El equipo de GOAL te explica detalladamente el Coolbet bono de bienvenida Chile: ¡Recibe hasta $200.000 CLP extras con tu primer ingreso válido!

Con esta guía quedarás plenamente informado sobre el Coolbet bono de bienvenida disponible para los usuarios chilenos. Primero, sabrás lo que incluye el bono de bienvenida de Coolbet y si hay más de uno a disposición.

Si eres nuevo en el sitio de juegos del oso polar, toda esta información te será muy útil. Seguramente ya revisaste la guía general y la guía específica de registro. Ahora toca averiguar cómo activar el bono de bienvenida Coolbet.

Acá tendrás una explicación en detalle para obtener el Coolbet bono de bienvenida y qué restricciones puede tener el proceso. Por último, y no menos importante, conocer si es posible o no conseguir el bono de bienvenida sin depósito Coolbet. Quédate hasta el final para no perderte ningún detalle.

Recuerda jugar siempre con responsabilidad. Coolbet y todos sus productos son exclusivos para mayores de 18 años.

Qué incluye el bono de bienvenida Coolbet

El Coolbet bono de bienvenida no es exclusivo para apuestas deportivas. Si bien acá se dará énfasis a esa opción, es importante que conozcas todas las alternativas que tienes a disposición. Puedes usar tu oferta de bienvenida en otra sección dentro de Coolbet, pero sólo puedes usarla una vez.

Esto implica que si eliges activar tu Coolbet bono de bienvenida en apuestas deportivas no podrás usarlo para casino. Se aplica también en sentido contrario y con todos los productos que contiene Coolbet. A continuación, el detalle de cada una de las bonificaciones disponibles.

Actividad Bono Obtener el bono Apuestas deportivas Duplica tu primer depósito entre $5.000 y $200.000 Regístrate ya Casino Duplica tu primer depósito entre $5.000 y $75.000 u obtén 100 giros gratis Regístrate ya Deportes virtuales Duplica tu primer depósito entre $5.000 y $50.000 Regístrate ya

Bono de bienvenida en apuestas deportivas Coolbet

Como se indicó anteriormente, se revisará en detalle toda la información relacionada al Coolbet bono de bienvenida en apuestas deportivas. Si eres nuevo y ya creaste tu cuenta seguramente habrás visto todas las promociones disponibles en Coolbet.

Si hiciste tu registro para jugar en apuestas deportivas, te alegrará saber que hay un Coolbet bono de bienvenida disponible.

El Coolbet bono de bienvenida consta de la duplicación del monto de tu primer depósito. Esta promoción es válida para usuarios nuevos de Chile y que no hayan recibido antes otra bonificación de apuestas deportivas. Más adelante se especifican otras condiciones que se tienen que cumplir.

Ahora toca saber qué es lo que hay que hacer para activar el Coolbet bono de bienvenida en apuestas deportivas.

Cómo activar el bono de bienvenida Coolbet

Para activar el Coolbet bono de bienvenida en tu cuenta es recomendable que sigas el enlace de esta reseña. Así irás directamente al sitio correspondiente para activarlo. Una vez dentro del sitio, sigue estos simples pasos:

Haz tu primer depósito. El monto a depositar para activar el Coolbet bono de bienvenida oscila entre los 5000 y los 200000 pesos. Una vez que tu primer depósito esté acreditado el bono se activará inmediatamente.

Ahora bien, como se indicó antes, hay una serie de requisitos y restricciones que hay que cumplir. De lo contrario el Coolbet bono de bienvenida podría quedar sin efecto.

Términos y condiciones para activar el bono de bienvenida Coolbet

Activar el Coolbet bono de bienvenida es relativamente sencillo, pero hace falta conocer algunos alcances y limitaciones de la promoción.

Lo primero, tienes que ser un usuario nuevo registrado en Chile y no haber recibido otra bonificación de bienvenida.

Para la activación del bono de bienvenida no están considerados los depósitos hechos mediante billeteras virtuales. En este caso, Skrill o Neteller.

Si tu primer depósito es inferior a 5000 pesos no optas a obtener el Coolbet bono de bienvenida. Asegúrate de no haber puesto un límite de ingresos inferior a 5.000 pesos.

Así también, si tu primer depósito supera los 200 mil pesos la bonificación recibida será sólo de 200 mil pesos.

Una vez confirmado que el primer depósito cumple con todas las condiciones hay más excepciones para liberar su monto. Esto quiere decir que hay algunos requisitos adicionales para convertir el bono en potencial dinero retirable.

El monto obtenido por el Coolbet bono de bienvenida tiene un rollover de x6. Esto quiere decir que hay un requisito de apuesta del monto bonificado seis veces.

Por ejemplo, si tu primer depósito fue de 30 mil pesos, recibes una bonificación de 30 mil pesos. Esto implica que tienes que jugar apuestas por un total de 180 mil pesos para que el monto de tu bono se libere.

A su vez, no sirve cualquier tipo de jugada. Éstas también tienen que cumplir ciertas condiciones.

Primero, las cuotas tienen que ser de 1,50 o superior, ya sea en apuestas simples, combinadas o de sistema.

Una apuesta combinada o sistema puede ocupar cuotas inferiores, siempre que el factor final sea 1,50 o superior.

Así también, tienes que considerar que mientras tengas tu bono activo no puedes apostar dos veces en un mismo evento. Ya que esto se consideraría como un intento de asegurar potenciales ganancias.

Las apuestas canceladas o que hayan aplicado Cash Out no serán consideradas apuestas válidas para liberar el Coolbet Bono de bienvenida.

No podrás jugar en otros productos, retirar tu depósito original o retirar potenciales ganancias. Sólo podrás hacer alguna de estas acciones cuando liberes en su totalidad el monto del Coolbet bono de bienvenida.

Por último, considerar que mientras tengas activo el Coolbet bono de bienvenida no podrás optar a otras bonificaciones en simultáneo.

¿Coolbet ofrece un bono de bienvenida sin depósito?

Por el momento no existe la posibilidad de obtener un bono de bienvenida sin depósito Coolbet. Como se indicó antes, para conseguir el Coolbet bono de bienvenida es indispensable hacer un depósito mínimo de 5.000 pesos. A partir de allí, tienes que cumplir con el resto de las condiciones que se han expuesto en esta guía.

Ahora bien, una vez que ya te has registrado en Coolbet puedes acceder a un montón de promociones. Estas no requieren específicamente de un depósito nuevo, pero sí que participes. Cada una de estas se renueva semana a semana o bien funcionan como una especie de liga o torneo. Algunas de estas opciones son las siguientes:

Torneo de Salados

Premia a jugadores que hayan perdido sus boletos. Jugadas con cuota 3,00 o superior por un monto entre 1.000 y 5.000 pesos. Por cada 250 pesos perdidos se suma un punto. Antes de cada apuesta te indican si quieres que tu apuesta participe en el torneo.

Desafío futbolero

Pronostica el resultado de 10 partidos. Es decir, local, empate o visita en tiempo reglamentario (90 minutos más descuentos). Si aciertas los 10 te llevas una parte del pozo a repartir entre los ganadores.

Bola de Nieve X2, Duplica y gana el premio mayor

Esta promoción comienza todas las semanas desde el principio. Para empezar, haz una apuesta el lunes con una apuesta con cuota 2,00 o superior. Si ganas, el martes haces una apuesta con esas ganancias, también con cuota 2,00 o superior, y así sucesivamente.

Como si se tratara de una bola de nieve. A continuación un ejemplo práctico.

Apuesta el día lunes $5.000 x 2,00 = $10.000

Apuesta el día martes $10.000 x 2,20 = $22.000

Apuesta el día miércoles $22.000 x 2,50 = $55.000

Apuesta el día jueves $55.000 x 2,10 = $115.500

Apuesta el día viernes $115.500 x 2,15 = $248.325

Apuesta el día sábado $248.325 x 2,40 = $595.980

Apuesta el día domingo $595.980 x 2,00 = $119.1960

Si logras ganar consecutivamente durante los siete días te llevas un pozo a repartir entre aquellos hayan hecho lo mismo. Además, el monto final conseguido será devuelto a tu saldo principal.

Por otro lado, si aciertas al menos tres días seguidos y fallas en alguna etapa te devuelven el monto conseguido. Dicha devolución se produce al lunes siguiente. Los eventos de esta campaña están predeterminados cada día para que cumplan las condiciones

Estas son sólo algunas de las promociones disponibles de las que puedes participar y obtener un Coolbet bono sin depósito. Cada semana y cada vez hay nuevas alternativas para los usuarios.

Preguntas frecuentes

Para finalizar esta guía sobre el Coolbet bono de bienvenida y todos sus detalles, te dejamos un repaso de información. Se trata de algunas preguntas frecuentes asociadas a la activación del bono, sus requisitos y limitaciones y otros datos útiles.

¿Qué restricciones hay para activar el Coolbet bono de bienvenida?

La principal restricción para la activación del Coolbet bono de bienvenida tiene que ver con el monto del primer depósito. Tiene que ser entre 5000 y 200 mil pesos. Además, no puede hacerse desde una billetera virtual.

¿Cuáles son los principales requisitos para liberar el Coolbet bono de bienvenida?

Los principales requisitos para liberar el Coolbet bono de bienvenida es el rollover x6 del monto bonificado. Además, tienen que ser jugadas con una cuota 1.50 o superior.

¿Es posible obtener un Coolbet bono sin depósito?

No es posible si eres usuario nuevo y no has depositado antes. Pero cuando eres un usuario más antiguo tienes acceso a promociones sin necesidad de depositar dinero.