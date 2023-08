Código promocional Betsson y oferta de bienvenida en Agosto 2023

Descubre todo lo que necesitas saber sobre cómo reclamar el código promocional Betsson en 2023

El código promocional Betsson te permite reclamar hasta $100.000 CLP en forma de bono de bienvenida al realizar tu primer depósito.

El operador sueco es uno de los más populares y mejor valorados en Chile. Te contamos todos los detalles sobre su oferta de bienvenida para nuevos usuarios en esta review.

Código promocional Betsson

Betsson Chile ofrece un emocionante bono de bienvenida para los entusiastas de las apuestas deportivas.

Los nuevos usuarios que cumplan con las condiciones establecidas en la promoción pueden recibir un bono del 100% hasta $100.000 CLP en su primer depósito, duplicando su inversión inicial. El importe mínimo permitido es de $10.000 CLP y el máximo de $100.000 CLP.

Para aprovechar esta generosa oferta, debemos utilizar uno de los métodos de pago aceptados:

Visa.

MasterCard.

WebPay.

Neteller.

Skrill.

Transferencias bancarias.

Ten en cuenta que algunos métodos de pago mencionados pueden no ser compatibles con el depósito para optar al bono de bienvenida. Asegúrate de comprobar qué medios de pago acepta Betsson Chile para este fin.

El bono estará disponible durante 30 días a partir de la fecha de activación y puede utilizarse en apuestas pre-partido o en directo en cualquier deporte.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que tiene un requisito de rollover de x8 y la cuota al hacer apuestas debe ser igual o superior a 1,80.

Además, Betsson tiene otra sorpresa para ti si eres nuevo usuario y completas el bono de bienvenida. ¡Podrás tener acceso a una freebet!

Esta apuesta gratis depende del importe depositado. En función del monto de tu ingreso, podrás recibir una apuesta gratuita por valor de $100 USD ($7.298 CLP), $25 USD ($18.245 CLP) o $50 USD ($36.490 CLP).

Por último, recuerda que la oferta de bienvenida solo es válida durante los 30 días posteriores al registro. Y si ya tienes una cuenta en Betsson, no dudes en consultar nuestra guía avanzada sobre las mejores ofertas de apuestas gratis a través del análisis de los mejores sitios de apuestas online de Chile.

Cómo usar el código promocional Betsson

Lo primero es lo primero. Para usar el código promocional Betsson de bienvenida, antes tienes que registrarte en la plataforma del operador. Una vez tengas tu cuenta de usuario activa, podrás depositar fondos y tener derecho a reclamar el bono.

Los pasos para usar el código promocional Betsson son los siguientes:

1. Ve a la página web oficial de Betsson. Puedes acceder desde los enlaces de registro que tienes disponibles en esta página.

2. Rellena todos los campos obligatorios con la información solicitada en el formulario de registro. Introduce una dirección de correo electrónico y una contraseña para crear la cuenta. Proporciona también datos personales como nombre, dirección, número de teléfono y fecha de nacimiento.

3. Elige un límite para el presupuesto diario, semanal o mensual en la divisa deseada. También introduce el código promocional Betsson (si es necesario).

4. Confirma que eres mayor de 18 años. También acepta los términos y condiciones, así como la política de privacidad haciendo clic en la casilla correspondiente.

5. A continuación, recibirás un correo electrónico de confirmación para completar el proceso de registro. Haz clic en el recuadro para confirmar la creación de tu cuenta.

6. Ya tienes una cuenta activa. Es el momento de realizar tu primer ingreso para optar al bono de bienvenida. Con un depósito mínimo de $10.000 CLP podrás hacer uso del código promocional Betsson que duplica el monto depositado hasta un máximo de $100.000 CLP.

Para utilizar el código promocional Betsson y el bono de bienvenida, solo debes dirigirte a la sección “bonos” de tu cuenta y activar el bono de apuestas deportivas.

8. Con tu código promocional Betsson activo, podrás comenzar a jugar el bono de bienvenida Betsson. Recuerda que el rollover es de x8 y las cuotas mínimas de 1.80.

Comparación del código promocional Betsson con el de sus competidores

El bono de bienvenida Betsson es uno de los más atractivos del mercado de operadores de apuestas chilenos.

El operador ofrece un máximo de $100.000 CLP, frente al máximo de $24.000 CLP ofrecido por el gigante bet365.

Además, los requisitos para utilizar el código promocional Betsson no son los más exigentes del panorama de casas de apuestas. La plataforma te da la opción de usar el bono tanto en apuestas pre-match como en apuestas en vivo. Esto contrasta con las condiciones de otras casas de apuestas, como 1xbet, que exige que el bono de bienvenida se invierta en determinadas apuestas combinadas.

Los 30 días de vigencia del bono de bienvenida Betsson se encuentran en la media del sector, ya que la mayoría de casas de apuestas indican este plazo.

En cuanto al rollover y las cuotas mínimas, el bono de bienvenida Betsson exige unos requisitos ligeramente superiores al de las ofertas de bienvenida de sus competidores.

Casa de apuestas Oferta del bono % de gratificación Código del bono Términos y condiciones principales Betsson Duplica tu depósito inicial entre $10.000 CLP y $100.000 CLP. 100% - Rollover de x8 - Cuotas superiores a 1.80 - 30 días para completar los requisitos de apuesta bet365 Duplica tu depósito inicial entre $8.000 CLP y $24.000 CLP. 100% - Sin rollover - Cuotas superiores a 1.50 - 30 días para completar los requisitos de apuesta Betano Duplica tu depósito inicial entre $5.000 CLP y $200.000 CLP. 100% - Rollover de x5 - Cuotas superiores a 1.65 - 90 días para completar los requisitos de apuesta 1xbet Duplica tu depósito inicial entre $740 CLP y $150.000 CLP. 100% - Rollover de x5 - Cuotas superiores a 1.40 - 30 días para completar los requisitos de apuesta

Términos y condiciones principales de la oferta de bienvenida de Betsson

Para poder disfrutar de esta promoción, debes tener en cuenta los requisitos del bono de bienvenida Betsson.

Solo es válido para jugadores residentes en Chile y mayores de 18 años de edad.

y mayores de de edad. Tienes 30 días tras abrir la cuenta de usuario para depositar fondos y reclamar el bono.

tras abrir la cuenta de usuario para depositar fondos y reclamar el bono. La oferta cubre hasta el 100% del depósito inicial hasta un máximo de $100.000 CLP.

Los métodos de depósito para esta promoción son únicamente: VISA, Mastercard y WebPay.

para esta promoción son únicamente: VISA, Mastercard y WebPay. El bono estará disponible durante 30 días desde su obtención.

durante 30 días desde su obtención. Podrás utilizarlo en apuestas pre-partido o en directo de cualquier deporte .

. El bono de bienvenida Betsson se puede utilizar en un único cupón o en varios .

. Tiene un rollover x8 para apuestas deportivas en eventos con cuotas iguales o superiores a 1.80 .

para apuestas deportivas en eventos con cuotas iguales o superiores a . Las apuestas de sistema y las de cashout están excluidas de la promoción.

Es importante que evites realizar apuestas con tu cuenta de usuario antes de activar el bono. Si no lo haces, es posible que tengas que volver a depositar.

El bono es válido en la Betsson app móvil o desde tu ordenador; los términos y condiciones son los mismos. También recuerda que los fondos obtenidos del bono están destinados a ser invertidos específicamente en actividades de apuestas deportivas.

Además, si deseas optar a la apuesta gratis después de completar el bono de bienvenida, debes cumplir con las condiciones.

Puedes hacer la freebet en el deporte que elijas de entre todos los que están disponibles en la plataforma de apuestas Betsson. Eso sí, recuerda que debes usarla durante los 30 días posteriores a haberla recibido.

Si decides cancelar el bono en lugar de cumplir los requisitos, no podrás recibir la apuesta gratuita.

Ofertas promocionales de Betsson para usuarios registrados

Además del bono de bienvenida, válido para nuevos usuarios, Betsson cuenta con promociones para usuarios ya registrados. Estas suelen ir dirigidas a jugadores verificados que lleven más de 30 días en la plataforma de apuestas.

Cashback del 50% en Copa del Rey

Haz tus apuestas en el partido del Real Madrid - Barcelona de la Copa del Rey y Betsson te gratifica con un bono para apuestas del 50% hasta 10 € si fallas tu pronóstico.

Términos y condiciones:

La acreditación de la oferta es una vez por persona, única y exclusiva para aquellos clientes que no hayan aumentado sus límites en los últimos 30 días y que no tengan retiradas pendientes.

Para participar en la promoción, el jugador deberá realizar apuestas simples, en directo o pre-partido, con saldo real únicamente en el partido Real Madrid - Barcelona, que se juega el día 2 de marzo.

Para recibir el cashback, el usuario debe acumular unas pérdidas netas de 10 € o más. Las apuestas realizadas con freebets (apuestas gratuitas) o apuestas sin riesgo, no serán elegibles para beneficiarse de la promoción.

Como máximo, podrás obtener 10 € de bono de apuestas. El usuario, para aceptar el bono, deberá iniciar sesión con su cuenta y hacer clic en el botón “aceptar” del mensaje que aparecerá una vez que inicie sesión.

Freebet por apostar en la Euroliga de Baloncesto

Haz 2 apuestas combinadas de al menos 10 € cada una y Betsson te otorga una apuesta gratis por valor de 10 € si tus apuestas no resultan acertadas.

Terminos y condiciones:

La acreditación de la oferta es una vez por persona, única y exclusiva para aquellos clientes que no hayan aumentado sus límites en los últimos 30 días y que no tengan retiradas pendientes.

Para participar en la promoción, el jugador deberá realizar un depósito mínimo de 20 € y dos o más apuestas combinadas, en directo o pre-partido, únicamente incluyendo partidos de la Euroliga de los días 2 y 3 de marzo.

El importe mínimo de cada apuesta debe ser de al menos 10 € de saldo real, con cuota mínima combinada de 3.00 y por selección de 1.50.

Las apuestas realizadas con apuestas gratuitas o apuestas sin riesgo, no serán elegibles para beneficiarse de la promoción.

Si fallas todas las apuestas clasificatorias, obtendrás una freebet de 10 €.

No se tendrán en cuenta las apuestas pendientes, de sistema, devueltas, nulas, ni las apuestas saldadas mediante la función de cobro anticipado (cashout).

Consigue apuestas gratis con apuestas combinadas en US sports

Realiza 2 o más apuestas para MLS, NBA, NHL, MLB o NFL de al menos 10 € cada una y cuota mínima 3.00. Si no aciertas, Betsson te regala 10 € en apuestas gratis cada día.

Términos y condiciones:

La oferta es válida desde el 9 de enero de 2023 hasta el 30 de abril de 2023, para usuarios verificados que lleven más de 30 días registrados en Betsson.

La acreditación de la oferta es una vez por persona, única y exclusiva para aquellos clientes que no hayan aumentado sus límites en los últimos 30 días y que no tengan retiradas pendientes.

Para participar en la promoción, el jugador deberá ejecutar un depósito mínimo de 20 € y dos o más apuestas combinadas, en directo o pre-partido, únicamente a cualquier partido de la MLS, NBA, NHL, MLB o NFL.

El importe mínimo de cada apuesta debe ser de al menos 10 € de saldo real, con cuota mínima combinada de 3.00 y por selección de 1.50.

Las apuestas realizadas con apuestas gratuitas o apuestas sin riesgo, no serán elegibles para beneficiarse de la promoción.

Si fallas todas las apuestas combinadas, recibirás una freebet de 10 € que únicamente podrá ser utilizada en apuestas sencillas en mercados correspondientes a MLS, NBA, NHL, MLB o NFL.

Pros y contras del código promocional Betsson

El gigante de las apuestas sueco ofrece un bono de bienvenida con grandes ventajas que no querrás perderte.

Por un lado, la cuantía de la oferta de bienvenida es bastante generosa, y abarca un rango amplio, por lo que puedes optar al bono depositando desde tan solo $10.000 CLP.

Reclamar el bono es fácil, pues solo hay que registrarse y efectuar el depósito mínimo con cualquiera de los variados métodos de pago ofrecidos. Una vez activado el bono tendrás 30 días para cumplir las condiciones.

Como punto flojo, el rollover de x8 es un tanto elevado comparado con los requisitos de rollover de los principales competidores de Betsson. Lo mismo nos parece que ocurre con las cuotas mínimas de apuesta. El operador exige 1.80, en comparación con los 1.50 que se exigen en otras casas de apuestas.

Ventajas Desventajas Bono de bienvenida que ofrece una gratificación generosa. Cuotas mínimas altas. Registrarte en el operador es un proceso sencillo. Rollover superior al de sus competidores. Posibilidad de usar el bono en apuestas pre-partido y apuestas en vivo.

Experiencia personal con Betsson

Tras navegar la plataforma web de Betsson Chile y utilizar algunas de sus funcionalidades, la experiencia general de uso ha sido satisfactoria.

El proceso de registro para obtener una cuenta fue sencillo y rápido. El único inconveniente que encontré fue que el correo electrónico para confirmar el registro no me llegó directamente a la bandeja principal. Tras comentarle la incidencia a un agente de servicio al cliente, me resolvió el problema de forma eficaz en cuestión de minutos. Me reenviaron el email y pude confirmar la cuenta de usuario. Más tarde descubrí que el primer email se había quedado en la carpeta de spam.

Por otra parte, encuentro que las cuotas ofrecidas en diferentes deportes y eventos son competitivas y a la altura de las grandes casas de apuestas. La variedad de deportes y ligas locales e internacionales disponibles para apostar también es digna de mención: fútbol, baloncesto, béisbol, carrera de caballos, etc.

Otra gran característica de Betsson Chile es su servicio de retransmisiones en vivo. Esto hace más fácil el seguimiento de los eventos para las apuestas en tiempo real en la plataforma.

Además, Betsson cuenta con excelentes sistemas de seguridad para proteger al usuario contra fraudes y estafas, así como varios medios de pago disponibles para facilitar los depósitos y retiros.

También me parecieron muy útiles las herramientas y recursos que Betsson ofrece, como el calendario de apuestas para mantenerse al tanto de los próximos eventos deportivos.

Por todas estas razones, Betsson ha logrado consolidarse entre las principales casas de apuestas online chilenas y creo que es perfectamente recomendable.

Preguntas frecuentes sobre el código promocional Betsson

¿Qué es el bono de bienvenida Betsson?

El bono de bienvenida de Betsson es una promoción que ofrece la plataforma a los nuevos usuarios chilenos que cumplan los requisitos mínimos. Consiste en una gratificación del 100% de hasta $100.000 CLP con tu primer depósito, con un requisito de apuesta de 8 veces el importe de la bonificación antes de poder retirar las ganancias.

¿Quién puede optar al Betsson bono de bienvenida?

Para poder optar al bono de bienvenida de Betsson, los usuarios deben tener al menos 18 años, ser de nacionalidad chilena y usar métodos de depósito válidos.

¿Cómo activo el código promocional Betsson?

Para activar el bono de bienvenida en Betsson, debes registrarte en Betsson desde nuestro enlace y realizar tu primer depósito utilizando uno de los métodos de pago válidos. Después de realizar el ingreso, debes activar el bono desde la sección dedicada para ello en tu cuenta de usuario.

¿Cuáles son los métodos de depósito válidos para activar el bono de bienvenida Betsson Chile?

Los métodos de depósito válidos en Betsson incluyen tarjeta de crédito o débito Visa/Mastercard, Skrill, Neteller, PaySafe Card y Trustly. Ten en cuenta que algunos métodos de pago están excluidos de ciertas promociones, por lo que es importante comprobarlo de antemano.

¿Es posible obtener más de un bono de bienvenida?

No, solo se puede obtener un bono de bienvenida por usuario registrado con datos de usuario específicos, como la dirección de correo electrónico, la dirección IP o el ordenador. Además, los usuarios no pueden solicitar diferentes tipos de bonos a la vez.

¿Cuánto tiempo estará activa la oferta de bienvenida Betsson?

El bono de bienvenida está disponible actualmente, pero puede cambiar en los próximos meses sin previo aviso por parte de Betsson. Por lo tanto, es fundamental aprovechar cualquier promoción lo antes posible para no perderla.