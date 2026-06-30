Bélgica vs Senegal Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 01/07/26

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Mejores apuestas Bélgica vs Senegal

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Bélgica 2-1 Senegal

Bélgica 2-1 Senegal Pronóstico de goleadores: Bélgica: Leandro Trossard, Romelu Lukaku - Senegal: Sadio Mané

Bélgica no ha dejado una imagen muy convincente en este Mundial de 2026, pero viene de dar un golpe sobre la mesa al arrollar a Nueva Zelanda con un contundente 5-1 en su último compromiso.

Previamente, los Diablos Rojos encadenaron sendos empates ante Egipto e Irán, por lo que deben dar un paso al frente en las eliminatorias si quieren seguir avanzando. Rudi Garcia estará ansioso por ver a los suyos mantener la inercia ganadora de su partido más reciente.

Por su parte, Senegal logró el billete a la siguiente ronda de milagro dentro del Grupo I, lastrada por una dolorosa goleada por 5-0 ante Irak en la tercera jornada.

Los pupilos de Pape Thiaw demostraron tener pólvora de cara a puerta tanto contra Francia como frente a Noruega, aunque sufrir dos derrotas consecutivas no es el escenario ideal para afrontar las eliminatorias. Ahora, con el olfato goleador recuperado, la afición senegalesa confía en que el equipo termine de arrancar.

Alineaciones Probables Bélgica vs Senegal

Posible alineación de Bélgica:

Courtois, Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper, Vanaken, Tielemans, Trossard, De Bruyne, Doku, De Ketelaere.

Posible alineación de Senegal:

Diaw, Jakobs, Seck, Niakhate, Diatta, Camara, Gueye, Diarra, Mané, Jackson, Sarr.

Las mejores apuestas Bélgica vs Senegal

1er Pronóstico Bélgica vs Senegal: Gana Bélgica @ 2.10 en 1xBet

Los Diablos Rojos, favoritos para pasar de ronda

Bélgica parte como favorita en las cuotas de cara a este cruce contra Senegal en el Lumen Field, pero no se prevé un triunfo cómodo ni mucho menos.

Los Leones de la Teranga cuentan con argumentos de peso en sus filas y saltarán al césped de Seattle con la firme convicción de golpear primero. Al final, nos decantamos por el triunfo de los europeos, aunque les espera una auténtica prueba de fuego.

En el plano de nombres propios, Zeno Debast está a un paso de regresar tras reincorporarse a los entrenamientos, aunque esta cita podría llegarle demasiado pronto. En la punta de ataque, la titularidad de Romelu Lukaku todavía parece una opción lejana.

Por otro lado, Senegal no podrá contar bajo palos con Édouard Mendy debido a una lesión de rodilla, aunque el guardameta podría estar de vuelta para los octavos de final si su selección logra la gesta

Es innegable que hay ciertas dudas sobre el rendimiento del combinado belga. El ocaso de su "Generación de Oro" es una realidad; sin embargo, el bloque actual debería conservar la calidad suficiente para amarrar el resultado en lo que promete ser una batalla táctica y de máxima igualdad en el estado de Washington.

2ºPronóstico Bélgica vs Senegal: Ambos equipos anotan @ 1.80 en 1xBet

Senegal venderá cara su derrota

No es habitual ver a ninguna de estas dos selecciones quedarse a cero. Bélgica ha visto puerta en 15 de sus últimos 17 compromisos. Por su parte, Senegal solo se ha quedado sin marcar en cinco ocasiones desde el arranque de 2025.

El reverso de la moneda lo encontramos en la parcela defensiva, donde ninguna de las dos áreas se ha mostrado especialmente sólida. Estados Unidos, México, Egipto y Nueva Zelanda lograron perforar la meta belga en lo que va de año, mientras que el cuadro africano ha firmado cinco porterías a cero en 11 partidos. Con estos números, ambos planteles saltarán al campo sabiendo que tendrán facilidades para generar ocasiones de peligro.

Este miércoles viviremos el primer enfrentamiento histórico entre ambas naciones, un duelo inédito que tiene todos los alicientes para regalar un gran espectáculo al espectador. El guion más probable apunta a un triunfo belga en un escenario donde veamos goles en ambas porterías.

3er Pronóstico Bélgica vs Senegal: Leandro Trossard anota o da una asistencia @ 2.60 en 1xBet

Trossard, listo para brillar en el gran escenario

Dado que los Diablos Rojos ya suman cuatro goleadores diferentes en lo que va de torneo, decantarse por un jugador en concreto para ver puerta es una tarea compleja. A Bélgica le sobra talento arriba, pero los Leones de la Teranga tampoco se quedan cortos.

Este tipo de eliminatorias a vida o muerte suelen resolverse mediante chispazos de genialidad individual y hay un futbolista idóneo para asumir galones bajo este tipo de presión.

Leandro Trossard se ha cansado de aparecer en las grandes citas con el Arsenal, registrando 19 goles y asistencias a nivel de clubes en la campaña 2026/27. Además, el atacante llega con la confianza por las nubes tras firmar un doblete ante los "All Whites".

A sus 31 años, acumula cuatro participaciones directas en goles en sus últimos cuatro partidos internacionales, por lo que la zaga de Senegal vigilará de cerca cada uno de sus movimientos. Aunque Romelu Lukaku lidera los pronósticos de la casa de apuestas para ver portería, todo apunta a que no saldrá de inicio. En el bando africano, Nicolas Jackson y Sadio Mané se perfilan como las principales amenazas para los intereses de Pape Thiaw.

En última instancia, confiamos en el factor diferencial de Trossard, un jugador con la calidad necesaria para desatascar el partido, ya sea mandando el balón al fondo de la red o inventándose la asistencia clave.