar, tiene que concretar con goles.

Al menos se ve el intento en papel donde Villegas sale a la cancha con una línea de tres defensores en el fondo y sobrepoblando el mediocampo con 5 y con 2 adelante o con sus variaciones de 4 líneas.

Es decir, la estrategia genérica para jugar en estas condiciones medioambientales extraordinarias donde las células rojas incrementan es disparar al arco desde todos los ángulos.

En la reciente Copa América 2024 disputada en los Estados Unidos, la selección boliviana se vio discreta. El arquero Guillermo Viscarra se vio con mucha acción forzada y con muchas atajadas, cortando centros y salidas mano a mano destacándose.

Marcaron un solo gol en los tres partidos de la fase de grupos y esto fue contra Panamá en el tercer partido tras perder con Estados Unidos y Uruguay encajando 7 goles en contra.

No se espera un resultado similar esta vez frente a Venezuela pero tendrá todo para salir a atacar desde el comienzo. El buen rendimiento demostrado por el incansable Henry Vaca en el mediocampo sigue siendo un factor clave. Ramiro Vaca también sigue rindiendo a un muy alto nivel cuando se coloca la camiseta de su selección.

Ya no cuentan con la astucia y experiencia de Marcelo Moreno Martins y se sabe, Bolivia está sufriendo en encontrar alguien de su calibre en ataque y definición.

Para Óscar Villegas, se le complica algo su oncena titular con los mediocampistas Boris Céspedes descartado sufriendo un trauma a su rodilla derecha y se suma la ausencia de Adalid Terrazas con un trámite y viaje pendiente para incorporarse a su nuevo club, el USM Alger de Argelia.

Penúltima y con doble fecha en octubre y noviembre, si Bolivia vence a Venezuela como se espera en papel, subiría a 6 puntos en la tabla y complicaría las chances tanto a Chile y a Paraguay. Recuerda que Bolivia no clasifica a un Mundial desde Estados Unidos ‘94.

Batista quiere todo con su selección

Venezuela sigue entrenando en Buenos Aires a las órdenes de Fernando Batista para enfrentar a Bolivia en El Alto y luego viajar al país, a Maturín para recibir a Uruguay de Marcelo Bielsa el próximo martes 10 de septiembre.

A la espera de Salomón Rondón que se une al plantel, goza de un buen momento en las carreras individuales de varios de sus seleccionados.

Jefferson Savarino viene jugando muy bien con el Botafogo afirmando el mediocampo para el técnico Artur Jorge. Si hace el mismo despliegue en el medio, robando balones para recuperar posesión y distribuir como lo hace pero para la Vinotinto entonces sí tiene chances de vencer a Bolivia en la altura. Tiene todo para ser el motor del equipo.

En términos realistas, si Venezuela no logra ganar en El Alto, se quedaría con 9 puntos en cuarto lugar y pendiente de Ecuador si vence a Brasil en Curitiba, cosa que podría suceder dado lo bajo que va rindiendo la verdeamarela.

En el arco, Rafael Romo sigue firme y soberbio debajo de los tres palos mientras que Darwin Machis y Jefferson Soteldo destacan, se transforman cuando se vistan con la Vinotinto.

El último partido oficial fue la derrota frente a Canadá por 4 a 3 a penales después de empatar a 1 en el AT&T Stadium en Arlington, Texas el pasado 5 de julio. Con estos dos meses de inactividad en el microciclo internacional FIFA, no solo rige lo mismo para todas las selecciones si no además coloca a los hinchas nuevamente con ganas de vestir sus camisetas, sus colores ahora en modo mundial.

Lo que Venezuela puede causar daño por las bandas, puede pero tendrá que ni siquiera adaptarse a la altitud de El Alto. Al llegar el mismo día, los efectos no vendrían inmediatamente.

Batista, a cargo de los llaneros y con una alta expectativa de rendimiento dado el buen comienzo en estas Eliminatorias en 2023 convocó 41 jugadores para esta doble fecha.

Sufrió la pérdida de Yangel Herrera. El mediocampista del Girona de LaLiga española se lesionó el hombro y quedó descartado.

Ahora, la Vinotinto quiere hacer historia y clasificarse por primera vez para un Mundial. Fernando Batista está satisfecho con el inicio de campaña de su equipo, que se recuperó de la derrota ante Colombia y sumó puntos en los cinco partidos siguientes.

Los venezolanos se impusieron en casa a Paraguay y Chile, y empataron a domicilio contra Brasil. En noviembre de 2023, los venezolanos empataron sus dos últimos partidos de clasificación contra Ecuador y Perú.

A pesar de sus prometedoras actuaciones, Venezuela sigue esperando poner fin a su racha de 12 partidos sin ganar a domicilio en la fase de clasificación para el Mundial.

El plan de la delegación vinotinto es al final viajar desde Buenos Aires a Santa Cruz de la Sierra el miércoles 4 y nuevamente volar el día del partido, el jueves 5 a El Alto así no sufrir las inmediatas consecuencias de la falta de oxígeno en la altitud.

Predicción: Bolivia 1-1 Venezuela