Países Bajos vs Suecia Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 20/06/26

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Mejores apuestas Países Bajos vs Suecia

Países Bajos gana y ambos equipos marcan ⭐ @ 3.50 en 1xBet

Más de 2.5 goles en total ⭐ @ 1.91 en 1xBet

Memphis Depay marca o da una asistencia ⭐ @ 1.91 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado exacto: Países Bajos 2-1 Suecia

Países Bajos 2-1 Suecia Pronóstico de goleadores: Países Bajos: Memphis Depay, Cody Gakpo - Suecia: Alexander Isak

Países Bajos dejó escapar una oportunidad de oro en su estreno mundialista tras pinchar ante Japón (2-2), un choque en el que desperdició la ventaja en el marcador hasta en dos ocasiones.

Los pupilos de Ronald Koeman tampoco han dejado buenas sensaciones en la preparación previa, encadenando un tropiezo ante Argelia y un empate contra Ecuador. Además, la Oranje sufrió lo indecible para superar a Uzbekistán a principios de mes, sembrando muchas dudas sobre su estado de forma actual.

Por su parte, Suecia llega a Houston con la moral por las nubes. Graham Potter ha logrado enderezar el rumbo del combinado escandinavo tras una fase de clasificación muy sufrida y su andadura en el torneo comenzó con una espectacular goleada por 5-1 ante Túnez.

Pese a ello, sus recientes tropiezos (empate ante Grecia y derrota contra Noruega) demuestran que es un bloque al que se le puede hacer daño con relativa facilidad.

Alineaciones Probables Países Bajos vs Suecia

Posible alineación de Países Bajos:

Verbruggen, Dumfries, van Hecke, van Dijk, Van de Ven, Gravenberch, De Jong, Reijnders, Summerville, Malen, Gakpo

Posible alineación de Suecia:

Nordfeldt, Hien, Lindelöf, Lagerbielke, Bernhardsson, Karlström, Ayari, Gudmundsson, Nygren, Isak, Gyökeres

Las mejores apuestas Países Bajos vs Suecia

1er Pronóstico Países Bajos vs Suecia: Países Bajos gana y ambos equipos marcan @ 3.50 en 1xBet

La Oranje busca encarrilar el rumbo

Ronald Koeman confía en que sus jugadores hayan tomado nota de los errores cometidos frente a Japón de cara a esta exigente cita ante Suecia. Países Bajos cuenta con dinamita pura en su plantilla, pero a menudo peca de una alarmante irregularidad. Doblegar al cuadro sueco no será una tarea sencilla, especialmente después de la exhibición de pegada que mostraron al endosarle un 5-1 a Túnez.

El cuadro neerlandés ha sufrido varios contratiempos en forma de lesiones, destacando las notables ausencias de Xavi Simons y Jerdy Schouten para toda la cita mundialista. La nota positiva la pone Memphis Depay, que apunta a su primera titularidad tras dejar atrás sus problemas físicos. En el bando escandinavo, Gabriel Gudmundsson parece recuperado a tiempo tras tener que retirarse con molestias frente a los tunecinos.

A nivel de urgencias, Koeman necesita el resultado positivo mucho más que Graham Potter tras lo visto en la primera jornada y creemos que logrará amarrar los tres puntos. No obstante, ninguna de las dos zagas se ha mostrado especialmente sólida en los últimos meses, por lo que esperamos que Suecia consiga perforar la red rival.

2ºPronóstico Países Bajos vs Suecia: Más de 2.5 goles en total @ 1.91 en 1xBet

Fragilidad en las áreas

La Oranje encajó dos dianas frente a Japón el pasado domingo. Por si fuera poco, tampoco logró echar el cerrojo a su portería ante Uzbekistán, Argelia, Ecuador o Noruega; de hecho, su última portería a cero data de noviembre. El panorama no es mucho mejor en la selección de Suecia en esa parcela, ya que los hombres de Potter no han logrado dejar su arco invicto desde la llegada del técnico británico en octubre.

Con atacantes de la talla de Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Cody Gakpo sobre el césped, hay motivos de sobra para pronosticar un choque de alta puntuación. Visualizamos un partido de ida y vuelta en el que ambos conjuntos se generarán problemas mutuamente, asegurando altas dosis de emoción en el Houston Stadium.

Tres de los últimos cinco compromisos de Países Bajos superaron la línea de los 2.5 goles totales, una tendencia que en el caso de los suecos se eleva al pleno (cinco de cinco). Además, ambos equipos marcaron en nueve de esos diez partidos analizados en global, por lo que todo apunta a un guion similar para este fin de semana.

3er Pronóstico Países Bajos vs Suecia: Memphis Depay marca o da una asistencia @ 1.91 en 1xBet

El regreso del hombre récord neerlandés

El gran balón de oxígeno para Koeman de cara al XI inicial llega con el regreso del máximo goleador histórico de la selección, Memphis Depay. El ariete encadenó varios contratiempos físicos recientes tras lesionarse con el Corinthians, pero ya pudo rodarse saliendo desde el banquillo en el último choque. No hay duda de que estará hambriento por regresar al esquema titular en esta segunda jornada.

Para cualquier casa de apuestas, Depay es el futbolista con mayor probabilidad de registrar un gol o una asistencia en el partido y los argumentos caen por su propio peso. Está a tan solo nueve acciones ofensivas de alcanzar las 100 contribuciones de gol con su país y, a sus 32 años, tiene tiempo de sobra para redondear esa histórica cifra. Apostamos a que dará un paso crucial hacia ese objetivo este fin de semana.

Aunque Gyökeres e Isak son las principales amenazas a vigilar en el bando sueco, sobre todo tras ver puerta ante las Águilas de Cartago, Depay es nuestra elección principal en este análisis para volver a demostrar toda su categoría en el escaparate internacional.