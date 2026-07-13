Inglaterra vs Argentina Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 15/07/26

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Mejores apuestas Inglaterra vs Argentina

1x2: Empate ⭐ @ 3.05 en 1xBet

Ambos equipos anotan (Sí) ⭐ @ 1.90 en 1xBet

Jude Bellingham anotará en cualquier momento ⭐ @ 3.86 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción del resultado: Inglaterra 1-1 Argentina

Inglaterra 1-1 Argentina Predicción de los goleadores: Inglaterra: Harry Kane - Argentina: Lionel Messi

Un Inglaterra vs Argentina es un clásico de los Mundiales que no necesita presentación. Las dos potencias se enfrentarán este miércoles con un único objetivo: meterse en la final del Mundial 2026.

Los Three Lions no han mostrado una superioridad aplastante en lo que va de torneo. De hecho, solo lograron dos de sus seis victorias por más de un gol. Sin embargo, han hecho gala de una resiliencia tremenda.

Parece que Thomas Tuchel ha sabido inyectarles una mentalidad competitiva y ganadora a toda costa. Además, ha salido reforzado gracias a su filosofía de tener una plantilla con "especialistas para cualquier escenario", ya que el banquillo revolucionó los partidos de eliminatorias tanto en Ciudad de México como en Miami.

En cuanto a las bajas y la disponibilidad de los jugadores, Quansah cumplirá el segundo de sus dos partidos de sanción. Por su parte, Jordan Henderson se despide del torneo por una fractura en el brazo, mientras que el regreso de Reece James supone una excelente noticia.

La gran incógnita sigue siendo Declan Rice. El mediocentro se retiró al descanso en Miami por problemas en los isquiotibiales tras arrastrar molestias en los nervios durante todo el campeonato. Si finalmente llega a tiempo, su presencia podría inclinar la balanza a favor de Inglaterra.

Al igual que los ingleses, el camino de los argentinos hacia las semifinales ha estado lejos de ser plácido. Tras una fase de grupos relativamente asequible, Argentina sufrió de lo lindo en cada cruce de las rondas eliminatorias. Superaron a Cabo Verde por la mínima y tuvieron que remontar un 0-2 en contra para acabar ganando 3-2 ante Egipto. En los cuartos de final, a pesar de que Suiza se quedó con diez jugadores en el campo, los de Scaloni necesitaron acudir a la prórroga para certificar el pase.

Lionel Scaloni no tiene demasiados quebraderos de cabeza con las lesiones, por lo que su principal dilema está en la composición de la línea de ataque. Lautaro Martínez brilló al salir del banquillo en la victoria ante Suiza, lo que mete mucha presión a Julián Álvarez.

El once inicial de la Albiceleste se decidirá tanto por el estado físico como por el momento de forma. Hay que tener en cuenta que Argentina viene de jugar dos prórrogas consecutivas en las eliminatorias, un factor de desgaste físico que puede ser determinante bajo el calor y la humedad de Atlanta.

Alineaciones Probables Inglaterra vs Argentina

Posible alineación de Inglaterra:

Pickford, James, Stones, Guehi, O'Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane

Posible alineación de Argentina:

E. Martínez, Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico, De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister, Messi, Álvarez

Las mejores apuestas Inglaterra vs Argentina

1er Pronóstico Inglaterra vs Argentina: 1x2: Empate @ 3.05 en 1xBet

Todo apunta a que Inglaterra y Argentina alargarán el duelo

Si miramos las estadísticas, el 30% de las últimas diez semifinales de los Mundiales en las cinco ediciones más recientes requirieron tiempo extra. Todo lo que rodea al partido del miércoles nos hace pensar que este podría convertirse en el cuarto choque de los últimos once en repetir este guion.

Argentina viene de jugar el tiempo extra de forma consecutiva, necesitando los 120 minutos para tumbar tanto a Egipto como a Suiza. Por su parte, Inglaterra también se vio obligada a ir a la prórroga el pasado sábado frente a Noruega.

Ninguno de los dos combinados ha ganado un partido de eliminación directa por más de un gol de diferencia, lo que augura un enfrentamiento de lo más reñido y disputado.

Con solo tres días de recuperación para cada uno y el billete a la final de la Copa del Mundo en juego, lo lógico es esperar que salgan con un planteamiento bastante conservador. Con una probabilidad implícita del 33%, apostar por las tablas tras los 90 minutos reglamentarios nos parece una excelente decisión.

2ºPronóstico Inglaterra vs Argentina: Ambos equipos anotan (Sí) @ 1.90 en 1xBet

Goles en ambas porterías con delanteros de élite en el campo

En este encuentro coincide el actual máximo goleador del torneo con otros dos atacantes que llegan en un estado de gracia de cara a portería. Lionel Messi acumula 8 dianas en seis partidos, mientras que Jude Bellingham y Harry Kane suman 6 y 4 goles respectivamente. Por lo tanto, parece bastante improbable que veamos porterías a cero en Atlanta.

La consistencia defensiva de Inglaterra deja bastantes dudas. Han encajado goles en cinco de sus seis partidos y acumulan tres encuentros consecutivos sin conseguir echar el cerrojo a su portería. Argentina, por su parte, se ha mostrado muy vulnerable ante las transiciones rápidas y los contragolpes letales, algo que Egipto ya castigó por partida doble.

El mercado de este operador nos ofrece una probabilidad del 54% de que ambos conjuntos marquen. A nuestro juicio, esta cuota infravalora enormemente el tremendo potencial de las dos delanteras y los desajustes defensivos que vienen sufriendo ambos equipos.

3er Pronóstico Inglaterra vs Argentina: Jude Bellingham anotará en cualquier momento @ 3.86 en 1xBet

Bellingham busca mantener su promedio de gol por partido

Se podría decir que Jude Bellingham es el jugador más en forma y desequilibrante del combinado británico en esta cita veraniega. Marcó en dos eliminatorias consecutivas de este Mundial frente a México y Noruega, un hito que nadie lograba desde que lo hiciese Diego Armando Maradona en 1986.

Siempre y cuando Declan Rice esté disponible en la contención, Bellingham gozará de total libertad de movimientos en la mediapunta, lo que le permitirá llegar con peligro desde atrás al área rival. Esto lo convierte en una de las mejores bazas ofensivas de Inglaterra ante un centro del campo argentino que puede llegar con las piernas muy cargadas tras acumular 240 minutos de juego en las piernas.

El británico lleva seis goles en los seis partidos que ha disputado en este torneo. Pese a ello, las cuotas del operador reflejan que solo cuenta con un 25% de probabilidades de ver puerta el miércoles por la noche. Estamos, sin duda, ante la apuesta con más valor de nuestros tres pronósticos para el Inglaterra vs Argentina de semifinales.