Botafogo y un año histórico para las apuestas ¿Se quedará sin el pan y sin el queso?

Botafogo está ad portas de cerrar un año histórico, y en GOAL.com analizamos sus posibilidades de ganar la Série A y la Copa Libertadores 2024.

Botafogo está ad portas de coronar un año extremadamente exitoso en esta temporada 2024. Sin embargo, también existe una gran posibilidad de que se quede con las manos vacías, algo que ya le sucedió en 2023 cuando perdió el título de la Série A de Brasil de forma increíble. En este 2024, el conjunto de Río de Janeiro tiene una posibilidad real de coronarse como campeón de liga, pero también está a sólo 90 minutos de ganar nada más y nada menos que la Copa Libertadores.

Lo único que se ubica enfrente de Botafogo y la gloria a final de temporada es Palmeiras, Atlético Mineiro, y ellos mismos.

El primer paso ya lo dio, y es que logró una victoria por 3-1 contra Palmeiras este miércoles en un partido que resultó ser clave para la carrera por el título en la Serie A de Brasil. El conjunto carioca no verá acción este fin de semana, ya que jugará la final de la Libertadores contra Atlético Mineiro el sábado 30 de noviembre, pero actualmente posee una ventaja de tres puntos en la cima de la clasificación con sólo dos partidos por jugar. Su próximo encuentro lo disputará el 4 de diciembre contra Internacional de Porto Alegre.

Sin embargo, Botafogo no está pensando tanto más allá, ya que le foco completo del equipo está en lo que sucederá el sábado en la gran final de la Copa Libertadores 2024 contra Atlético Mineiro en el Estadio Más Monumental en Buenos Aires, Argentina.

¿Qué dicen las cuotas sobre la final de la Copa Libertadores 2024?

¿Tiene armas Botafogo para romper la historia y ganar la primera Copa Libertadores de su historia?

Una de las grandes fortalezas de Botafogo de cara a esta temporada es su creatividad y su eficacia en ataque, ya que cuenta con cuatro jugadores que son determinantes en los metros finales. Igor Jesús y Luiz Henrique ya forman parte de la selección de Brasil, mientras que Jefferson Savarino y Thiago Almada hacen lo mismo en los combinados de Venezuela y Argentina, respectivamente. En los hombros de estos cuatro jugadores descansan gran parte de las posibilidades de Botafogo de ganar la primera Libertadores de su historia.

El historial de Botafogo en las finales a lo largo de su historia

Si hay algo que le ha complicado a Botafogo a lo largo de los años es que suele considerársele como un equipo que suele fallar en los momentos decisivos. Desafortunadamente para ellos, las estadísticas lo respaldan. En los 120 años de vida de esta institución, Botafogo suma más subcampeonatos del Brasileirao (tres) que títulos (dos) y no se ha coronado como el campeón de Brasil desde la temporada 1995, un equipo que contaba con figuras de la talla de Sérgio Manoel, Wagner, Rogerio Pinheiro y Tulio Maravilha, este último el máximo anotador de dicha campaña con 23 goles.

El problema de no rendir en las instancias finales no es algo que le suceda únicamente en la Série A de Brasil. Botafogo también suma una cantidad casi idéntica de Campeonatos Estaduales, ya que registra 21 títulos del Carioca y 20 subcampeonatos. El historial en competiciones internacionales no es mejor, ya que solo conquistó la Copa Conmebol de 1993, a Peñarol, y al año siguiente perdió la Recopa Sudamericana, contra San Paulo.

Botafogo ha participado en 11 competencias internacionales organizadas por la CONMEBOL en toda su historia y este sábado jugará su primera final. Sin embargo, en las temporadas 1963 y 1973 llegó hasta las semifinales. Esta será la primera ocasión que Botafogo buscará la gloria eterna en el contexto sudamericano.

Cuotas para el título de la Série A de Brasil 2024

En teoría, son cuatro equipos los que tienen posibildades matemáticas de quedarse con el título en la Série A de Brasil. Sin embargo, Botafogo tiene toda la ventaja de su lado y sólo necesita cuatro puntos de los seis que le quedan por disputar. Es un escenario muy realista que el cuadro carioca se quede con su primer título de la Série A de Brasil desde 1995.

