Cómo aprovechar las cuotas de local en la jornada de Champions League

Nuestros expertos te traen los mejores consejos para aprovechar las cuotas de local en la séptima jornada de la Champions League.

Los equipos de la Champions League han aprovechado al máximo la ventaja de jugar en casa durante las primeras seis jornadas de la extensa fase de grupos.

A pesar de que los equipos locales han superado ampliamente a los visitantes hasta ahora, las casas de apuestas nos han presentado algunas cuotas altas para los equipos locales en la séptima jornada.

Mercado de cuotas

Mónaco vs Aston Villa: Mónaco gana ⭐2.40

Atlético de Madrid vs Bayer Leverkusen: Atlético de Madrid gana ⭐2.45

Benfica vs Barcelona: Benfica gana o empata ⭐1.80

Bolonia vs Borussia Dortmund: Bolonia gana o empata ⭐1.75

Club Brujas vs Juventus: Club Brujas gana o empata ⭐1.615

Ventaja Significativa de Local

Once equipos de la Champions League no han ganado fuera de casa. Siete no han ganado en casa. Diez tienen menos de dos puntos fuera, en comparación con cinco que tienen cero o un punto en casa. Los 36 equipos de la competición han jugado tres partidos en casa y tres fuera antes de que la competición se reanude para la séptima jornada. Además, once equipos tienen siete o más puntos de sus tres partidos en casa. Solo tres pueden igualar esa cifra fuera.

No es una sorpresa que la ventaja de local importe en la competición europea. Los partidos se juegan a mitad de semana, y los equipos pierden días de entrenamiento debido a los viajes necesarios. La atmósfera suele ser intensa en todo el continente, cuando las luces brillan y el himno de la Champions League resuena en el estadio. Cualquier victoria fuera de casa en la Champions League es un logro.

Es interesante que las casas de apuestas no hayan ajustado lo suficiente, dado que el nuevo formato de la Champions League proporciona más tiempo para que los corredores de apuestas alteren sus cuotas. Hay una mayor competencia en la fase de grupos que en años anteriores, y está claro que las victorias fuera de casa han sido difíciles de conseguir.

Valor en la Séptima Jornada

Con lo que sabemos sobre la ventaja de local en la principal competición de clubes de Europa, hay cuotas muy llamativas para la séptima jornada de la Champions League 2024/25 (especialmente el martes).

El Mónaco venció al Barcelona y al Estrella Roja de Belgrado en casa. Iban ganando 2-1 a Benfica antes de que Wilfried Singo fuera expulsado. Además, antes de enfrentar al Arsenal el fin de semana, el Aston Villa había perdido seis de sus últimos ocho partidos fuera, incluyendo una derrota contra el Club Brujas. El equipo de Unai Emery ha tenido problemas de consistencia toda la temporada.

La victoria del Brujas sobre el Aston Villa fue la primera de dos en casa en la Champions League. Además, el club belga recibe a una Juventus que ha perdido puntos ante el Lille y el Aston Villa fuera de casa en la Champions League.

La Vecchia Signora tiene cinco victorias en 18 partidos en todas las competiciones antes de enfrentar al Milán. Dadas sus actuaciones en la Champions League hasta ahora, el Brujas no merece ser tan subestimado. El precio de 1.615 para que los anfitriones eviten la derrota es un valor sensacional.

El Atlético de Madrid en forma es ligeramente favorito sobre el Bayer Leverkusen. El equipo de Xabi Alonso ha ganado nueve seguidos, pero sus dos últimos partidos fuera en la Champions League terminaron en empate contra Brest y una goleada 4-0 en Anfield. Además, el Lille y el Real Madrid son los únicos equipos que han evitado la derrota en el Metropolitano desde agosto.

El Bolonia ha tenido dificultades para dar el salto a la Champions League, pero solo ha perdido tres veces en casa en toda la temporada. El Borussia Dortmund ha perdido siete de sus últimos 10 partidos fuera.

Las recientes actuaciones del Barcelona en la Copa sugieren que pueden haber mejorado después de su mal final de 2024, pero es bastante generoso etiquetarlos como favoritos fuertes contra Benfica. El club portugués venció contundentemente al Atlético de Madrid a principios de esta temporada y ha ganado todos menos tres de sus partidos en casa.

Las casas de apuestas están subestimando la importancia de la ventaja de local en la Champions League. Sí, los mejores equipos logran muchas victorias fuera de casa contra oponentes inferiores. Sin embargo, los equipos que respaldamos no son novatos; son equipos de calibre Champions League con una ventaja de local significativa que podría marcar la diferencia en una crucial séptima jornada.