España vs Arabia Saudí Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 21/06/26

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Mejores apuestas España vs Arabia Saudí

Primera parte: Empate o Arabia Saudí ⭐ @ 2.65 en 1xBet

Menos de 2.5 goles ⭐ @ 2.56 en 1xBet

Lamine Yamal 1+ asistencias ⭐ @ 2.46 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: España 2-0 Arabia Saudí

España 2-0 Arabia Saudí Pronóstico de goleadores: España: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal

España llegó a la Copa del Mundo como una de las grandes favoritas, pero su debut fue bastante gris. A pesar de registrar un abrumador 74% de posesión, los de Luis de la Fuente no lograron romper el muro de Cabo Verde en un partido que terminó 0-0.

Este resultado supuso el tercer empate en los últimos cuatro compromisos de La Roja. No obstante, el combinado español lleva más de dos años sin conocer la derrota en tiempo reglamentario, si dejamos de lado una caída en la tanda de penaltis de la Nations League.

Por su parte, Arabia Saudí arrancó su andadura con un meritorio empate 1-1 ante Uruguay, lo que deja a los cuatro integrantes del Grupo H igualados a un punto. Los Hijos del Desierto apenas han disputado cuatro partidos desde que el técnico Giorgos Donis asumió el cargo el pasado mes de abril. De hecho, la única victoria bajo las órdenes del estratega griego llegó con un cómodo 3-0 en un amistoso contra Puerto Rico.

Alineaciones Probables España vs Arabia Saudí

Posible alineación de España:

Unai Simón, Cucurella, Laporte, Cubarsí, Llorente, Fabián, Rodri, Pedri, Ferrán Torres, Oyarzabal, Lamine Yamal

Posible alineación de Arabia Saudí:

Al-Owais, Al-Harbi, Al-Amri, Al-Tambakti, Abdulhamid, Kanno, Al-Khaibari, Al-Dawsari, Al-Juwayr, Al-Shamat, Al-Buraikan

Las mejores apuestas España vs Arabia Saudí

1er Pronóstico España vs Arabia Saudí: Primera parte: Empate o Arabia Saudí @ 2.65 en 1xBet

Los saudíes darán guerra antes del descanso

El espeso debut de España trajo a la memoria fantasmas de citas mundialistas recientes. La Roja solo ha podido ganar tres de sus últimos 12 partidos en esta competición desde que se coronó campeona en 2010. En el escaparate internacional, su estilo de juego peca a veces de ser demasiado horizontal y predecible.

Es cierto que en la primera jornada se toparon con un inspiradísimo Vozinha bajo los palos de Cabo Verde. Sin embargo, Luis de la Fuente acabó notablemente frustrado al ver que su equipo apenas generó dos ocasiones claras de gol.

Con un punto en el casillero, es muy probable que Arabia Saudí replique al milímetro el plan de juego de los tiburones azules. Se espera que se planten con un bloque bajo muy compacto para tapar las vías de progresión de España.

Un dato clave: Arabia Saudí solo ha encajado un gol en la primera mitad en sus últimos cinco partidos. Es más, se marcharon al descanso ganando 1-0 contra Uruguay en su estreno. Buscar que el conjunto de Donis aguante el tipo y llegue al intermedio al menos con un empate nos parece una opción de mucho valor en cualquier casa de apuestas.

2ºPronóstico España vs Arabia Saudí: Menos de 2.5 goles @ 2.56 en 1xBet

Otro partido cerrado para España en Atlanta

Tres de los últimos cuatro compromisos de España han concluido con marcadores muy cortos (0-0 o 1-1). En marzo, Egipto ya logró secar a la selección en un amistoso sin goles. Estos tropiezos recientes sugieren que el equipo va una marcha por debajo del nivel estratosférico que exhibió para levantar la Eurocopa 2024.

Esto no debería pillarnos por sorpresa si tenemos en cuenta que dos de los puñales ofensivos de La Roja han arrastrado problemas físicos. Tanto Nico Williams como Yamal tuvieron que dosificar esfuerzos y solo saltaron al césped en los últimos 20 minutos ante Cabo Verde.

Es muy posible que Williams tenga que esperar su oportunidad en el banquillo una jornada más. Por si fuera poco, Mikel Merino, vital en la fase de clasificación con seis dianas en seis partidos, todavía acusa la falta de ritmo competitivo tras salir de una lesión.

En el plano ofensivo, Arabia Saudí ha marcado un gol o menos en siete de sus últimos ocho partidos internacionales. En Miami, frente a Uruguay, apenas registraron un xG (goles esperados) de 0.66. Con este panorama, todo apunta a que sufrirán horrores para incomodar a la campeona de Europa. Por ello, apostar por el mercado de menos de 2.5 goles en tu operador de confianza ofrece una cuota sumamente atractiva.

3er Pronóstico España vs Arabia Saudí: Lamine Yamal 1+ asistencias @ 2.46 en 1xBet

Yamal inclinará la balanza

La gran noticia para España de cara a esta segunda jornada es que todo apunta a que Lamine Yamal está listo para irrumpir en el once inicial. El extremo del Barcelona dejó destellos de su inmensa calidad en los pocos minutos que tuvo ante Cabo Verde, inventándose un pase medido que pudo haberse convertido en gol de Mikel Oyarzabal.

Además, saltó a la vista la insistencia de sus compañeros por buscar al canterano culé en cuanto pisó el verde. Si el partido se vuelve a atascar en la telaraña saudí, el joven de 18 años está llamado a asumir el protagonismo absoluto.

Tras regalar cuatro asistencias en la pasada Eurocopa 2024, Yamal se ha consolidado como el faro creativo indiscutible de esta selección. Desde aquella cita continental, ha repartido la friolera de 24 asistencias en 63 partidos de LaLiga, coronándose como el máximo asistente de la competición doméstica española en las dos últimas temporadas.

Por si fuera poco, el atacante también firmó tres pases de gol en la fase de clasificación para el Mundial a pesar de haber disputado únicamente dos encuentros. Entrar a que Yamal reparte una o más asistencias en este choque nos parece una cuota con una probabilidad implícita del 40% que no puedes dejar escapar.