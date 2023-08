Betsson opiniones | Guía completa para apuestas deportivas en Agosto 2023

Goal te trae betsson opiniones. Esta guía completa te da a conocer el detalles del operador como el bono de bienvenida, aplicación móvil, entre otros.

Nuestro experto te ofrece su reseña sobre las apuestas deportivas con betsson. Cubrimos todas las características que lo convierten en uno de los sitios de apuestas online más grandes de Chile.

Código promocional betsson

El bono de bienvenida betsson es un gran aliciente para que los nuevos usuarios maximicen su experiencia en apuestas deportivas con el popular operador.

La oferta consiste en una gratificación del 100% del primer depósito hasta $100.000 CLP. Esta generosa promoción nos permite duplicar el ingreso inicial y, lo mejor, disponer de fondos extra con los que apostar.

El depósito mínimo permitido para reclamar el bono de bienvenida betsson es de $10.000 CLP y el monto máximo a duplicar es de $100.000 CLP. Además, hay que tener en cuenta que para utilizar el código promocional betsson, debemos hacer uso de uno de los métodos de pago aceptados para la promoción: VISA, Mastercard y WebPay.

También conviene destacar que la oferta promocional viene con un requisito de rollover de x8 y las cuotas mínimas al apostar deben ser de al menos 1,80.

Si reclamamos el bono, dispondremos de 30 días a partir de la fecha de activación para utilizarlo en apuestas pre-partido o en directo en cualquier deporte. Y, otra gran ventaja es que tras completar el bono de bienvenida betsson podemos optar a una apuesta gratis por valor de hasta $50 USD ($36.490 CLP).

Es importante tener en cuenta que el bono de bienvenida solo está disponible durante 30 días después del registro, por lo que es esencial que lo aprovechemos rápidamente.

Para poder disfrutar de esta promoción, debes tener en cuenta los requisitos del bono de bienvenida betsson:

Solo es válido para jugadores residentes en Chile y mayores de 18 años de edad.

Tienes 30 días tras abrir la cuenta de usuario para depositar fondos y reclamar el bono.

La oferta cubre hasta el 100% del depósito inicial hasta un máximo de $100.000 CLP.

Los métodos de depósito para esta promoción son únicamente: VISA, Mastercard y WebPay.

El bono estará disponible durante 30 días desde su obtención.

Podrás utilizarlo en apuestas pre-partido o en directo de cualquier deporte.

El bono de bienvenida betsson se puede utilizar en un único cupón o en varios.

Tiene un rollover x8 para apuestas deportivas en eventos con cuotas iguales o superiores a 1.80.

Las apuestas de sistema y las de cashout están excluidas de la promoción.

Introducción a betsson

betsson es una casa de apuestas deportivas y casino online consolidada y con una larga trayectoria. Existe desde 2001 y forma parte del grupo betsson AB, fundado en 1963. La empresa opera con licencias en Suecia y Malta, y se dirige principalmente a los mercados escandinavos, aunque también tiene presencia en países como España, Chile y Perú.

La plataforma líder ofrece numerosas funciones, como Bet Builder, Cashout y Live Streaming. También cuenta con más de 35 deportes diferentes disponibles para apostar, incluyendo fútbol, baloncesto, béisbol, o carreras de caballos, entre otros.

Además, cuenta con un montón de mercados de apuestas en las ligas principales y secundarias, como las apuestas a ganador del partido, mercados hándicap, etc. En total se ofrecen más de 200.000 eventos al año de estos 35 deportes, por lo que es fácil encontrar un mercado donde nos sintamos cómodos apostando.

Por otra parte, la sección de apuestas en vivo abarca casi 600 eventos diarios de varios deportes como baloncesto, dardos o voleibol. El servicio de streaming cubre muchas ligas importantes como la Bundesliga alemana, la Ekstraklasa polaca o la Liga checa.

Cómo hemos probado betsson

Personalmente, he tenido una experiencia muy positiva al navegar por la plataforma online de betsson Chile. El menú de secciones está ordenado horizontalmente en la parte superior de la página, facilitando una visión clara de las opciones disponibles.

Registrar una cuenta de usuario ha sido fácil y bastante rápido. El único inconveniente que encontré es que el email para confirmar la creación de la cuenta se fue directo a la carpeta de correo no deseado. Contacté con atención al cliente para que me reenviasen el correo electrónico y me lo solucionaron en cuestión de minutos.

Las cuotas que betsson ofrece son muy competitivas en comparación con las de otras casas de apuestas en Chile. Además, hay una amplia lista de deportes entre los que elegir y opciones de streaming en directo para ver las apuestas en vivo.

Los sistemas de seguridad son excelentes, y en todo momento la información personal está protegida. Pude comprobar la existencia de protocolos seguros, lo cual siempre es una garantía durante la transmisión de datos.

También me han parecido muy útiles los recursos que la web tiene disponibles para mantenerse al día sobre cualquier evento próximo, como el calendario de apuestas.

Oferta de mercados de apuestas

betsson ofrece una amplia gama de mercados de apuestas para los aficionados al deporte. Tienen una impresionante selección de más de 2.320 eventos deportivos futuros, los cuales cubren varios deportes y países.

Se pueden realizar apuestas sobre una gran variedad de premios, como el prestigioso Balón de Oro de fútbol o incluso campeonatos de videojuegos como Warcraft III o King of Glory. Esto convierte a betsson en una opción interesante para los jugadores más jóvenes que no estén familiarizados con los mercados de apuestas deportivas tradicionales.

Su servicio de apuestas live también es de primera. betsson ofrece streaming de algunos partidos y estadísticas que te ayudarán a orientar tu apuesta. También hay disponible un marcador con información actualizada al minuto si es que prefieres seguir el encuentro a través de la web.

Con la opción Quick Bet, betsson nos garantiza que no perderemos ni un minuto en hacer los pronósticos, algo que se agradece cuando no queremos demorarnos. Y si buscas algo en concreto, puedes utilizar el motor de búsqueda para acceder rápidamente al partido que quieras o comprobar si se ofrece.

Mercados de fútbol betsson

El fútbol es sin duda su deporte principal, con 1.132 apuestas disponibles. Sin embargo, la ambiciosa oferta de betsson no se queda ahí. Ofrecen otros mercados menos populares como baloncesto, tenis, hockey sobre hierba e incluso algunos deportes minoritarios como atletismo, ajedrez, o surf. Incluso se atreven con mercados emergentes de eSports como CS:GO y League of Legends.

Además de grandes campeonatos mundiales como la Champions League o la Copa Libertadores, los partidos de los playoffs de la NBA y las ligas de fútbol estadounidenses también atraen a muchos usuarios.

Los aficionados al fútbol podemos elegir entre una amplia gama de mercados de apuestas diferentes. Los más populares incluyen los de resultado final, los resultados al descanso, el total de goles por equipo y los mercados de hándicap europeo y asiático. Las apuestas a córneres también se encuentran entre las favoritas de los usuarios betsson.

Cuotas betsson

Las cuotas de betsson se encuentran entre las mejores del sector, y suelen superar con creces las ofrecidas por otras casas de apuestas. Así pues, podemos estar seguros de estar obteniendo el mejor valor cuando realizamos apuestas en esta plataforma.

Promociones para usuarios registrados



Además de obsequiar a los nuevos usuarios con su bono de bienvenida, el operador premia a los usuarios fieles a su plataforma con ofertas especiales para ellos. Eso sí, tienes que tener en cuenta que para disfrutar de estas promociones debes haber pasado el proceso de verificación y llevar más de 30 días registrado en betsson.

Estas son algunas de las promociones que ofrece la casa de apuestas al momento de escribir esta guía.

Promoción Champions League

betsson ofrece una fantástica promoción para los aficionados a la Champions. Con un depósito mínimo de 20 € y 2 o más apuestas combinadas de al menos 10 € cada una, podrás disfrutar de esta promoción el 7 y 8 de marzo. Si la suerte no está de tu lado, betsson te regalará una apuesta gratuita por valor de 10 €.



La oferta es válida únicamente para los días 7 y 8 de marzo de 2023.

Para participar en la promoción, el jugador deberá realizar un depósito mínimo de 20 € y dos o más apuestas combinadas, prepartido, únicamente incluyendo partidos de la Champions League de los días indicados.

El importe mínimo de cada apuesta debe ser de al menos 10 €, con cuota mínima combinada de 3.00 y por selección de 1.50.

Si fallas todas tus apuestas clasificatorias, obtendrás una freebet de 10 €, con un máximo de una por usuario.

Las freebets se entregarán en las 72 horas laborables posteriores a la finalización de la jornada en la que se realice la apuesta.

Esta promoción es acumulable a otras promociones de betsson.

Promoción Masters 1000

betsson también ofrece a los usuarios registrados una promoción exclusiva para el próximo Masters 1000 de Indian Wells 2023. Todo lo que tienes que hacer es efectuar un depósito mínimo de 20 € y realizar tus apuestas combinadas en el mencionado torneo. Si no ganas tu apuesta, el operador te recompensa con un bono de 10 € cada día por participar en esta promoción:



La oferta es válida únicamente desde las 6:01 h del día 8 al 16 de marzo de 2023, a las 06.00 h, para las jornadas correspondientes al ATP/WTA Masters 1000 de Indian Wells 2023, para usuarios verificados que lleven más de 30 días registrados en betsson.

Para participar en la promoción, el jugador deberá realizar un depósito mínimo de 20 € y dos o más apuestas combinadas, en directo o prepartido, únicamente a partidos del ATP/WTA Masters 1000 de Indian Wells 2023, en las categorías individuales o dobles.

El importe mínimo de cada apuesta debe ser de al menos 10 € de saldo real, con cuota mínima combinada de 3.00 y por selección de 1.50.

Para conseguir el bono diario, el usuario deberá realizar el depósito y las 2 apuestas clasificatorias entre los horarios de la misma jornada deportiva americana.

Si fallas todas las apuestas combinadas, recibirás un bono de apuestas de 10 €, hasta un máximo de uno por día.

Los bonos se entregarán en las 72 horas laborables posteriores a la finalización de la jornada en la que se realizaron las apuestas.

Esta promoción es acumulable a otras promociones de betsson.

Promoción Europa League

El reto es sencillo: realizar 3 o más apuestas simples en directo que incluyan un equipo de La Liga en la UEFA Europa League. Para optar a esta oferta, es necesario realizar un depósito mínimo de 15 € y cada apuesta debe realizarse antes del 9 de marzo. Solo por participar en la promoción recibirás una freebet por valor de 5 € independientemente del resultado:



La oferta es válida únicamente para el día 9 de marzo de 2023 durante la disputa de la jornada correspondiente de la Europa League de fútbol.

Para participar en la promoción, el jugador deberá realizar un depósito mínimo de 15 € y tres o más apuestas simples, en directo, incluyendo un partido de cada uno de los equipos de La Liga (Real Betis, Real Sociedad y Sevilla FC) en la Europa League que se disputen el día indicado.

El importe mínimo de cada apuesta debe ser de al menos 5 € de saldo real, con cuota mínima de 1.80.

Ganes o pierdas tus apuestas clasificatorias, obtendrás una freebet de 5 €.

Esta promoción es acumulable a otras promociones de betsson.es.

Promoción US Sports

Participando en esta promoción puedes conseguir una apuesta gratis de 10 € cada día. Esta oferta está abierta a todos los aficionados que realicen un depósito mínimo de 20 € y hagan dos o más apuestas de mínimo 10 € cada una en la MLS, NBA, NHL, MLB o NFL. Eso sí, recuerda que todas las apuestas deben tener cuotas mínimas de 3.00:



La oferta es válida desde el 9 de enero de 2023 hasta el 30 de abril de 2023.

Para participar en la promoción, el jugador deberá realizar un depósito mínimo de 20 € y dos o más apuestas combinadas, en directo o prepartido, a cualquier partido de la MLS, NBA, NHL, MLB o NFL.

El importe mínimo de cada apuesta debe ser de 10 € de saldo real, con cuota mínima combinada de 3.00 y por selección de 1.50. Las apuestas realizadas con freebets (apuestas gratuitas) o apuestas sin riesgo, no serán elegibles para beneficiarse de la promoción.

Si fallas todas las apuestas combinadas, recibirás una freebet de 10 € que únicamente podrá ser utilizada en apuestas sencillas en mercados correspondientes a MLS, NBA, NHL, MLB o NFL (excepto All Stars u otros eventos excepcionales). Máximo 1 por día.

Esta promoción es acumulable a otras promociones de betsson.es.

Aplicación móvil

betsson también cuenta con una app para dispositivos móviles que ofrece oportunidades para apostar en deportes y jugar casino o póker desde cualquier lugar.

La usabilidad de la aplicación móvil betsson es excelente. Se adapta a cualquier dispositivo móvil con sistema Android o iOS. La navegación es fácil e intuitiva, y nos permite encontrar rápidamente todas las opciones disponibles. Incluso hay un menú desplegable en la parte superior izquierda con todas las secciones ordenadas.

Esta facilidad se extiende también al proceso de apuestas. Por ejemplo, al momento de apostar por tu equipo preferido solo tienes que escogerlo y colocar el monto deseado y listo.

Además, la betsson móvil app ofrece la misma cantidad de juegos y apuestas que su versión de escritorio. Cuenta con miles de eventos deportivos con más de cuatro mil mercados disponibles para hacer tus apuestas. Incluso hay posibilidades para apostar en directo durante partidos importantes, como los torneos internacionales.

En cuanto a los bonos promocionales para la app, hay numerosas opciones para obtener recompensas adicionales al jugar en la aplicación. Además de los clubs Slot Club y Roulette Club para los aficionados al casino online, también hay promociones semanales actualizadas constantemente.

Otra ventaja es la sección de atención al cliente integrada dentro de la aplicación. Esta nos da un plus adicional, ya que permite resolver cualquier problema instantáneamente por medio del chat en vivo.

Retransmisiones en directo

Con betsson podemos ver nuestros partidos favoritos de Primera División de Chile, LaLiga, Premier League, UEFA Champions League, Copa Libertadores y Copa América. Además de estas ligas internacionales, el operador ofrece streaming en directo también para juegos como baloncesto, béisbol, tenis de mesa, hockey sobre hielo y esports.

Aunque el servicio está disponible para todos los usuarios registrados, hay que tener en cuenta que debemos tener al menos $100 CLP disponibles en la cuenta para poder acceder a las retransmisiones de partidos.

Este servicio complementa a la perfección la oferta de apuestas en vivo que betsson Chile ofrece en su plataforma y su app móvil. Podemos apostar en vivo durante un encuentro mientras lo vemos en directo con el servicio de streaming.

Junto con este servicio, hay cuotas variables que oscilan minuto tras minuto así como información actualizada para usarla como referencia al momento de colocar nuestra apuesta o retirarla con la opción cash out.

Cómo acceder al servicio de retransmisión en vivo de betsson

Para utilizar la opción de streaming en betsson Chile, hay que seguir los siguientes pasos:

Debemos iniciar sesión en nuestra cuenta de usuario. Luego, pulsaremos sobre la sección de “En Vivo” del menú principal. Seleccionaremos el evento de nuestra preferencia. Por último, para ver la retransmisión en directo, debemos dar clic en la opción “Transmisión”.



Además, es necesario tener un saldo mínimo de $100 CLP o su equivalente en otra moneda aceptada por betsson para poder disfrutar del streaming. Esto último es muy importante, ya que de no cumplir con este requisito, no podremos ver los eventos en vivo.



Veamos un ejemplo para que la explicación quede más clara. Supongamos que queremos ver un partido de fútbol en la plataforma de betsson Chile. Solo necesitaremos seguir los siguientes pasos:



Abrir la página oficial de betsson Chile. Iniciar sesión en la cuenta. Hacer clic en la pestaña que dice “En vivo”. Seleccionar “Fútbol” en el banner gris en la sección “En vivo”. Clicar en el partido que nos interese. Pulsar sobre “Transmisión”.



Si la transmisión está disponible en ese momento, podremos verla siempre que cumplamos el requisito del saldo mínimo de $100 CLP que betsson establece.

Opción cash Out en betsson

El cash out es una herramienta útil tanto si queremos retirar ganancias anticipadamente (si las apuestas van encaminadas al triunfo) o reducir las pérdidas (si el encuentro no está saliendo como se había planeado).

Esta herramienta nos permite cerrar una apuesta antes de que el partido termine, ¡incluso antes de que el encuentro comience!



Usar el cash out en betsson es un proceso sencillo. Después de seleccionar la apuesta deseada, basta con hacer clic en la opción “cash out” y se mostrará un recuadro con un monto determinado. Este representa la cantidad que recibiremos si optamos por cerrar la apuesta en lugar de esperar hasta el final del partido.



Si aceptamos el monto ofrecido, entonces nuestra apuesta será considerada “cerrada” y ya no tendremos acceso a los fondos apostados. Por otro lado, si decidimos rechazar la oferta hecha por betsson, esperaremos hasta el final del partido para saber si resultamos ganadores o no.

Creador de Apuestas betsson (Bet Builder)

El Creador de Apuestas es una herramienta que permite combinar diferentes opciones de mercado en una misma apuesta. Es decir, se puede apostar a múltiples resultados dentro del mismo partido, lo cual hace posible la realización de apuestas mucho más complejas y con mayores posibilidades de ganar.



La opción está disponible por medio del icono azul en forma de lego, ubicado en la sección “Apuestas Deportivas” de la plataforma. betsson nos da la posibilidad de elegir entre un número determinado de marcadores, mostrados al lado derecho de la pantalla para proceder con la creación de la apuesta.



Una vez seleccionada la combinación que prefiramos, podemos ver todos los detalles del ticket generado, incluido el valor exacto y las cuotas en caso de acertar.

Cómo registrarse con betsson

Registrarse con betsson Chile es muy fácil y rápido. Los pasos que debes seguir para crear una cuenta con el operador son los siguientes:

Dirígete a la página web a través del enlace de esta página y entra en “Abrir Cuenta”. Esto te llevará a un formulario donde tendrás que ingresar tu usuario y contraseña válidos para crear tu cuenta de juego con betsson. Una vez completado este proceso, te pedirán que completes el formulario con tus datos personales como nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico etc. Acepta los términos y condiciones y confirma tu mayoría de edad para poder operar legalmente con ellos (debes tener 18 años o más). Una vez hecho todo esto, simplemente pulsa en “Abrir Cuenta” para finalizar tu registro. Valida el email de confirmación. Deposita fondos y procede con la primera apuesta. Asegúrate de que tu primera apuesta cumpla los requisitos para recibir el bono de bienvenida.



Para garantizar la seguridad, betsson realiza verificaciones de los usuarios por parte del equipo humano para evitar cualquier tipo de fraude o actividades ilegales.

Atención al cliente

betsson ofrece un excelente servicio al cliente para ayudarnos con cualquier duda o problema que pueda surgirnos al apostar. El equipo está formado por expertos que han pasado un proceso de selección y han demostrado estar capacitados.



Están disponibles por varias vías (email, chat en vivo, redes sociales y teléfono). El chat se encuentra operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mientras que las otras vías también son efectivas, aunque quizás no tan rápidas.



Todas las comunicaciones se realizan en español para evitar malentendidos y facilitar la comprensión. Además, betsson ofrece tutoriales en video y artículos detallados sobre diversos temas relacionados con las apuestas deportivas en su blog.



También se puede encontrar una sección dedicada a las preguntas frecuentes en su web.

betsson Opciones de servicio al cliente Correo electrónico soporte@betsson.cl / support-cl@betsson.com Número de teléfono +56-188800201441 Horas de chat en vivo Sí - 24 horas Sección de preguntas frecuentes Sí

Información sobre la licencia

La seguridad es otro punto clave para las apuestas deportivas en betsson Chile. Posee certificados reconocidos por la Spelinspektionen, EGBA , eCOGRA, Malta Gaming Authority y UK Gambling Commission entre otros.



Esto garantiza altos niveles de seguridad, tanto para depositar como para retirar fondos.

Métodos de pago

betsson Chile nos ofrece una amplia variedad de métodos de pago para que podamos realizar depósitos y retiradas de fondos. Estas opciones incluyen tarjetas de crédito y débito VISA y Mastercard, además de varios monederos electrónicos como Skrill, Neteller y Pagum. También hay disponibles transferencias electrónicas con PagoEfectivo y PagoDirecto. Por último, betsson Chile ofrece la posibilidad de realizar pagos con PaySafeCard.



Lo mejor de todo es que el operador nos da la opción de hacer los depósitos y retiros en Dólares o en Pesos Chilenos. Esto facilita poder realizar los pagos con la moneda local y ahorrarnos las comisiones por cambio de divisa.

Método de depósito Depósito mínimo Tiempo de transacción Tarjetas VISA y Mastercard $7.000 Instantáneo Neteller, Skrill $7.000 Instantáneo Transferencia bancaria $7.000 Hasta 15 minutos

Método de retiro Retiro Mínimo Tiempo de transacción Neteller, Skrill, Paypal $35.000 Hasta 2 horas Tarjetas VISA y Mastercard $35.000 Hasta 2 horas Transferencia bancaria $35.000 Hasta 2 o 3 días

Resumen

Apostar en una casa de apuestas totalmente legal y confiable como betsson es una forma excelente de participar en la acción deportiva desde la comodidad de tu ordenador o dispositivo móvil.



El operador sueco lleva años liderando el campo de las apuestas en diferentes países, y en Chile no se queda atrás. Dada la cantidad de ventajas que ofrece, desde su atractivo bono de bienvenida hasta las opciones cash out o creador de apuestas, cada vez son más jugadores quienes eligen a betsson.



Además, con la betsson app puedes llevarte contigo la diversión dondequiera que vayas sin preocuparte por limitaciones tecnológicas. La aplicación integra todos los elementos claves para elevar la experiencia de juego: gran variedad de mercados y apuestas deportivas, promociones únicas y atención al cliente 24/7.

Preguntas frecuentes

¿betsson ofrece apuestas deportivas?

Sí, betsson ofrece la posibilidad de realizar apuestas deportivas en más de 35 deportes, tanto en la plataforma web como en la aplicación móvil. Además, el operador también te da la opción de jugar a juegos de casino online y jugar póker, todo en la misma plataforma.

¿Hay una aplicación móvil betsson?

betsson Chile tiene una aplicación móvil disponible tanto para dispositivos iOS como Android que permite a los usuarios realizar apuestas desde su teléfono celular o tableta.

¿Qué tipo de promociones hay en betsson Chile?

Hay muchas promociones y bonificaciones disponibles para los usuarios de betsson Chile, como bonos de bienvenida para nuevos usuarios y apuestas gratis para usuarios registrados.

¿Hay alguna forma de contactar con el servicio al cliente de betsson?

Sí. Podemos contactar con servicio al cliente de betsson Chile llamando o utilizando el chat en vivo, así como enviando un correo electrónico. Cualquiera de las opciones son efectivas y con un tiempo de respuesta rápido.

¿Cómo se obtiene ayuda sobre problemas técnicos con la plataforma en línea?

La mejor forma es contactar directamente con el equipo de soporte técnico a través del chat en vivo activo durante las 24 horas los 7 días de la semana. También es posible obtener asistencia técnica por teléfono / correo electrónico sobre cualquier problema que estés experimentando con la plataforma de juego de betsson.

¿Es obligatorio proporcionar información personal para abrir una cuenta?

Sí, proporcionar información personal para identificarte es requisito necesario para abrir una cuenta con betsson Chile y participar en el sitio web / aplicación móvil del operador.