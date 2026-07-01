Portugal vs Croacia Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 02/07/26

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Mejores apuestas Portugal vs Croacia

Cristiano Ronaldo anotará en cualquier momento ⭐ @ 1.80 en 1xBet

Ambos equipos anotarán: Sí ⭐ @ 1.95 en 1xBet

Empate en la primera mitad ⭐ @ 2.30 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico del marcador: Portugal 3-2 Croacia

Portugal 3-2 Croacia Pronóstico de los goleadores: Portugal: Cristiano Ronaldo (x2), Rúben Neves; Croacia: Ante Budimir, Andrej Kramarić

Dos pesos pesados del fútbol europeo colisionan en una de las eliminatorias más atractivas de estos dieciseisavos de final. Con Cristiano Ronaldo y Luka Modrić buscando la gloria mundialista en el tramo final de sus carreras, los astros se han alineado para regalarnos un auténtico partidazo.

El arranque de Portugal en este Mundial dejó bastantes dudas, ya que la RD del Congo les rascó un empate 1-1, aunque luego se resarcieron con una goleada por 5-0 ante Uzbekistán. Posteriormente, Colombia frenó a la Seleção con un empate sin goles, obligándoles a conformarse con la segunda plaza de su grupo.

Croacia también avanzó como segunda de grupo, un punto por detrás de Inglaterra. Los "Three Lions" los pasaron por encima con un 4-2 en el debut. Sin embargo, los Vatreni reaccionaron a tiempo con un trabajado 1-0 ante la cenicienta Panamá y una victoria por 2-1 frente a Ghana para sellar su clasificación.

Portugal cuenta con una plantilla más joven y dinámica, aunque todavía no ha alcanzado su mejor versión. Croacia, por su parte, también ha avanzado a trompicones tras la tunda del primer día. Ambos combinados son plenamente conscientes de lo que hay en juego.

Esta es, con casi total seguridad, la última oportunidad real para que Ronaldo y Modrić lleguen lejos en una Copa del Mundo. Portugal parte con cierta ventaja, pero a una veterana como Croacia nunca se la puede dar por muerta hasta el último suspiro.

Alineaciones Probables Portugal vs Croacia

Posible alineación de Portugal:

Costa, Dalot, Dias, Inácio, Mendes, Neves, Vitinha, Fernandes, Conceição, Leão, Ronaldo.

Posible alineación de Croacia:

Livaković, Stanišić, Ćaleta-Car, Gvardiol, Elić, Kovačić, Modrić, Sučić, Pašalić, Vlašić, Kramarić.

Las mejores apuestas Portugal vs Croacia

1er Pronóstico Portugal vs Croacia: Cristiano Ronaldo anotará en cualquier momento @ 1.80 en 1xBet

Ronaldo, listo para volver a brillar

La fase de grupos de Cristiano Ronaldo fue un auténtico carrusel de contrastes. El ídolo portugués no logró liderar a los suyos frente a la RD Congo ni ante Colombia, quedándose en blanco en ambos compromisos.

Sin embargo, contra Uzbekistán en la segunda jornada, Ronaldo volvió a ser decisivo. Abrió la lata antes de que se cumplieran los seis minutos con un remate de puro ariete a centro de João Cancelo. Después, firmó su doblete antes del descanso mandando el balón al fondo de la red tras un pase de tiralíneas de Bruno Fernandes.

Con estos tantos, CR7 se convirtió en el primer futbolista de la historia en marcar en seis Mundiales diferentes. Su cuenta particular en el torneo asciende ya a 10 dianas, situándose a una de Harry Kane y a dos del mítico Pelé.

Aunque sus registros goleadores habituales han bajado un listón, Ronaldo sigue siendo el gran referente de Portugal en un vestuario plagado de estrellas. Su aportación en los metros finales será clave si quieren plantarse en los octavos de final. Confiamos en que volverá a ver puerta tirando de puro instinto.

2ºPronóstico Portugal vs Croacia: Ambos equipos anotarán: Sí @ 1.95 en 1xBet

Valor en el "Ambos anotan" para este duelo a vida o muerte

El 1-1 inicial de Portugal contra la RD del Congo se mantiene como el único encuentro de los lusos en el que marcaron ambos conjuntos. Su contundente 5-0 a Uzbekistán y las tablas sin goles frente a Colombia significan que encadenan dos porterías a cero consecutivas.

En la mitad de los últimos 10 partidos de Portugal se cumplió el mercado “Ambos marcan”. Teniendo en cuenta el oficio que maneja Croacia, parece poco probable que los de Roberto Martínez avancen sin encajar, a pesar de haber recibido un solo gol en lo que va de torneo.

Por su parte, Croacia viene viendo puerta con regularidad en esta cita, firmando cinco goles en tres partidos. Puede que carezcan del ritmo eléctrico de Portugal, pero su colmillo competitivo en los grandes torneos siempre suele subestimarse.

Los Vatreni solo han dejado su portería a cero ante Panamá. Inglaterra y Ghana lograron endosarles un total de cinco goles. El arsenal ofensivo de Portugal saldrá a relucir en cuanto Ronaldo recupere su mejor idilio con el gol.

3er Pronóstico Portugal vs Croacia: Empate en la primera mitad @ 2.30 en 1xBet

Calma tensa antes de la tormenta

Portugal solo ha logrado irse con ventaja al descanso en una ocasión en todo el torneo: frente a Uzbekistán, gracias al tempranero doblete de Ronaldo. Tanto la RD Congo como Colombia supieron secar su ataque en los primeros 45 minutos, a pesar de que los lusos sumaron un total de 11 disparos antes del intermedio entre ambos choques.

La Seleção presume de tener uno de los centros del campo más talentosos del planeta fútbol. No obstante, piezas como Neves, Vitinha y Fernandes están sufriendo para trasladar el nivel de sus clubes a la selección. Salir enchufados desde el pitido inicial se ha convertido en un problema crónico.

Croacia no está en una situación mucho mejor. Ellos también han liderado al descanso solo una vez en tres partidos (contra Ghana). En su debut, registraron un xG (goles esperados) en la primera parte de apenas 0.37 frente al 1.38 de Inglaterra, y aun así se las ingeniaron para marcharse al vestuario con un sorprendente 2-2.

Su actuación frente a Panamá fue todavía más preocupante. Croacia fue incapaz de chutar entre los tres palos antes del descanso, dejando al descubierto sus carencias en la creación. Lo más lógico es esperar que ambas selecciones arriesguen lo mínimo y jueguen con pies de plomo hasta el intermedio; a partir de ahí, el partido debería romperse.