Brasil vs Haití Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 19/06/26

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Mejores apuestas Brasil vs Haití

Goleador en cualquier momento: Vinícius Júnior ⭐ @ 1.85 en 1xBet

1x2 y Total de goles: Brasil y Más de 3.5 goles ⭐ @ 1.83 en 1xBet

Ambos equipos anotan (BTTS): Sí ⭐ @ 1.70 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Brasil 3-1 Haití

Brasil 3-1 Haití Predicción de goleadores: Brasil: Vinícius Júnior, Raphinha, Igor Thiago | Haití: Wilson Isidor

Brasil ostenta un récord envidiable: ha terminado como líder de su grupo en todas las ediciones de la Copa del Mundo desde 1982. Sin embargo, cualquier paso en falso en el Lincoln Financial Field de Filadelfia podría poner en riesgo esa racha histórica. Los pentacampeones del mundo tienen la obligación de ir a por todas en este partido para asegurar que siguen dependiendo de sí mismos para ganar el grupo.

Además, la Seleção se arriesga a complicarse la clasificación automática para la fase de eliminatorias si no logra la victoria. Los hombres de Carlo Ancelotti se vieron sorprendidos en su debut cuando Marruecos abrió el marcador. A pesar del golpe, lograron reaccionar a tiempo para igualar el encuentro y terminar la jornada repartiéndose los puntos.

Aquel partido rompió una estadística curiosa: fue la primera vez en 23 compromisos mundialistas que Brasil recibió más remates (14) de los que intentó (12). Ancelotti sabe que no puede permitirse fallar y buscará evitar que el equipo se quede sin ganar en sus dos primeros partidos de la fase de grupos por primera vez desde 1978. Enfrentarse a un rival como Haití podría ser el bálsamo perfecto que necesitan los de amarillo y azul.

Por su parte, Haití puede caminar con la frente en alto a pesar de haber caído en su estreno frente a Escocia. Sébastien Migné debe de estar orgulloso de sus futbolistas, ya que compitieron de tú a tú y dejaron una gran imagen ante el conjunto europeo. Conseguir un resultado positivo en este choque significaría dar un paso de gigante para, al menos, pelear por ese billete a octavos como uno de los mejores terceros.

Alineaciones Probables Brasil vs Haití

Posible alineación de Brasil:

Alisson, Ibáñez, Marquinhos, Magalhães, Santos, Casemiro, Guimarães, Paquetá, Raphinha, Vinícius Júnior, Thiago.

Posible alineación de Haití:

Placide, Arcus, Adé, Delcroix, Expérience, Deedson, Jacques, Bellegarde, Providence, Pierrot, Isidor.

Las mejores apuestas Brasil vs Haití

1er Pronóstico Brasil vs Haití: Goleador en cualquier momento: Vinícius Júnior @ 1.85 en 1xBet

Vinícius Júnior apunta al gol

Vinícius Júnior fue el jugador más determinante para Brasil en el partido anterior, ya que de sus botas nació el auténtico golazo que puso las tablas definitivas frente a Marruecos. El delantero del Real Madrid ya se ha estrenado como goleador en este torneo, una inyección de confianza brutal de cara a esta cita. Además, registró cinco toques en el área rival, la cifra más alta de cualquier jugador en el campo.

"Vini" solo dispuso de un remate frente a los Leones del Atlas, y no perdonó. Aunque su finura en los últimos metros para asistir estuvo un punto por debajo de su nivel habitual, apareció en el momento clave para rescatar a la canarinha. Por esta razón, tenemos total confianza en que el extremo volverá a ver puerta frente a la zaga haitiana.

Un dato de mucho valor para tus apuestas: en sus últimos cuatro partidos disputados entre club y selección, ha participado directamente en cuatro goles. Vini firmó tres dianas en ese periodo (dos de ellas en sus tres partidos internacionales más recientes), lo que justifica plenamente apostar por su gol este sábado por la mañana.

2ºPronóstico Brasil vs Haití: 1x2 y Total de goles: Brasil y Más de 3.5 goles @ 1.83 en 1xBet

Una diferencia de calidad abismal

La jerarquía e indiscutible calidad de Brasil deberían ser el factor diferencial en este duelo. El plantel es plenamente consciente de lo que hay en juego y de su situación actual en el Grupo C. Existe una brecha de 76 puestos entre ambas naciones en el ranking de la FIFA, lo que convierte el triunfo de la Seleção en un escenario extremadamente probable.

Los pupilos de Ancelotti encadenan cuatro partidos invictos, con tres victorias y el empate cosechado en el debut del Mundial. Su historial mundialista contra equipos de CONCACAF es demoledor: ocho victorias y un empate en nueve enfrentamientos. Aunque Haití destaca por ser un bloque defensivo disciplinado, se espera que Brasil acabe derribando el muro.

Les Grenadiers arrastran una dinámica negativa con dos derrotas consecutivas y apenas un triunfo en sus últimas cinco presentaciones. Para colmo de males, la Seleção se llevó la victoria en los tres precedentes históricos entre ambos, incluyendo un contundente 7-1 en su último cara a cara.

Teniendo en cuenta que Brasil viene mostrando mucha pólvora y que Haití logró marcar en cuatro ocasiones recientemente, todo apunta a que viviremos un partido de marcador abultado.

3er Pronóstico Brasil vs Haití: Ambos equipos anotan (BTTS): Sí @ 1.70 en 1xBet

Haití buscará castigar las dudas defensivas

A pesar de que Brasil cuenta en la retaguardia con dos de los mejores centrales del planeta en las figuras de Gabriel Magalhães y Marquinhos, el equipo está concediendo demasiadas facilidades.

Han encajado al menos un gol en cada uno de sus últimos seis partidos internacionales, recibiendo un total de 8 tantos en ese lapso. Por suerte para ellos, compensan esa fragilidad con una efectividad tremenda arriba, sumando 14 goles a favor en ese mismo tramo.

Haití tiene argumentos para hacer daño a una zaga que no pasa por su mejor momento, sobre todo si analizamos su rendimiento reciente de cara a portería. Les Grenadiers han facturado 6 goles en sus últimos cinco partidos, si bien es cierto que cuatro de ellos llegaron ante una selección muy bien trabajada como Nueva Zelanda.

Si los hombres de Migné saltan al césped sin complejos, dispondrán de opciones reales de batir la portería brasileña. El hecho de que Panamá lograse marcar por partida doble a los de Ancelotti en un amistoso reciente es el espejo donde deberían mirarse los caribeños para animarse a probar los reflejos del guardameta.

Es poco probable que el modesto equipo haitiano marque más de un gol en los 90 minutos; sin embargo, el valor que ofrece el mercado de "Ambos equipos anotan" convierte este pronóstico en una oportunidad magnífica.