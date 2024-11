Chile vs Venezuela

Nuestros expertos de GOAL.com analizan el Chile vs Venezuela y si este será el último partido partido de Ricardo Gareca en Chile.

Chile está ad portas de disputar la que quizás sea su última posibilidad de seguir con vida en el camino al Mundial de Norteamérica 2026 este martes por la noche, cuando reciba a Venezuela en el Estadio Nacional. Será un partido clave para “La Roja”, ya que Chile actualmente se encuentra en el último lugar de la clasificación con sólo seis puntos luego de 11 jornadas y necesita sumar de a tres para seguir soñando con la clasificación.

El rendimiento de Chile es decepcionante, de eso no queda duda alguna. Chile mostró chispazos de buen fútbol en los amistosos previos a la Copa América, con victorias ante Paraguay y Albania, además de una derrota por 3-2 contra Francia, pero no ha vuelto a ganar desde entonces y no sabe de victorias en partidos oficiales desde que le ganó a Perú por 2-0 en Santiago el año pasado. El balance es desolador: suma tres empates sin goles (dos contra Perú y uno contra Canadá) y cinco derrotas, donde destacan resultados como el 3-0 ante Argentina, el 4-0 contra Colombia y el 2-1 contra Bolivia en Santiago.

Así las cosas, la urgencia es máxima para Chile y la presión para el entrenador, Ricardo Gareca, es casi insostenible. De hecho, no sería extraño que el estratega argentino sea despedido después del partido contra Venezuela si es que “La Roja” no suma de a tres. Por si eso no fuera suficiente presión, Chile tendrá que enfrentar este partido con varias bajas, ya que jugadores como Alexis Sánchez, Marcelino Núñez, Erick Pulgar y Darío Osorio están lesionados, mientras que viejas glorias como Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Mauricio Isla parece que no tendrán futuro en el combinado nacional. Lo mismo para Arturo Vidal, que volvió a la selección de cara a esta doble jornada y, de hecho, fue el capitán contra Perú.

El escenario es complejo para Chile, y este bien podría ser el último partido de Gareca en Chile a menos de que suceda algo drástico. Las cuotas para este partido no han reaccionado en base a eso, pero de todas, pasamos a ver qué nos dicen las cuotas de Betano de cara al que será el último partido de la selección chilena en este año 2024.

Cuotas para el Chile vs Venezuela

Gana Chile: 2.07 según Coolbet

Empate: 3.15 según Coolbet

Gana Venezuela: 4.10 según Coolbet

Análisis de Chile para este partido

El rendimiento de Chile en lo que va de esta campaña ha sido sencillamente nefasto. Sólo ha ganado un partido en 11 disputados en esta camino a las Clasificatorias (G1, E3, P7) y, además, posee el segundo peor ataque de la competición con sólo cinco goles a favor y la segunda peor defensa con 18 goles en contra. Sólo Bolivia ha encajado más goles (CG: 25) y sólo Perú ha anotado en menos ocasiones (GF: 3).

Más allá de los números, el gran problema de Chile radica en el sistema de juego, o más bien la ausencia del mismo, bajo el mandato de Gareca. La “Roja” no ha mostrado siquiera un símil de juego que le pueda permitir sacar provecho a las virtudes del equipo, y las lesiones tampoco han ayudado, ya que Gareca rara vez ha podido jugar con el once que más le acomodaría. El mejor ejemplo es lo que ha sucedido en esta fecha, donde el equipo no cuenta con cuatro titulares fijos debido a varios problemas físicos.

Ganarle a Venezuela puede ser el bálsamo que Chile necesita para mantener el sueño mundialista con vida. Pero incluso una victoria en este choque y una derrota de Bolivia con Paraguay dejaría a Chile, en el mejor de los casos, a tres puntos de la zona de repechaje. Esa es una situación muy precaria considerando que sólo quedarían seis fechas por jugarse en el camino al Mundial de 2026.

¿Cómo llega Venezuela a este compromiso?

Si el rendimiento de Chile ha sido negativo en todo el proceso de Eliminatorias, no cabe duda de que el rendimiento de Venezuela va en franco descenso. Si bien el conjunto dirigido por Fernando Batista comenzó con buenos resultados y con un buen nivel, no ha ganado desde que le propinó un 3-0 a Chile en Maturín en octubre del año pasado. La “Vinotinto” viene de un empate 1-1 contra Brasil, pero el equipo fue dominado completamente en dicho partido y bien podría haber acabado derrotado.

Además, Venezuela acumula siete partidos sin ganar en las Eliminatorias y sólo ha conseguido tres puntos de los últimos 15 que ha disputado (E3, P2). Actualmente estaría clasificando al repechaje Mundialista debido a la diferencia de gol que ostenta en su favor comparado con Bolivia, pero no cabe duda de que el rendimiento no va en la dirección correcta, tanto por nivel de juego como por números. Además, Venezuela tendrá ausencias de cara a este choque, ya que jugadores clave como Yangel Herrera, José Martínez y Alexander González no estarán disponibles para este partido.

¿Cuándo se jugará el Chile vs Venezuela?

El partido Chile vs Venezuela se jugará el martes 19 de noviembre a las 9:00 PM, hora de Chile, en el Estadio Nacional de Santiago. El árbitro para este compromiso será el argentino Facundo Tello.