Nuestros expertos de GOAL Chile analizan el rendimiento de Colombia en la Copa América. ¿Pueden ganar el torneo los cafeteros

El día 4 de julio empiezan los cuartos de final de la Copa América 2024. Argentina es la máxima favorita, ¿pero qué ocurre con Colombia? Nadie parece tenerla en cuenta, poniendo por delante a Uruguay y Brasil antes que a los cafeteros. ¿Y es justo? ¿No es Colombia el mejor equipo de la Copa América 2024? ¡Lo analizamos en este contenido!

Cuotas campeón Copa América 2024

Con ya solo 8 planteles con vida, las cuotas a las apuestas ganador Copa América 2024 han sufrido modificaciones. Una de nuestras casas de apuestas de cabecera es Betano, y en ella nos hemos basado para ofrecer esta actualización de cuotas campeón Copa América. ¿Infravaloran a Colombia? De momento, podemos ver que sus cuotas son altas:

26 partidos al hilo sin perder

Con el empate ante Brasil, los cafeteros sobrepasaban la marca de los 25 juegos sin perder. Es una racha espectacular que demuestra la calidad del equipo liderado por James Rodríguez y Luis Díaz. Si bien es cierto que el VAR se comió un penal sobre Vinícius Junior, Colombia mostró ante la canarinha que es un rival capaz de competir ante cualquiera.

¿Y cuándo perdió la selección colombiana por última vez? Los chicos de Néstor Lorenzo perdieron por última vez en 2022 durante la Fase de Clasificación para el Mundial de Catar. ¿Y quién fue el último combinado capaz de tumbar a los colombianos? Argentina. Eso sí, en ese entonces no era Néstor Lorenzo el seleccionador, sino Reinaldo Rueda.

Un renacido James Rodríguez lidera Colombia

Una de las claves del buen juego de Colombia es que a la calidad de Luis Díaz se le ha sumado un renacido James Rodríguez. Y quién lo diría: Cuando se fue a Catar, muchos pensaron que era el fin de su carrera como futbolista de élite, sin embargo, está disputando la Serie A brasileña São Paulo F. C. a buen nivel, volviéndose a sentir importante.

Y en esta Copa América 2024 lo está demostrando. No solo está repartiendo asistencias y jugando como aquel James Rodríguez del Mundial 2014, aquel que hizo que fichase por el Real Madrid. Para nada: Los portales de estadísticas como Sofascore lo consideran el 2º mejor jugador del torneo (solo por detrás de Messi) con un promedio de más de 8.

Daniel Muñoz, un goleador inesperado

Además de lo que pueden aportar Luis Díaz (no en vano, fue el máximo goleador de la Copa América 2021), Colombia se ha topado con el aporte de Daniel Muñoz. Y es una gran noticia, porque, por ejemplo, Paraguay fue capaz de secar a Luis Díaz con un marcaje doble. Por otro lado, Costa Rica puso cinco defensas para evitar la movilidad colombiana.

Y es en estos escenarios donde ha emergido Danie Muñoz, rompiendo líneas y sumándose al ataque de forma imprevisible. Porque es lateral derecho (juega en eL Crystal Palace de la Premier League Inglesa) y ya suma dos goles en tres partidos. Ha hecho olvidar a Cuadrado, aportando soluciones a un equipo que demuestra gran facilidad de adaptación.

¿Qué dicen las estadísticas del rendimiento de Colombia?

Por número de victorias, Colombia muestra un 77 % de efectividad, siendo la tercera mejor selección tras Venezuela, Argentina y Uruguay. Ya ha demostrado que está siendo infravalorada, pues las casas de apuestas pagaban por encima de 3 a 1 que Colombia fuese líder del Grupo D. Y lo fue sin demasiados problemas al empatar contra Brasil.

El técnico argentino Néstor Lorenzo, además, muestra gran confianza en todos sus jugadores, pues hasta ahora han disputado minutos 22 de los 26 convocados. Además, su promedio goleador en esta Copa América 2024 Fase de Grupos, de 2 goles por juego, solo ha sido replicado en dos ocasiones antes: Copa América 2016 y Copa América 1999.

Cuota 7 a 1 a campeón: Colombia, con un 14 % de probabilidades

Si lo comparamos con Argentina, a la que le dan casi un 50 % de opciones de ganar la Copa América, nos parece poco. Que sí, Argentina es la máxima favorita, además de que su cuadro hasta la final es mucho más sencillo. Colombia debe eliminar sin problemas a Panamá, pero luego se verá las caras con dos combinados peligrosos: Uruguay y Brasil.

Los últimos dos juegos Colombia vs Brasil han sido empate y victoria cafetera. Por otro lado, Uruguay lleva 3 partidos sin ganar a Colombia (1 derrota y 2 empates). Por tanto, Colombia sabe que está al nivel de sus rivales. Tal vez no pueda contra Argentina, pero, por juego, está siendo el mejor combinado y todo lo que no sea llegar a la final sorprendería.