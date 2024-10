Lille vs Real Madrid

Nuestros expertos de GOAL Chile te traen el mejor análisis al mercado de goleador en pronósticos Lille vs Real Madrid.

Si estás leyendo esto, seguramente ya sabrás que Ethan Mbappé se perderá el duelo de este miércoles de UEFA Champions League entre franceses y españoles. Una pena, ya que Mbappé había apurado en su recuperación para enfrentarse a su hermano en su tierra natal, rodeados de toda la familia. ¿Y tienen sentido las apuestas goleador a Mbappé?

Aunque su hermano no dispute el partido, si el ex del PSG juega de titular, estará muy motivado. Disputará su primer partido oficial con el Real Madrid en el país que lo ha visto formarse futbolística y personalmente. Seguramente estará su familia en las gradas, por lo que el campeón del Mundo de 2018 hará todo lo posible por perforar la portería rival.

¡Repasamos las apuestas goleador a Kylian Mbappé, así como proponemos otras cuotas interesantes al mercado de goleador para el Lille vs Real Madrid! Y recuerda que con el código promocional Betano para Chile puedes empezar a apostar en este y otros mercados de la UEFA Champions League con un interesante bono de bienvenida en deportes.

Cuotas a goleador para el juego Lille vs Real Madrid

Aunque Ethan Mbappé se lesionó frente al Le Havre en la última fecha de la Ligue 1 y, por lo tanto, no habrá duelo fraternal, las cuotas de goleador a Mbappé pueden merecer la pena siempre y cuando el francés sea titular. En caso contrario, querrá decir que no está físicamente al 100 % y apostar por él sería riesgoso, habiendo de optar mejor por otros:

Todas las cuotas son cortesía de Betano y correctas en el momento de su publicación. Cuotas sujetas a cambios. +18. Juega con responsabilidad.

Mbappé, todo un portento físico

El 25 de septiembre, Mbappé rendía a gran nivel frente al Alavés, pero encendía todas las alarmas al no completar el encuentro, siendo sustituido hacia el final. Se había lesionado en el bíceps femoral de la pierna izquierda. No pudo disputar el derbi madrileño y era duda para jugar frente al Lille, pero desde el Real Madrid se confirma que el francés jugará.

La condición para que jugase era que Kylian Mbappé lograra completar un entrenamiento íntegro sin contratiempos antes del juego de UEFA Champions League. Y lo hizo. La motivación es máxima: El flamante nuevo fichaje del Real Madrid vuelve a Francia para enfrentarse al club en el que milita su hermano. Querrá dejar una buena impresión.

Mbappé y la estadística, un idilio mágico

Tras un inicio dubitativo, Kylian Mbappé parece que ya se ha acoplado al equipo. Los números no engañan y por eso creemos que a cuota 1.90 a 1 en Betano, siempre que salga de inicio, las apuestas goleador Kylian Mbappé son una buena opción. Porque estadísticamente el francés tiene un 74 % de opciones de anotar y 1.90 es igual a 52 %.

Repasamos algunos datos interesantes que apuntan a que el francés anotará en el Estadio Pierre-Mauroy:

Ha anotado 7 goles en 9 juegos.

La estadística xG le otorga 0.65 goles esperados por juego disputado.

El año pasado anotó en Champions League 8 goles en 12 juegos (0.66 por partido).

En toda su trayectoria, ha anotado en Copa de Europa 50 goles en 76 partidos (0.65 por juego).

Por tanto, con las estadísticas en la mano, la cuota presenta tremendo valor, ya que está un 22 % por debajo de su promedio goleador de esta temporada, mientras que, en términos generales, lo está en torno a un 15 %. La única estadística que juega en nuestra contra es que, como visitante, Kylian Mbappé este año solo ha sido capaz de marcar 1 gol.

Sin embargo, para no ponernos pesimistas, baste decir que en las 3 últimas visitas de Kylian Mbappé a Lille, el ex del PSG logró marcar. Si tenemos en cuenta que el Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo y que, además, Lille perdió en la Fecha 1 de esta nueva Champions, habrá muchos espacios para los atacantes del Real Madrid y para un Mbappé que es un genio a campo abierto.

¿Y si no marca Mbappé?

Si el francés no sale de inicio, no recomendamos apostar a Kylian Mbappé como goleador. En ese caso, o incluso si quieres hacer apuestas adicionales, dos de las mejores cuotas de goleador para apostar son las de la dupla de brasileños. La cuota por Rodrygo es bastante buena, cerca del 3 a 1, pero es verdad que presenta más riesgo que la de Vinícius.

Rodrygo no es un goleador nato y esta temporada está sumido en constantes polémicas sobre su papel en el equipo, por lo que, mentalmente, no se le ve muy centrado. Por su parte, el próximo Balón de Oro, el ex de Flamengo, viene jugando muy bien últimamente, con buenas sensaciones de cara a gol. Eso sí, estas deberían ser apuestas a stake bajo.