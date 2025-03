Claves en las apuestas Barcelona vs Osasuna: un partido con trampa

Barcelona vs Osasuna

El Barcelona tendrá que jugar uno de sus partidos de LaLiga durante el parón internacional. Hansi Flick no está contento, pero ¿pueden manejar la presión?

Raphinha acabará de aterrizar en España cuando el Barça enfrente a Osasuna. Los blaugranas estarán al límite, por lo que un tropiezo es posible.

Barcelona debilitado pero no débil

El equipo de Flick está a punto de embarcarse en un período en el que jugarán seis partidos en 17 días. No está contento con ello, y esto pondrá a prueba su profundidad y carácter, pero ya han demostrado tener mucho de eso.

En circunstancias normales, se esperaría una clara victoria en las apuestas Barcelona vs Osasuna. Sin embargo, algunos factores indican que no será un mero trámite.

Las lesiones de jugadores como Iñigo Martínez, Marc Casadó y Pau Cubarsi no ayudan, aunque el primero podría estar disponible para este encuentro. Mientras tanto, Robert Lewandowski ha dado muestras de dolor con Polonia. Además, Raphinha y Araújo jugarán con Brasil y Uruguay menos de 48 horas antes del partido del Barça.

Dicho esto, con Lamine Yamal, Ferran Torres y Dani Olmo en su arsenal, el Barça no está ni mucho menos débil. Puede que no los veas tan fluidos o con tantos goles, pero la forma de Osasuna sugiere que no habrá sorpresas.

Sin embargo, se podría ver a los Rojillos hacer más juego del que habrían hecho si el partido hubiera tenido lugar tres semanas antes. Los catalanes están invictos en 18 encuentros y aún no han perdido en 2025, por lo que es difícil creer que Osasuna cambie la racha.

Ferran Torres al Rescate

Lewandowski y Raphinha han sido los máximos goleadores de Flick esta temporada, con 35 goles en LaLiga entre ambos hasta ahora. Sin embargo, existe una posibilidad real de que uno de ellos, posiblemente ambos, no esté en el once inicial el jueves. Ferran Torres está perfectamente preparado para dar un paso adelante.

El delantero jugó solo 50 minutos de los 210 que España disputó contra Países Bajos, convirtiendo exitosamente su penalti. Además, consiguió dos goles vitales en su último partido con el club ante el Atlético de Madrid, y estará lleno de confianza. Ha tenido menos minutos que sus compañeros, por lo que estará ansioso por salir al campo.

Ferrán tiene 13 goles en todas las competiciones esta temporada, lo que ha generado rumores de un nuevo contrato en el Camp Nou. Si da un paso adelante para ayudar a su equipo el jueves, sin duda impulsaría su causa. Después de semanas siendo utilizado como sustituto de lujo, podría tener su oportunidad desde el inicio aquí.

Problemas en la reorganización de la defensa del Barça

Flick podría verse obligado a ajustar su línea defensiva cuando Osasuna llegue a la ciudad esta semana. Cubarsi, un habitual en el centro de la defensa, es duda, mientras que Iñigo acaba de regresar a los entrenamientos. Casadó, el pivote de confianza, podría estar fuera el resto de la temporada, por lo que los cambios son casi seguros.

Queda por ver en quién confiará el alemán y cuántos riesgos tomará, pero Osasuna lo verá como una oportunidad. No han ganado muchos partidos últimamente, solo dos de los últimos 11, pero lograron anotar en ocho de ellos.

Son uno de los cuatro clubes en los que más veces se ha dado el mercado “ambos marcan”. Además, no hay que olvidar que fueron capaces de anotar cuatro contra los Blaugranas en septiembre. Por eso, es un mercado a tener en cuenta en las apuestas Barcelona vs Osasuna.

Los anfitriones tampoco han sido sólidos en defensa últimamente. Solo han mantenido dos porterías a cero en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, concediendo siete en el camino. En casa en LaLiga, el 63% de sus partidos han terminado con ambos equipos anotando, simplemente tienden a marcar más.

No sería sorprendente ver a Osasuna hacerle pasar un mal rato a los anfitriones el jueves. El Barça estará debilitado, pero aún debería tener suficiente contra un equipo en el puesto 14 y sin victorias en seis partidos. Lo más lógico es ir a favor de los locales en las apuestas Barcelona vs Osasuna.