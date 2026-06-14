Argentina vs Argelia Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 16/06/26

+

Mejores apuestas Argentina vs Argelia

Argentina ganará con su portería a cero ⭐ @ 2.05 en 1xBet

Menos de 2.5 goles ⭐ @ 1.86 en 1xBet

Lautaro Martínez anotará en cualquier momento ⭐ @ 2.32 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Argentina vs Argelia son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Argentina 2-0 Argelia

Argentina 2-0 Argelia Pronóstico de goleadores: Argentina: Lautaro Martínez, Julián Álvarez

Los campeones del mundo de 2022 inician su andadura en el Grupo J en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde medirán sus fuerzas con el combinado argelino.

Solo Italia (1938) y Brasil (1962) han sido capaces de defender con éxito su título de campeones del mundo. Esto deja claro el listón tan alto que tienen los argentinos si quieren reinar en Norteamérica este verano. Sin embargo, llegan en un momento de forma increíble tras encadenar cinco victorias consecutivas con un balance de 15 goles a favor y solo uno en contra.

Sus amistosos de preparación más recientes se saldaron con triunfos cómodos ante Honduras e Islandia. La leyenda Leo Messi alcanzará los 27 partidos en una fase final de la Copa del Mundo frente a Argelia. El cuerpo técnico ha dosificado sus minutos últimamente por culpa de un pequeño susto en los isquiotibiales.

Los Zorros del Desierto de Argelia no van a ser un rival asequible. El equipo solo ha perdido tres de sus últimos 28 compromisos en todas las competiciones. Lideraron su grupo de clasificación promediando 2.4 goles por encuentro e incluso derrotaron a Países Bajos en un amistoso de preparación.

Aun así, los argelinos saben de sobra que tienen por delante partidos mucho más accesibles contra Jordania y Australia. Por lo tanto, no parece que vayan a asumir riesgos innecesarios en este choque inaugural.

Alineaciones Probables Argentina vs Argelia

Posible alineación de Argentina:

E. Martínez, Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico, De Paul, Fernández, Mac Allister, Messi, Lautaro, Álvarez

Posible alineación de Argelia:

Zidane, Abada, Mandi, Belaid, Aït-Nouri, Zerrouki, Bentaleb, Aouar, Mahrez, Gouiri, Amoura

Las mejores apuestas Argentina vs Argelia

1er Pronóstico Argentina vs Argelia: Argentina ganará con su portería a cero @ 2.05 en 1xBet

El campeón mantendrá a raya a los Zorros

Con el "Dibu" Martínez bajo palos y la dupla Cristian Romero y Lisandro Martínez liderando la zaga, Argentina es un auténtico muro defensivo. Habiendo encajado un solo tanto en sus últimos cinco partidos, parece complicado que Argelia consiga perforar su portería.

Las cifras goleadoras de Argelia son imponentes sobre el papel. Sin embargo, los 67 goles en 28 encuentros bajo la batuta de Petkovic se han logrado, en su gran mayoría, ante rivales africanos. En cuanto se toparon con una selección de primera línea en la Copa África, cayeron por 2-0 frente a Nigeria.

Su estrella y creador de juego, Riyad Mahrez, tiene 35 años y suele ser sustituido superada la hora de partido. Al mismo tiempo, el peligro que generan en las transiciones ya no es el de antes. Nos convence bastante la opción de ir con la victoria argentina sin encajar goles, sobre todo al pagarse a una cuota superior a la par.

2ºPronóstico Argentina vs Argelia: Menos de 2.5 goles @ 1.86 en 1xBet

Todo apunta a un partido de pocos goles

Los modelos estadísticos sugieren que hay cerca de un 70% de probabilidades de que se marquen dos goles o menos en este encuentro. Los últimos partidos de Argentina respaldan esta hipótesis. Exceptuando la goleada a Zambia, sus anteriores cuatro choques apenas promediaron un total de seis goles.

El perfil de Argelia sigue una tónica muy similar. A pesar de todos los goles que anotaron en la fase de clasificación frente a selecciones africanas de menor ranking, solo pudieron ver puerta en una ocasión en sus recientes amistosos ante Uruguay y la RD Congo.

Vladimir Petkovic planteará un bloque bajo y muy compacto en Kansas City, cediendo el terreno para proteger la espalda de su defensa. El desenlace más probable es una derrota por la mínima que les permita dosificar energías para el resto de la fase de grupos.

3er Pronóstico Argentina vs Argelia: Lautaro Martínez anotará en cualquier momento @ 2.32 en 1xBet

Valor en los botines de Lautaro Martínez de cara al gol

Aunque Messi acapara casi todos los focos de la prensa escrita, Lautaro Martínez se perfila como un candidato idóneo para ver puerta con la Albiceleste. Viene de firmar 17 dianas en 30 partidos en la temporada liguera donde el Inter se proclamó campeón de la Serie A.

Además, acumula 37 goles en 76 internacionalidades con su país, lo que equivale a casi un gol cada dos partidos. Su movilidad constante cayendo a las bandas lo convierte en la principal amenaza para una zaga argelina que suele sufrir ante los delanteros físicos.

La casa de apuestas nos ofrece la posibilidad de apostar por el gol de Lautaro Martínez en cualquier momento con una probabilidad implícita de solo el 42.2%. Este porcentaje queda por debajo de su promedio realizador con Argentina, que es del 48.68%, por lo que la cuota tiene un valor evidente.