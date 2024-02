El equipo de GOAL te ofrece Betway opiniones exhaustivas para conocer a fondo el operador. ¡Regístrate ya y obtén un 100% + con tu 1er depósito!

En la siguiente guía tienes acceso a las Betway opiniones sobre cada aspecto de este operador. Puedes revisar la información disponible sobre los tipos de apuestas, mercados y pronósticos dentro de la oferta de Betway deportes.

También puedes darle un vistazo a las valoraciones y las Betway opiniones de otras características de este sitio. Entre ellas, cómo opera la aplicación de Betway en dispositivos móviles y cómo activar el bono.

Características Betway opiniones Betway bono de bienvenida 4 Mercados 5 Apuestas 5 Streaming u opciones en vivo 4 Betway App 4 Opciones de pago 5 Servicio al cliente 3 Nota Media 4.37 Registro Regístrate ya

Betway bono de bienvenida

Dentro de las Betway opiniones uno de los puntos fuertes es el Betway bono de bienvenida. El bono está disponible después del primer depósito. Se trata de la duplicación del primer abono en forma de apuesta gratuita hasta 100.000 CLP.

Para activar la bonificación tienes que apostar el monto de tu primer depósito con una cuota 1.75 o superior. Una vez acreditada tu apuesta (ganes o pierdas) tendrás tu bonificación disponible.

Es importante indicar que está bonificación también puedes conseguirla con una apuesta combinada o de sistema. Para ello, tu apuesta tiene que ser con eventos con cuota de 1.40 o superior. Junto con las bonificaciones de bienvenida, también puedes añadir un código promocional Betway.

Si tienes un código promocional Betway lo agregas durante el registro previo a hacer un depósito. Si no incluyes algún código promocional Betway no pasa nada. Puedes seguir jugando sin problemas con la oferta de Betway Deportes disponible. A continuación, una de las Betway opiniones dedicada a este punto.

Mercado de apuestas y deportes disponibles

Continuando con las Betway opiniones, la oferta de Betway deportes es bastante amplia, pero tienes que buscarla por tu cuenta. En el sitio de inicio aparecen algunas opciones en vivo y partidos destacados de las principales competiciones.

Dentro de los menús es fácil encontrar otras opciones. Además del fútbol, puedes hallar fácilmente tenis y baloncesto, sobre todo en eventos en vivo. En el menú lateral puedes encontrar eSports, críquet, tenis de mesa, golf, hockey sobre hielo, entre otros.

En cuanto a mercados no difiere mucho de otros operadores. Puedes crear tu apuesta, más conocida como Bet Builder. De esta manera puedes hacer una apuesta combinada sobre la base de mercados de un solo evento.

Por ejemplo, ganador de partido, cantidad de goles, saques de esquina, goleador del partido, etc. No habrá inconvenientes siempre que no haya mercados incompatibles.

Una de las principales casas de apuestas con presencia en Chile es Betway que cuenta con licencia renovada desde 2018. Recuerda que Betway es exclusivo para mayores de 18 años. Juega siempre con responsabilidad.

Betway Apuestas

En cuanto a pronósticos, tienes las jugadas más clásicas que dependen del deporte. Puedes encontrar ganador de partido, diferencia o cantidad total de goles, cantidad de saques de esquina, etc.

Tienes opciones destacadas en fútbol, tenis y básquetbol. En el propio sitio se encargan de mostrarte las jugadas del día. Por ejemplo, tres equipos que ganarán el mismo día generan una cuota más alta de lo normal.

Apuestas en vivo y Streaming

En el caso que quieras apostar en vivo tienes múltiples opciones que la página te destacarán en el inicio. Los deportes más populares en ese aspecto son fútbol, básquetbol y tenis, ubicados en el menú principal.

Con los eventos en vivo puedes decidir aún mejor qué tipo de apuesta hacer. Para saber si un evento cuenta con transmisión en directo, fijate si tiene el símbolo de una pantalla verde. La retransmisión del evento podría tener un retraso de hasta 5 segundos. Esto podría alterar las cuotas, así que tienes que estar atento.

Betway App móvil

Otro de los puntos fuertes de este sitio es la existencia de una Betway App para dispositivos móviles. Está disponible tanto para sistemas iOS y Android. No hace falta tanto requisito para obtenerla. En cuanto a almacenamiento requiere 80 MB para iOS y un poco más de 68 MB para Android.

El diseño está optimizado al tamaño de la pantalla de tu dispositivo, con las opciones de apuestas algo condensadas. Tienes las mismas funcionalidades del sitio web en la palma de tu mano. Considera que la aplicación para sistema iOS cuenta con reseñas algo negativas en la propia tienda de aplicaciones.

Opciones de Pago Betway online

Para depósitos, una de las ventajas es que la cantidad mínima para abonar es de tan sólo 2,500 pesos. Bastante inferior si se compara con otras casas de apuestas. En cuanto a medios para realizar un depósito hay múltiples opciones. Puede ser tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia bancaria y monederos digitales.

Para retiros, los medios de pago son similares, pero varían dos cosas. En primer término, tienes que validar tu identidad de manera obligatoria. Esto lo haces de forma sencilla enviando una copia de algún documento que acredite tu identidad. Puede ser tu cédula o pasaporte por ambos lados, siempre que esté vigente.

En segundo lugar, la cantidad mínima para hacer un retiro será de 10 mil pesos. Tarda aproximadamente 24 horas en llegar a tu cuenta bancaria.

Atención al Cliente

Uno de los puntos débiles dentro de las Betway opiniones es el servicio de atención al cliente en Betway online. Primero, te derivan a la página oficial del sitio de apuestas a una sección de preguntas frecuentes. Inicialmente está en inglés, pero puedes modificarla fácilmente a español en la parte superior derecha.

En caso de tener una duda, puedes escribir un concepto clave en el buscador en la sección de ayuda. Si bien están casi todas las informaciones generales, puede que haya algo que se escape de esta sección.

Si esta es tu situación tendrías que decir que necesitas aún más ayuda. Ahí recién se puede habilitar una opción de contacto ingresando tu nombre de usuario y correo electrónico.

Nuestro veredicto

Antes de concluir las Betway opiniones, un breve resumen de los puntos vistos. El Betway bono se acredita una vez hecha la primera apuesta en Betway deportes. Lo interesante es que no requieres depositar una gran cantidad para activarlo.

Precisamente puedes ingresar un código promocional Betway, aunque no es obligatorio. Los deportes disponibles al inicio no son tantos respecto a otros sitios. Aunque puedes encontrarlos fácilmente en el buscador.

A favor, Betway online tiene opciones de streaming fáciles de identificar. Tan sólo tienes que ver si tiene el símbolo de la pantalla color verde. Es primordial que hayas iniciado sesión para poder ver estos eventos.

Para terminar las Betway opiniones, indicar que es muy complicado efectuar contacto con el área de atención al cliente. Tanto en la app como en el sitio oficial te redirige a una página de preguntas frecuentes. Lo cierto es que esta alternativa no siempre resuelve tus dudas.

Qué nos gusta Qué no nos gusta Monto mínimo para depósito bastante bajo (2500 pesos) Dificultades para contactar al área de atención al cliente Betway online Opciones de streaming disponibles para deportes Pocos deportes y mercados en la página de inicio Betway App móvil disponible para iOS y Android

Betway Opiniones FAQ

Para culminar este repaso sobre las Betway opiniones, tienes algunas preguntas frecuentes sobre este sitio.

¿Cómo se activa la oferta de bienvenida de Betway?

Haciendo una apuesta con el monto total del primer depósito con una cuota 1.75 o superior. Una vez acreditada tu apuesta (ganada o perdida) tendrás tu bonificación disponible equivalente al mismo monto apostado.

¿Cuál es la cantidad mínima para depositar en Betway?

El abono mínimo para jugar en Betway es de 2500 pesos. Mientras que la cantidad mínima para hacer un retiro es de 10 mil pesos.

¿Betway cuenta con opciones de streaming en vivo?

Una de las ventajas de Betway es la posibilidad de ver eventos en directo. Se identifican con el símbolo de una pantalla verde. Es indispensable que inicies sesión para poder visualizarlos.

¿Betway tiene una app nativa?

Sí, está disponible para sistemas iOS y Android. Para poder instalarla requiere de 80 MB para iOS y un poco más de 68 MB para Android.