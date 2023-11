Descubre cómo sacar provecho de la herramienta Betano CASH OUT Chile y asegurar así ganancias o reducir pérdidas

Cada vez son más las opciones para ganar con los pronósticos deportivos y una de las herramientas más utilizadas en la actualidad es el Cash Out disponible en sitios como Betano. Esta opción no es más que cerrar una apuesta antes de que el evento haya finalizado, maximizando así las opciones de generar una ganancia parcial y bajando el riesgo de que un evento fortuito nos deje sin nada en la jugada.

Quédate para que conozcas cuáles son las ventajas y todas las opciones disponibles en el Cash Out de Betano en este completa guía de Goal.com.

¿Qué significa poder cerrar apuestas?

Muchas veces en medio de un partido de fútbol o tenis en el que realizamos una apuesta, el resultado parcial del evento es favorable para el jugador que ejecutó un pronóstico. En ese caso las casas de apuestas te permiten la opción de hacer un retiro parcial o cash out, el que te entregará un porcentaje de las ganancias totales que involucra el boleto.

Por ejemplo, si apostamos a que el Inter de Milán derrotará al Real Madrid en un partido de Champions League y el resultado favorece 1-0 a los italianos al minuto 70 de partido, Betano te ofrece un porcentaje de las ganancias.

Es una herramienta cada vez más común y que te permitirá ver en vivo y en directo cómo se manejan las cuotas de un evento y saber también si es conveniente ponerle fin a una apuesta.

¿Cómo se cierra una apuesta?

Cerrar una apuesta es simple. Sólo debes meterte a tu boleto de jugadas y apretar el botón verde de Cash Out. Antes de dar clic en esa opción asegúrate que la ganancia que está estipulada sea la correcta y conveniente para el desarrollo de tu jugada.

Términos y condiciones del Cash Out Betano

Obviamente que antes de jugar en el Cash Out de Betano tienes que tener en consideración ciertos puntos para entender su funcionamiento en la totalidad. Los términos y condiciones son un aspecto que debes leer y acá te mostramos cuáles son los más relevantes:

El Cash Out está disponible en mercados seleccionados tanto antes del inicio del evento y durante el mismo en apuestas simples y combinadas, por una variedad de deportes que incluyen Fútbol, Tenis, Básquetbol y Vóleibol. Para verificar a qué apuesta aplica, haz clic en Cash Out y las apuestas disponibles aparecerán. El Cash Out también está disponible en eventos seleccionados con SuperCuotas para el mercado "Resultado a Tiempo Completo" antes del inicio del partido. Podría haber alguna demora durante la aceptación de la solicitud de Cash Out, que podría variar dependiendo el deporte/mercado, por otro lado, en caso de un cambio de cuotas o suspensión de un mercado, la solicitud de Cash Out podría no realizarse. No está permitido colocar una apuesta y luego hacer Cash Out inmediatamente. Las apuestas que se resuelvan usando el Cash Out, no se tomarán en cuenta para completar los requisitos de apuesta de ninguna oferta.

Ventajas de cerrar una apuesta en Betano

Las ventajas para cerrar una apuesta en Betano con el Cash Out son muchas y no sólo se interpretan cuando el resultado del evento es positivo en base a la jugada que desarrollamos. La mayor de las ventajas que tiene esta herramienta es la capacidad de bajar el margen de encontrarse con un evento desafortunado en medio de un resultado que nos es favorable.

Es muy probable que en un partido de fútbol el resultado por el que jugaste un pronóstico se esté dando, por eso las ganancias podrían ser positivas para hacer un cash out.

Pero cuando el partido por el que jugaste no está con un resultado positivo, es también una ventaja ocupar la herramienta del cash out para leer que no se dará el pronóstico que hiciste. De esa forma, si puedes saber cuál es el momento idóneo para sacar la apuesta, puede hacer que no pierdas la totalidad de la jugada que realizaste.

¿Qué es el cash out parcial?

El Cash Out Parcial funciona de una manera similar, pero tiene en consideración la apuesta realizada previamente por el jugador y no por las ganancias. Por ejemplo, si estableciste una jugada con 10.000 CLP el Cash Out parcial te permitirá recuperar una parte de lo apostado mientras que el resto sigue siendo considerado como una apuesta en el evento que no terminó aún.

¿Qué es el auto cash out?

El Cash out automático significa que cuando llegues a una cantidad de ganancias establecidas previamente por el jugador en cuestión, se activará el retiro de las ganancias generadas en el evento en disputa.

Esta opción es perfecta para quienes no pueden seguir un evento en vivo y con lujo de detalle para ver cuánto sube o baja una apuesta con el partido en que jugaste en desarrollo.

Lamentablemente para los usuarios de Betano no existe el cash out parcial ni automático, sólo la opción del Cash Out más tradicional.

Consejos para las cash-out apuestas

Establece un % de Ganancia: Siempre es positivo establecer un % de las ganancias totales antes de usar un Cash Out. Por ejemplo, existen jugadores que señalan que cuando las ganancias que te ofrece el operador alcanzan un 70% del total, debes comenzar a plantearte la opción de tomar ese retiro. Es clave saber y seguir el desarrollo del partido para poder analizar posibles escenarios futuros que se pueden presentar en el partido.

Sigue Los Partidos en Vivo: La herramienta del cash out es volátil por definición y las ganancias caen o suben de manera fugaz. Con eso ya claro, debemos seguir los partidos en vivo y el minuto a minuto para poder sacarle el mayor provecho posible a esas jugadas.

Preguntas más frecuentes

¿Qué es cerrar una apuesta?

¿Qué son el cash out parcial y el automático?

¿Puedo cerrar una apuesta en Betano?

Sí, Betano cuenta con la posibilidad de cerrar una apuesta con un Cash Out. Esta herramienta esta disponible en apuestas simples y combinadas.

¿En qué mercados puedo hacer cash out?

El Cash Out está disponible en mercados seleccionados tanto antes del inicio del evento y durante el mismo en apuestas simples y combinadas, por una variedad de deportes que incluyen Fútbol, Tenis, Básquetbol y Vóleibol.

¿Cuándo cerrar una apuesta?

Existen jugadores que señalan que cuando las ganancias que te ofrece el operador alcanzan un 70% del total, debes comenzar a plantearte la opción de tomar ese retiro.