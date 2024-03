Bono exclusivo 1xBet Copa América 2024

Nuestros expertos de GOAL Chile te explican cómo disfrutar del bono exclusivo 1xbet Copa América 2024 desde Chile: ¡$150.000 CLP extras al ingresar!

Es el torneo de selecciones más antiguo del Planeta y como tal, la edición de esta Copa América de Estados Unidos 2024 es uno de los eventos deportivos más importantes del año. Lionel Messi, Alexis Sánchez, Neymar y Federico Valverde son algunas de las cientos de estrellas que brillarán en los estadios más importantes de la MLS.

Pero la Copa América es mucho más que eso, porque también puede convertirse en el escenario de tus mejores jugadas en las apuestas deportivas, por eso hoy te hablaremos de las opciones disponibles en 1xBet, uno de los portales con mejor rendimiento de los últimos años para jugar en Chile.

En esta completa guía te mostraremos cómo apostar en la Copa América 2024 y cuál es el bono que ofrece 1xBet para quienes se atrevan a hacer sus mejores jugadas en este torneo. Allá vamos.

¿Cuál es el bono de bienvenida de 1xBet?

Uno de los ganchos que tienen los distintos operadores para atraer a nuevo clientes es el bono de bienvenida, en este caso 1xBet es para todos los usuarios que se hagan su primera cuenta. Ellos podrán acceder al beneficio que consiste en el 100% del primer importe con un tope máximo de $150.000 CLP.

En resumen, un ejemplo de este sería el siguiente. Me registro por primera vez en 1xBet y realizo un depósito de $50.000 CLP. Automáticamente ese valor quedará multiplicado por dos, por lo que los créditos que se verán reflejados en la cuenta serán de $100.000 CLP.

Cómo debes apostar con 1xBet en la Copa América 2024

Ya viste el código de bienvenida de 1xBet, pero para conseguirlo, deberás abrir una cuenta en este operador. Para hacer tu registro en 1xBet debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa desde tu computador o dispositivo móvil al sitio web oficial de 1xBet. En el extremo superior izquierdo de la pantalla haz clic en el botón de registro. En el paso uno, completa el formulario con los datos personales que son: email, nombre, apellido, fecha de nacimiento y género. En el paso dos añade tus datos de Calle, Ciudad, Código Postal, País y un teléfono que luego servirá para realizar la verificación de la cuenta. Para el paso cuatro, selecciona tu nombre de usuarios el cual sólo debe contener caracteres latinos. Añade una contraseña, la cual no debes revelar a nadie. El paso final será añadir tu documento RUT válido, el que certifica que cumples con los términos y condiciones de 1xBet. Entre otros, debes tener más de 18 años para poder realizar un usuario en este sitio de apuestas.

Una vez finalizado el proceso, se te enviará un correo o mensaje por teléfono para verificar que el usuario ya está activado. Con tu cuenta ya activada tendrás que hacer entonces tu primer depósito, para lo que tendrá que seguir el siguiente paso a paso:

¿Cómo realizar un depósito en 1xBet?

Regístrate como usuario o inicia sesión. Para eso debes tener en claro los términos y condiciones del registro. Rellena todos los campos importantes y relativos a la información personal en Mi Cuenta. Recuera que sólo mayores de 18 años pueden jugar en este portal de apuestas. Haz clic en depósito y seleccionada el método que prefieras para hacerlo. Ojo porque algunos bonos están limitados a ciertas formas de pago. Siga los pasos estipulados por cada uno de los métodos de pago. Si están relacionados a cuentas que hagas desde tu banco, se te pedirán todos los sistemas de comprobación para mantener la seguridad a tope. Confirma el depósito y espera que esté listo para poder realizar tus jugadas y recibir tu bono de primer depósito.

Apuestas Copa América 2024 en 1xBet

A poco más de 3 meses del inicio de la Copa América 2024 los distintos operadores ya comienzan a poner la publicación de las cuotas en cada uno de los partidos. Claro, podremos apostar al ganador, empate o visita en los choques de la fase de grupos, pero pronto también podrás apostar en los pronósticos de largo plazo. Acá algunos de los disponibles en 1xBet:

Si bien el sitio aun no publica las cuotas, las apuestas más populares a largo plazo son las siguientes:

Ganador Absoluto : esta apuesta a largo plazo buscará pronosticas quién será el ganador del torneo el 14 de julio. Es una apuesta interesante, pero deberás estar muy informado de quiénes son los candidatos principales. Mientras más lejos estás de la final, mejores serán las cuotas que ofrecerá el operador.

: esta apuesta a largo plazo buscará pronosticas quién será el ganador del torneo el 14 de julio. Es una apuesta interesante, pero deberás estar muy informado de quiénes son los candidatos principales. Mientras más lejos estás de la final, mejores serán las cuotas que ofrecerá el operador. Mejor Jugador del torneo : Podrás pronosticar qué jugador se ganará el trofeo del mejor jugador que entrega la organización luego de la gran final de Miami el 14 de Julio del 2024.

: Podrás pronosticar qué jugador se ganará el trofeo del mejor jugador que entrega la organización luego de la gran final de Miami el 14 de Julio del 2024. Goleador del torneo: Pon a prueba tus pronósticos y apuesta por quién será el máximo artillero de la competencia. Para eso ten en consideración la cantidad de partidos que jugará cada una de las selecciones, para que el jugador que tengas elegido pueda tener más chances de hacer goles.

Datos relevantes de la Copa América Estados Unidos 2024

Último Campeón

El último campeón de la Copa América es Argentina, luego que en 2021 derrotara a Brasil en la gran final jugada en el propio Estadio Maracaná de Río de Janeiro con gol de Ángel di María. Ese fue el primer título de Lionel Messi con la selección adulta, algo que en 2022 ratificaría levantado la Copa del Mundo de Qatar 2022. Hoy por hoy la albiceleste es la gran candidata a quedarse con el torneo continental, con un equipo que además del “10” tiene figuras en su mejor nivel como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Cristián Romero.

Último campeón en Estados Unidos

La última Copa América que se disputó fue el año 2015. En esa ocasión Chile levantó la corona revalidando el título que había conseguido apenas 12 meses antes en su propio país. El equipo de Juan Antonio Pizzi derrotó a Argentina en la final a través de los lanzamientos penales.

El peso de la localía

Uno de los factores que hay que tener en consideración es la localía que Estados Unidos puede ejercer durante este torneo. Liderados por Christian Pulisic, delantero del AC Milán, los norteamericanos se pueden mostrar como uno de los posibles candidatos encubiertos para levantar el trofeo por primera vez en su historia. Durante la edición del 2015 llegaron a las semifinales, donde fueron eliminados por un Lionel Messi impecable junto a la selección argentina.

Equipos participantes y grupos

Tal como te lo decía serán 16 las selecciones de la Conmebol y Concacaf que disputarán el cetro del mejor de América que actualmente ostenta Argentina en sus vitrinas luego del título obtenido el 2021 ante Brasil en el Estadio Maracaná.

Acá la lista de los participantes de la edición 2024:

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Estados Unidos

Jamaica

México

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Canadá / Trinidad y Tobago

Costa Rica / Honduras

Los 6 equipos de Concacaf se clasificarán a través de la Concacaf Nations League 2023/24. Tras la conclusión de la Fase de Grupos, los campeones y subcampeones de grupo de la Liga A avanzaron a los Cuartos de Final, donde quedaron emparejados con los cuatro primeros clasificados de la Concacaf Nations: México vs Honduras, Estados Unidos vs Trinidad y Tobago, Canadá vs Jamaica y Costa Rica vs Panamá.

Los otros dos participantes de la Concacaf serán confirmados después de un Play-In entre los perdedores de los cuartos de final. Este Play-In tendrá lugar en marzo de 2024.

Preguntas Frecuentes

¿Cuándo empieza la Copa América 2024?

La Copa América 2024 se jugará en Estados Unidos a partir del 16 de junio hasta el 14 de julio del 2024

¿Qué equipos juegan la Copa América 2024?

En total serán 16 los equipos que jugarán la Copa América. Son los 10 equipos de la Conmebol más 6 de la Cocacaf. Los equipos se ordenarán en 4 grupos con 4 selecciones en cada uno de ellos.

¿Cuál es el máximo candidato a quedarse con la Copa América 2024?

Argentina es el máximo candidato a quedarse con la Copa América 2024, ya que son los últimos en ganar el Mundial y el torneo continental disputado en 2022.