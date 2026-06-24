Noruega vs Francia Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 26/06/26

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Mejores apuestas Noruega vs Francia

Total y Ambos marcan: Más de 2.5 goles y sí ⭐ @ 1.95 en 1xBet

Primer equipo en marcar: Noruega ⭐ @ 2.89 en 1xBet

1X2: Empate ⭐ @ 4.39 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Noruega 2-2 Francia

Noruega 2-2 Francia Predicción de goleadores: Noruega: Erling Haaland x2 - Francia: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé

Con Noruega y Francia ya clasificadas para la siguiente ronda del Mundial, la batalla por el primer puesto del grupo sturigue al rojo vivo. El líder del Grupo I se cruzará en octavos con un tercero de los otros cinco grupos. Por su parte, el que termine segundo se verá las caras con el subcampeón del Grupo E, que podría ser Costa de Marfil, Ecuador o Curazao.

Teniendo esto en cuenta, acabar en la segunda plaza podría no ser un mal negocio, sobre todo con selecciones de la talla de Suecia, Bélgica y Portugal peleando todavía en la tercera posición. Por tanto, ninguno de los dos combinados saltará al césped del Gillette Stadium con los brazos cruzados; ambos buscarán la victoria. Los noruegos ya han demostrado que son un rival temible.

Sumar dos victorias en dos jornadas es un balance soberbio para un país que llevaba 28 años ausente de la gran cita mundialista. Ahora que ya están en el cuadro de dieciseisavos de final, el objetivo de su seleccionador, Stale Solbakken, será al menos igualar su mejor registro histórico y meterse en octavos. Apostar en su contra no sería una decisión muy inteligente si tenemos en cuenta la constelación de estrellas que tienen en sus filas.

Francia es la gran favorita para terminar levantando su tercer título mundial este año. Contra Irak demostraron con creces los motivos, tras pasar por encima del conjunto asiático con un contundente 3-0. Didier Deschamps dejará su cargo de seleccionador al término del torneo y querrá despedirse por todo lo alto.

Alineaciones Probables Noruega vs Francia

Posible alineación de Noruega:

Nyland, Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe, Ødegaard, Berge, Aursnes, Sørloth, Nusa, Haaland.

Posible alineación de Francia:

Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Koné, Rabiot, Dembélé, Olise, Barcola, Mbappé.

Las mejores apuestas Noruega vs Francia

1er Pronóstico Noruega vs Francia: Total y Ambos marcan: Más de 2.5 goles y sí @ 1.95 en 1xBet

Un idilio constante con el gol

Este grupo se ha caracterizado por ver portería con muchísima facilidad desde el primer día. Los cuatro partidos disputados hasta la fecha nos han dejado un total de 17 goles, lo que supone un espectacular promedio de 4,25 tantos por encuentro. Solo hay que mirar a los hombres de referencia arriba para entender el porqué de esta cifra tan alta.

Tanto Kylian Mbappé como Erling Haaland firmaron un doblete por cabeza en las dos primeras jornadas de la fase de grupos. Ambos están a tan solo un gol de Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro. Se espera que sean los más peligrosos y los que acaparen todos los focos cuando estas dos selecciones midan sus fuerzas el viernes por la noche.

Cabe destacar que los partidos de Noruega y Francia en este campeonato han superado la barrera de los dos goles. De hecho, cada uno de los últimos cuatro choques de Noruega terminó con ese mismo patrón. Por su parte, en 11 de los últimos duelos de Francia se marcaron más de dos goles.

Aunque los bicampeones del mundo lograron dejar su portería a cero frente a Irak, fue la primera vez que lo consiguieron tras haber encajado exactamente un gol en cada uno de sus seis encuentros anteriores. Los vikingos también han visto portería y recibido goles en sus últimos cuatro partidos. Como resultado, lo más probable es que ambos marquen en este choque decisivo por el liderato.

2ºPronóstico Noruega vs Francia: Primer equipo en marcar: Noruega @ 2.89 en 1xBet

Noruega buscará golpear primero a Francia

Noruega ha arrancado este Mundial con un hambre feroz de gloria. Poseen una sociedad letal formada por Martin Ødegaard y Erling Haaland, donde el primero no cansa de nutrir de balones y ocasiones al segundo. El capitán del Arsenal y de la selección noruega asistió al delantero del Manchester City en su segundo gol de la noche contra Senegal.

El peligro que generan en la parcela ofensiva es mayúsculo, un examen de nivel al que Francia aún no se ha enfrentado en lo que va de torneo. Los vikingos abrieron el marcador en sus dos partidos de la fase de grupos; primero anotando justo antes de la media hora frente a Irak y posteriormente adelantándose ante Senegal en el minuto 43.

Noruega cerró ambos encuentros marchándose al descanso con ventaja y sellando la victoria al final de los 90 minutos. Aunque repetirlo aquí se antoja más complicado, tienen calidad de sobra para hacer daño a Francia.

Además, tanto Ødegaard como Haaland conocen a la perfección a William Saliba y Lucas Digne de sus batallas en la Premier League. Por todo ello, merece mucho la pena apostar a que los noruegos estrenarán el luminoso este viernes por la noche.

3er Pronóstico Noruega vs Francia: 1X2: Empate @ 4.39 en 1xBet

Noruega puede sorprender a los galos

Predecir un ganador claro para este partido no es tarea fácil, ya que ambos equipos tienen el billete asegurado para la siguiente ronda. Los dos técnicos podrían introducir rotaciones en sus onces iniciales. Sin embargo, esto no está garantizado si van con todo a por la primera plaza del grupo. En consecuencia, podría darse un choque mucho más disputado de lo que muchos prevén.

Aunque Francia parte como clara favorita, no hace mucho sufrió un revés al caer por 2-1 ante Costa de Marfil justo antes de arrancar el torneo. Los noruegos confiarán en sus opciones de rascar un buen resultado basándose en ese tropiezo galo y en que ellos mismos atraviesan un momento de forma dulce. Los vikingos encadenan cinco partidos invictos, con un balance de tres victorias y dos empates.

Si analizamos sus duelos directos históricos, ambas selecciones registran una victoria para cada una en sus dos últimos enfrentamientos. No obstante, a esos partidos les precedieron tres empates consecutivos antes de que Noruega se impusiera por 2-1 allá por 2010.

Con la dinamita que tiene Noruega arriba, podrían dar la sorpresa en Massachusetts y arañar un punto; un resultado que, de darse, certificaría el liderato del grupo para Francia.