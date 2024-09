Colo Colo vs River Plate

Nuestros expertos de GOAL Chile te traen el mejor análisis de la Copa Libertadores 1/4 de final ida: Colo-Colo vs River Plate.

Recuerda que con el código promocional Betano para Chile puedes empezar a jugar con un extra en este y otros partidos.

Este martes 17 de septiembre, Colo-Colo recibe a River Plate en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. Este partido, a disputarse en el Estadio Monumental, será clave para ambos elencos, quienes tienen el objetivo de llegar a las semifinales del torneo más importante del continente.

Colo-Colo buscará hacerse fuerte en casa y llevar una ventaja a Buenos Aires, sabiendo que la revancha en el Monumental será aún más complicada. Por su parte, River intentará imponer su jerarquía y su experiencia en estas instancias, tratando de sacar un resultado que les permita definir cómodamente la serie en su estadio. En Goal.com te decimos toda la información relevante sobre este compromiso que promete muchas emociones.

Todas las cuotas son cortesía de Betano, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.

Colo-Colo busca dar el primer golpe frente a River Plate

Este martes 18 de septiembre, el Estadio Monumental de Santiago será testigo de un duelo electrizante cuando Colo-Colo reciba a River Plate en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. Este encuentro no solo reúne a dos gigantes del fútbol sudamericano, sino que también promete ser una batalla clave para definir quién avanzará a las semifinales del torneo más prestigioso de la Conmebol y de América.

El conjunto dirigido por Jorge Almirón llega a este partido con el peso de representar a Chile en una fase decisiva de la Copa Libertadores, algo que no sucede desde 2018. Tras eliminar con solvencia a Junior de Barranquilla en los octavos de final, Colo-Colo ha demostrado que, aunque no ha sido brillante en todas sus presentaciones, tiene lo necesario para pelear en los momentos importantes. Con un plantel que ha sabido hacerse fuerte en casa, el Cacique tiene la oportunidad de aprovechar su localía en el Monumental, donde no ha perdido desde junio, acumulando siete victorias consecutivas.

Sin embargo, el equipo no llega en su mejor momento futbolístico. Viene de una derrota en la Copa Chile ante Magallanes por 3-0 y su partido de la liga local contra Universidad Católica fue suspendido, lo que les impidió sumar minutos de competencia antes de este crucial enfrentamiento. Además, la baja de Vicente Pizarro, una de sus figuras, quien se fracturó la mandíbula jugando con la selección chilena, supone un golpe sensible para los planes de Almirón.

A pesar de estos obstáculos, Colo-Colo buscará repetir la hazaña que consiguió en la Libertadores 2017 con Lanús, cuando Almirón logró eliminar a River Plate en una histórica remontada. El técnico argentino conoce bien al conjunto millonario y seguramente intentará aprovechar esa experiencia para inspirar a sus jugadores y buscar un resultado favorable que les permita llegar con vida al partido de vuelta en Buenos Aires.

Marcelo Gallardo, con 2018 en el recuerdo

River Plate, bajo la dirección de Marcelo Gallardo, continúa consolidando su estilo de juego y llega a este encuentro tras una convincente victoria por 4-1 ante Atlético Tucumán en la liga argentina. Este resultado no solo ha llenado de confianza al equipo, sino que también ha demostrado que, a pesar de un arranque de temporada algo irregular, el Millonario sigue siendo un candidato fuerte para pelear por el título continental.

Gallardo, quien regresó al club recientemente tras una pausa en su carrera, ha visto cómo su equipo se va afinando, especialmente en el plano ofensivo. Miguel Borja ha sido uno de los pilares del ataque, destacándose en la fase de grupos y en los octavos de final con sus goles y asistencias. El colombiano, junto a jugadores como Maximiliano Meza e Ignacio Fernández, será fundamental en la búsqueda de un buen resultado en suelo chileno.

A nivel defensivo, River ha mostrado solidez, aunque la baja del arquero Santiago Beltrán por lesión será una prueba para su zaga. Aún así, con la inclusión de Paulo Díaz en la alineación, el equipo argentino espera mantener el equilibrio y la seguridad defensiva que ha caracterizado sus últimas presentaciones.

El Millonario terminó la fase de grupos de la Copa Libertadores como el mejor primero, con 16 puntos, y eliminó a Talleres de Córdoba en los octavos de final con un global de 3-1. Ahora, Gallardo intentará aprovechar la experiencia de sus jugadores en este tipo de instancias para buscar un resultado positivo en Santiago que les permita llegar tranquilos al partido de vuelta en el Monumental de Núñez.

h2h y otros datos de interés para la llave

El historial entre ambos equipos en la Copa Libertadores favorece a River Plate, que ha ganado los últimos cuatro enfrentamientos contra Colo-Colo en esta competencia. Tres de esos encuentros han terminado con más de 2.5 goles, lo que indica que podemos esperar un partido dinámico y lleno de emociones.

Colo-Colo, por su parte, no ha llegado a semifinales del torneo continental desde 2006, y sabe que este es el momento de cambiar su historia reciente en la Libertadores. El Estadio Monumental de Santiago se ha convertido en una fortaleza para el Cacique en los últimos meses, y los dirigidos por Almirón confían en que esa racha en casa les permita sacar una ventaja frente al siempre complicado River Plate.

El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Fluminense y Atlético Mineiro, lo que añade aún más emoción y presión a este enfrentamiento. Con jugadores de la talla de Carlos Palacios y Miguel Borja como figuras clave, el espectáculo está asegurado.