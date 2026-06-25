Croacia vs Ghana Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 27/06/26

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Mejores apuestas Croacia vs Ghana

1x2 - Empate ⭐ @ 3.20 en 1xBet

Descanso/Final - Empate/Empate ⭐ @ 5.00 en 1xBet

Totales y Ambos marcan - Menos de 2.5 goles y Sí ⭐ @ 6.50 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción del resultado: Croacia 1-1 Ghana

Croacia 1-1 Ghana Predicción de goleadores: Croacia: Petar Musa - Ghana: Jordan Ayew

Croacia y Ghana llegan a esta última jornada con opciones de lograr la clasificación directa en el Grupo L. Los Vatreni se recuperaron del tropiezo inicial ante Inglaterra con una ajustada victoria por 1-0 frente a Panamá. Con este resultado, el combinado croata se sitúa a un solo punto de Ghana y de los ingleses.

Teniendo en cuenta que se espera que Inglaterra cumpla y venza a Panamá en el otro encuentro, este partido se convierte en una auténtica batalla directa por el billete a la siguiente ronda. Croacia afrontará la cita con confianza tras reencontrarse con el triunfo en su última jornada, pero la realidad es que a Ghana le basta con evitar la derrota para asegurarse un puesto entre los dos primeros.

Si se da ese escenario, es muy probable que Croacia avance a los octavos de final del Mundial como uno de los ocho mejores terceros. De hecho, ocupan la tercera plaza en esa tabla provisional antes de que ruede el balón en esta tercera jornada. Cuatro puntos deberían ser suficientes para que los croatas se metan en las eliminatorias, aunque Zlatko Dalic preferirá no dejar su futuro en manos del azar.

Lo mismo se puede aplicar a Ghana, ya que una derrota en el último día no significaría necesariamente las maletas para casa. Sin embargo, los africanos gozan de una ligera ventaja respecto a los europeos: no tienen la obligación imperiosa de ir a por los tres puntos de forma desesperada. Los pupilos de Carlos Queiroz rascaron un valioso empate sin goles ante Inglaterra en su segundo partido, lo que los eleva hasta los cuatro puntos en su casillero.

Aunque les vale con no perder para certificar el pase, da la sensación de que Queiroz buscará que su equipo compita al máximo para asegurar la victoria.

Alineaciones Probables Croacia vs Ghana

Posible alineación de Croacia:

Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric, Kovacic, Pasalic, Baturina, Perisic, Musa

Posible alineación de Ghana:

Asare, Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah, Partey, Williams, Yirenkyi, Sibo, Semenyo, Ayew

Las mejores apuestas Croacia vs Ghana

1er Pronóstico Croacia vs Ghana: 1x2 - Empate @ 3.20 en 1xBet

Falta de regularidad

Los últimos cinco compromisos de Croacia nos han dejado una de cal y otra de arena. Ese 1-0 frente a Panamá supuso apenas su segunda victoria en sus cinco partidos más recientes, un balance que completan con tres derrotas.

A pesar de que dominaron por completo a Panamá en la segunda jornada y el marcador debió ser más abultado, les faltó puntería en los metros finales. Si muestran esa misma falta de contundencia ante Ghana, el conjunto africano no tendrá problemas para rascar un resultado positivo. Por su parte, las Estrellas Negras pueden estar más que orgullosas tras frenar a Inglaterra con ese 0-0.

Con este panorama, dos de los últimos tres partidos de Ghana han terminado en tablas, sumados al triunfo por 1-0 contra Panamá. Bajo la batuta de Queiroz, este bloque es un hueso muy duro de roer, algo que los Three Lions comprobaron en sus propias carnes. Por lo tanto, buscar un reparto de puntos en esta ocasión es una opción muy bien tirada, considerando lo que hay en juego y el planteamiento táctico que puede proponer Ghana.

2ºPronóstico Croacia vs Ghana: Descanso/Final - Empate/Empate @ 5.00 en 1xBet

Una primera parte de máxima cautela

A pesar de la notable distancia que separa a ambas selecciones en el ranking FIFA, el choque va a ser mucho más cerrado de lo que las cuotas sugieren. Ghana está dando pasos de gigante en la dirección correcta con su nuevo técnico en el banquillo. Mientras tanto, a Croacia le está costando un mundo meter una marcha más en este torneo, acusando quizás el peso de una plantilla algo veterana.

Conviene destacar que a ambos equipos les cuesta arrancar en los partidos en esta cita mundialista. Los dos encuentros disputados por Croacia llegaron al intermedio con tablas en el marcador. Si bien en uno de ellos lograron dar el empujón definitivo tras el descanso para llevarse los tres puntos, en el otro terminaron cayendo. Ghana calca esta misma estadística, habiendo empatado al descanso en sus dos jornadas previas.

Las Estrellas Negras tuvieron la calidad suficiente para desatascar el partido ante Panamá en la segunda mitad (igual que hizo Croacia), pero también supieron maniatar a Inglaterra en el segundo periodo. Por esta razón, tiene mucho valor apostar a que se marcharán a vestuarios sin diferencias en el marcador. Ghana encadena tres partidos oficiales consecutivos empatando al descanso, por lo que esperamos que la tendencia se repita aquí.

3er Pronóstico Croacia vs Ghana: Totales y Ambos marcan - Menos de 2.5 goles y Sí @ 6.50 en 1xBet

Se prevén pocos goles

Ambas plantillas cuentan con la calidad individual necesaria para hacer daño a la defensa rival. Croacia ha visto puerta en cinco ocasiones en sus últimos tres partidos, promediando 1.66 goles por cita. No obstante, también han encajado 10 tantos en sus cinco duelos más recientes, un dato que sin duda dará alas a las esperanzas de las Estrellas Negras.

Ghana se quedó a cero frente a Inglaterra y es cierto que no viene destacando por una gran producción ofensiva, con solo tres goles en sus últimos cinco partidos. Esto refleja sus problemas en el último tercio del campo. A pesar de ello, pueden encontrar fisuras en la zaga croata, especialmente con argumentos como Jordan Ayew y Antoine Semenyo comandando el ataque.

En tres de los últimos cinco choques de Croacia marcaron ambos equipos, lo que motivará aún más al cuadro africano. Además, los dos partidos de Ghana en este Mundial nos habrían dejado un verde en el mercado de menos de tres goles, mientras que los de Croacia han tenido resultados dispares. Como conclusión, es probable que veamos portería en ambos lados, pero el marcador final debería ser bastante ajustado.