Portugal vs Uzbekistán Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 23/06/26

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Mejores apuestas Portugal vs Uzbekistán

Portugal gana y ambos equipos anotan: No ⭐ @ 1.30 en 1xBet

Más de 3.5 goles ⭐ @ 2.47 en 1xBet

Gonçalo Ramos anotará en cualquier momento ⭐ @ 1.80 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Portugal 3-1 Uzbekistán

Portugal 3-1 Uzbekistán Pronóstico de goleadores: Portugal: Cristiano Ronaldo, Vitinha, Gonçalo Ramos / Uzbekistán: Oston Uronov

Portugal dejó dudas en su debut en la gran cita. Los hombres de Roberto Martínez no pasaron del empate ante la República Democrática del Congo. Aun así, lograron salvar un punto y prolongar una racha de imbatibilidad que se extiende desde aquella sorprendente derrota ante Irlanda en noviembre.

La Seleção cuenta con un bloque demasiado potente para su rival y no debería perdonar si quiere seguir firme en la lucha por levantar su primer Mundial en este 2026.

Uzbekistán, por su parte, llega a la cita de Houston tras caer por 3-1 ante Colombia a principios de semana. Fabio Cannavaro tiene mucho trabajo por delante para que el cuadro uzbeko reaccione, especialmente tras encadenar varios resultados complicados este año.

Los "Lobos Blancos" confían en mostrar su versión más competitiva en Texas, pero lo cierto es que tienen las cuotas totalmente en su contra.

Alineaciones Probables Portugal vs Uzbekistán

Posible alineación de Portugal:

Costa; Cancelo, Araújo, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha, Silva; Fernandes, Neto, Cristiano Ronaldo

Posible alineación de Uzbekistán:

Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Urozov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev; Fayzullayev, Urunov, Shomurodov.

Las mejores apuestas Portugal vs Uzbekistán

1er Pronóstico Portugal vs Uzbekistán: Portugal gana y ambos equipos anotan: No @ 1.30 en 1xBet

Portugal busca resarcirse tras el tropiezo ante el Congo

La afición lusa espera una reacción inmediata de los suyos tras la gris imagen mostrada ante la RDC. Al equipo le faltó colmillo en ataque, lo que despertó bastantes críticas sobre el rol de Cristiano Ronaldo en la punta de lanza. Con todo, el conjunto africano es considerablemente más físico y competitivo que Uzbekistán, por lo que Portugal afronta este choque con la máxima confianza en sus posibilidades.

Existe la opción de que Rúben Dias regrese al once de Roberto Martínez tras arrastrar unas molestias, aunque es probable que decidan no tomar riesgos innecesarios. El cuadro europeo tiene fondo de armario de sobra para cubrir su baja y reservarlo de cara al crucial duelo ante Colombia. En las filas uzbekas, Khojiakbar Alijonov podría salir de inicio si Fabio Cannavaro decide agitar el árbol en busca de solidez.

Portugal encadena tres partidos oficiales sin dejar su portería a cero. Sin embargo, sí que firmaron grandes actuaciones defensivas ante México y Estados Unidos recientemente. Han mostrado una notable solidez atrás durante el último año y confían en secar al conjunto asiático. Apostamos por un triunfo luso manteniendo su portería invicta.

2ºPronóstico Portugal vs Uzbekistán: Más de 3.5 goles @ 2.47 en 1xBet

Buscando goles en Texas

Portugal cuenta ahora mismo con una de las generaciones de futbolistas con mayor talento ofensivo del planeta. Es muy probable que Ronaldo vuelva a liderar el ataque, aunque el míster podría introducir variantes. Tras la espectacular temporada de Bruno Fernandes en el Manchester United, el mediapunta estará ansioso por ser protagonista de cara a puerta.

Jugadores como João Neves, Vitinha y Pedro Neto también tienen mucha llegada y facilidad para ver puerta. Esperamos un auténtico monólogo del cuadro europeo. Tienen calidad individual de sobra para firmar una victoria holgada, y a Uzbekistán se le puede hacer muy largo el partido si se desajusta en defensa.

Pronosticamos un festival de goles con los portugueses volcados en ataque para sumar sus tres primeros puntos en suelo norteamericano. La calidad técnica lusa marcará el ritmo sobre el césped del Houston Stadium.

3er Pronóstico Portugal vs Uzbekistán: Gonçalo Ramos anotará en cualquier momento @ 1.80 en 1xBet

Gonçalo Ramos, ante la oportunidad de romper su sequía con Portugal

Cristiano Ronaldo vuelve a acaparar todos los focos, para bien o para mal. El choque ante el Congo no pasará a la historia como su mejor noche con la camiseta de Portugal, pero sigue siendo el gran favorito para cualquier casa de apuestas u operador del mercado a la hora de marcar en cualquier momento contra Uzbekistán. Sin embargo, su cuota es bastante baja, por lo que preferimos explorar otras opciones con mayor valor.

Nuestro elegido para ver puerta en esta jornada es Gonçalo Ramos. El atacante del Paris Saint-Germain confía en reivindicarse y engrosar sus estadísticas internacionales. Firmó 14 aportaciones de gol con el PSG en la campaña 2025/26 y ya le toca marcar con su selección tras siete meses de sequía. Este escenario ante los uzbekos parece ideal para romper esa racha.

Fernandes, Neto o Vitinha también se presentan como alternativas interesantes si vas a armar una apuesta combinada, pero nuestra selección fija es Ramos. Si Martínez decide dosificar a Ronaldo, las probabilidades de que el ariete de 24 años sume minutos y vea puerta aumentarán notablemente. Será fascinante ver qué once pone en liza el estratega de los lusos.