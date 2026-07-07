España vs Bélgica Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 10/07/26

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Mejores apuestas España vs Bélgica

Ambos equipos marcan - Sí ⭐ @ 1.90 en 1xBet

1x2 y Total de goles - España y más de 2.5 goles ⭐ @ 2.55 en 1xBet

Goleador en cualquier momento - Charles De Ketelaere ⭐ @ 4.50 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: España 2-1 Bélgica

España 2-1 Bélgica Pronóstico de goleadores: España: Mikel Oyarzabal, Álex Baena - Bélgica: Charles De Ketelaere

A medida que la Copa del Mundo 2026 entra en su fase decisiva, el calendario empieza a regalarnos cruces verdaderamente apasionantes. Dos pesos pesados del fútbol europeo tendrán que enfrentarse este viernes en el SoFi Stadium de California. El ganador de este duelo se medirá la próxima semana en semifinales al vencedor del Francia vs Marruecos.

España arrancó el torneo con ciertas dudas tras un empate sin goles ante Cabo Verde, pero desde entonces se ha mostrado implacable. En octavos de final tuvo una dura reválida ante una talentosa selección portuguesa, en un encuentro que parecía abocado a la prórroga. Sin embargo, tras llevar apenas 6 minutos sobre el césped, Mikel Merino cazó el gol de la victoria en el tiempo de descuento para certificar el billete de La Roja.

Ahora, los hombres de Luis de la Fuente van con todo a por su segunda estrella. Con la calidad que atesora esta plantilla, son una seria amenaza para cualquier país que se cruce en su camino. Los vigentes campeones de Europa estarán encantados de medirse a un viejo conocido del viejo continente: Bélgica.

Los Diablos Rojos tampoco tuvieron el inicio soñado en esta Copa del Mundo, firmando dos empates consecutivos en sus dos primeras jornadas. No obstante, reaccionaron a tiempo para sellar su pase directo a los dieciseisavos de final, ronda en la que firmaron una gran remontada tras ir dos goles abajo contra Senegal. Ese subidón de confianza fue justo lo que necesitaban para afrontar el choque de octavos ante los coanfitriones, Estados Unidos.

A pesar de toda la polémica que rodeó la sanción de Folarin Balogun tras su tarjeta roja, los pupilos de Roberto Martínez salieron a morder desde el inicio. El contundente 4-1 definitivo acalló las críticas y mandó a casa a uno de los organizadores del torneo. Ahora, Bélgica debe dar un golpe sobre la mesa si quiere aspirar a algo grande y eso pasa obligatoriamente por tumbar a España.

Alineaciones Probables España vs Bélgica

Posible alineación de España:

Unai Simón, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal.

Posible alineación de Bélgica:

Courtois, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Onana, Raskin, Doku, Tielemans, Trossard, De Ketelaere.

Las mejores apuestas España vs Bélgica

1er Pronóstico España vs Bélgica: Ambos equipos marcan - Sí @ 1.90 en 1xBet

Bélgica buscará romper el muro defensivo de España

La retaguardia española se está mostrando imperial en esta Copa del Mundo, ya que todavía no ha encajado un solo tanto. Suman cinco porterías a cero seguidas, resistiendo incluso ante el enorme arsenal ofensivo de Portugal. Sin embargo, no lo tendrán nada fácil para estirar esa racha frente a los belgas.

Los Diablos Rojos han demostrado una pegada demoledora cuando los partidos queman. Bélgica ha visto puerta en 13 ocasiones durante sus últimos cinco compromisos, lo que deja un promedio de 2.6 goles por encuentro. Rudi García cuenta con una línea de ataque de primerísimo nivel para buscar las cosquillas a la zaga española.

Por otra parte, conviene recordar que en los dos amistosos previos al Mundial frente a Irak y Perú, La Roja encajó un gol en cada uno. Además, el "Ambos marcan" se cumplió en cuatro de los últimos cinco partidos de Bélgica en este torneo. Por todo esto, se espera un guion similar en California a pesar de la reciente fiabilidad defensiva de España.

2ºPronóstico España vs Bélgica: 1x2 y Total de goles - España y más de 2.5 goles @ 2.55 en 1xBet

Frenar la dinámica española parece misión imposible

Aunque ambos combinados nacionales han tenido algún que otro bache en esta cita global, la lógica y la calidad terminaron imponiéndose. España lleva cuatro victorias consecutivas, prolongando una racha de 35 partidos invicta en los 90 minutos reglamentarios. La última vez que La Roja hincó la rodilla en el tiempo oficial fue en un amistoso de 2024 ante Colombia.

Por su parte, Bélgica también viene firmando registros notables, pero un peldaño por debajo de los españoles. Los Diablos Rojos enlazan 18 encuentros invictos, aunque han empatado tres de sus últimos cinco choques en el tiempo reglamentario. Antes de iniciar esta gran dinámica, arrastraban una preocupante racha de seis partidos sin ganar, incluyendo cuatro derrotas seguidas.

Curiosamente, todos esos tropiezos llegaron ante rivales europeos, aunque el consuelo para los belgas es que aquello ocurrió en 2025 o antes. Mirando el histórico, España ha ejercido una clara hegemonía sobre Bélgica, ganando los últimos cinco enfrentamientos directos y manteniéndose invicta en los últimos ocho. De este modo, los de De la Fuente parten como claros favoritos en esta casa de apuestas para alcanzar las semifinales de la competición.

Los últimos tres compromisos de Bélgica superaron la barrera de los dos goles. En el bando ibérico, la mitad de sus últimos cuatro partidos también terminaron con más de dos tantos en el marcador. Con estos números sobre la mesa, se prevé un escenario bastante abierto este viernes por la noche.

3er Pronóstico España vs Bélgica: Goleador en cualquier momento - Charles De Ketelaere @ 4.50 en 1xBet

Confianza ciega en un delantero al alza

El gol estará muy repartido en este choque dadas las estrellas que pisarán el césped. García volvió a darle la alternativa a Charles De Ketelaere en el partido de octavos y la jugada le salió redonda: el atacante firmó un doblete y se llevó el premio al MVP del partido.

El ariete de la Atalanta arrastraba una sequía de tres partidos e incluso se quedó sin jugar en el empate sin goles de Bélgica ante Irán. No obstante, parece haberse ganado de nuevo el respaldo de su técnico tras justificar con creces su titularidad. Con De Ketelaere en estado de gracia, todo apunta a que García mantendrá su apuesta en el once inicial, dejando de nuevo a Romelu Lukaku en el banquillo.

De Ketelaere tiene argumentos de sobra para comprometer a la defensa española; de hecho, su xG (goles esperados) de 1.22 en el último encuentro es el mejor reflejo de su peligro. El delantero registró tres disparos y tocó cinco balones dentro del área rival, lo que demuestra que vive en el área.

Vale la pena tirar de analítica y aprovechar la cuota que nos ofrece este operador por su gol, una alternativa muy jugosa frente a las cuotas más bajas de Mikel Oyarzabal o Álex Baena en el bando contrario.