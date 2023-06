César Vallejo vs Magallanes: consejos de apuestas y predicciones

César Vallejo se enfrenta hoy a Magallanes en su quinto partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022/23

El presente de César Vallejo en la Copa Sudamericana es desafortunado, pues son últimos de su sector con apenas un punto, por lo que están eliminados de cualquier posibilidad de pelear por avanzar a la siguiente ronda del certamen.

El cuadro de Trujillo tampoco pelea por nada en la competencia local, por lo que solo les queda despedirse lo mejor posible.

Magallanes aún no está eliminado de la Copa Sudamericana, a pesar de no haber ganado aún luego de cuatro partidos, el cuadro chileno tiene una ligera esperanza de avanzar a la siguiente ronda.

Para soñar con los octavos de final, el equipo que dirige Braulio Leal deberá ganar este jueves en casa a un rival que hasta ahora tampoco ha encontrado el rumbo correcto en la competición.

César Vallejo vs Magallanes apuestas y predicciones

Magallanes no pierde la esperanza

César Vallejo está eliminado de la Copa Sudamericana, tres derrotas y un empate en cuatro partidos los tienen en el fondo del Grupo A.

‘Los Poetas’ están en una situación en la que tampoco pelean por nada en la liga local, no aspiran a terminar más allá del cuarto lugar del Torneo Apertura, razón por la que solo buscarán sumar victorias para terminar la temporada con un mejor sabor de boca.

El partido de este jueves será el último del curso para los hombres de Sebastián Abreu, pues tanto en la Copa Sudamericana como en la Liga de Perú jugarán la última fecha como visitantes, un motivo para creer que tendrán algo de motivación para despedirse de la mejor manera posible de su afición.

En casa, César Vallejo solo perdió una vez en la competición doméstica, mientras que en el torneo internacional cayeron en los dos duelos que han disputado hasta ahora (3-2 vs Botafogo y 2-1 vs LDU Quito).

Aunque es muy complicado, pensar en que Magallanes pueda avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, pues no dependen al cien de ellos mismos.

El primer paso será derrotar este jueves a César Vallejo en Perú, lo que sería su primera victoria en el torneo. Hasta ahora, ‘La Academia’ suma tres empates y una derrota, lo que los tiene en el tercer puesto del Grupo A.

En la presente edición del torneo de Conmebol, el equipo dirigido por Braulio Leal dejó escapar la victoria en casa contra César Vallejo, pues ganaban 2-1 al descanso y en el complemento los peruanos empataron el compromiso.

Una situación a tomar en cuenta es que Magallanes se encuentra peleando por no descender en el Campeonato Nacional, por lo que todas las energías estarían enfocadas a esa situación. ‘Los Carabeleros’ no ganan un partido desde el 9 de abril (6-0 vs Ferroviario en la Copa Chile), desde entonces suman seis derrotas y dos empates en todas las competencias.

Cesar Vallejo vs Magallanes Apuesta 1: César Vallejo o empate @ -275 en bet365

Un partido para tomar confianza de cara al arco

Al ser un partido sin tanta presión, estas escuadras están llamadas a brindar un partido con emociones en los dos arcos.

Los cuatro duelos de César Vallejo en la Copa Sudamericana han terminado con tres o más goles, mientras Magallanes ha tenido un registro similar con tres de cuatro encuentros de ‘Over 2.5’, razón por la que este patrón podría repetirse en el Estadio Mansiche.

Un dato interesante es que estos dos equipos anotaron en tres de sus cuatro partidos de la Copa Sudamericana, en los cuales se cumplió el ‘ambos anotan’. El antecedente inmediato entre César Vallejo y Magallanes dejó un 2-2 en Chile.

Más de 2.5 goles @ +100 en bet365

Cesar Vallejo vs Magallanes Apuesta 3: Ambos equipos anotan @ -125 en bet365