Consejos para apostar al Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid: pronósticos y cuotas para el partido de LaLiga española

El Rayo Vallecano no está pasando por su mejor momento de la temporada con 5 partidos consecutivos sin ganar.

El Atlético de Madrid, a pesar de las bajas de Memphis Depay y Reinildo, lleva una racha de 4 partidos ganados, 2 por goleadas, resultado que espera extender en su próximo duelo.

Atlético de Madrid extiende su invicto @ 1,85 con bet365

Atlético de Madrid gana con la portería a Cero @ 3,75 con bet365

Antoine Griezmann será el primero en marcar @ 6,00 con bet365

Atlético de Madrid se impone de nuevo sobre el Rayo Vallecano

El Atlético Madrid ha sido un rival sumamente fuerte contra el Rayo aún como visitante. No ha perdido ninguno de sus enfrentamientos, con 4 victorias y un empate sobre el conjunto rayado, el cual no parece encontrarse a sí mismo, al no conseguir ganar en los últimos 5 encuentros.

A esto se le suman, que los rojiblancos acumulan 9 partidos en Liga sin conocer derrota, con 4 partidos ganados de forma consecutiva, consiguiendo golear al Sevilla 6-1 y al Valencia 3-0.

Los colchoneros no dejarán pasar al Rayo

Salvo por su último encuentro, empatado 1-1, el resultado habitual de los dirigidos por Simeone contra el conjunto de Vallecas es de 1-0. Aunado a ello, los enfrentamientos entre ambos promedian 0,2 goles a favor del Rayo, contra un muy superior de 1,2 de goles promedio para el Atlético en sus enfrentamientos.

Este pronóstico se refuerza al mirar los promedios de goles encajados. 1,1 goles en contra por partido para el Rayo Vallecano en comparación a los 0,7 del Atlético.

El Principito será el primero en abrir el marcador

Antoine Griezmann suma 10 goles y 10 asistencias en lo que va de temporada. Valores muy superiores a los presentados en 3 temporadas con el Barcelona donde no gozó de la misma continuidad y calidad.

Con Depay de baja y Morata esperando una salida, el francés buscará revalidar su compromiso atravesando el arco rival.

