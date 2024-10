Nuestros expertos de GOAL Chile analizan qué tanto puede afectar la ausencia de Leandro Fernández contra Unión La Calera

La Universidad de Chile no contará con uno de sus mejores jugadores para el partido de este fin de semana contra Unión La Calera.

El partido del sábado contra Unión La Calera es un encuentro clave para la Universidad de Chile, ya que los dirigidos por Gustavo Álvarez están con vida en la carrera por el título. Desafortunadamente, tendrán que buscar los tres puntos sin su delantero más decisivo en el once inicial.

Se trata de Leandro Fernández. El delantero argentino fue expulsado en la derrota por 3-0 contra Deportes Iquique por una falta bastante imprudente, por lo que se perderá el encuentro contra los “cementeros” en un choque que luce clave para las aspiraciones de campeonato que tiene el conjunto “azul”.

No hay duda de que la baja de Fernández es sensible para la “U”, ya que el argentino no sólo es uno de los máximos anotadores del equipo, sino que generalmente es el barómetro ofensivo de los “azules” y el equipo resiente su presencia. Se espera que el reemplazante de Fernández salga de entre Lucas Assadi o Ignacio Vásquez, pero cabe destacar que, si bien la “U” pierde bastante sin el delantero argentino, su ausencia no cambiará su condición de favorito de cara a este choque contra La Calera.

¿Qué dicen las cuotas del partido Universidad de Chile vs Unión La Calera?

Las cuotas de Betano son bastante claras con respecto al partido entre la “U” y La Calera, y es que el actual líder del Campeonato Chile es claro favorito para ganar con una cuota de 1.32. Es tanto el favoritismo de la “U” de cara a este choque que es el conjunto favorito con la cuota más baja en toda la fecha, según Betano. Los únicos otros dos favoritos que pagan una cuota por debajo de 2.00 son Colo Colo y Unión Española ante Audax Italiano y Huachipato, respectivamente.

¿Y La Calera? En caso de que el conjunto de la Quinta Región logre dar el batacazo en condición de visitante, sin duda que dará buenos réditos. La victoria de La Calera paga 10.00 y el empate paga 5.20. Incluso, la doble oportunidad de empate o gana La Calera paga 3.50. Habrá que ver si la baja de Fernández le afecta tanto a los azules como para permitir que La Calera de el golpe a la cátedra.

¿Cómo llega Universidad de Chile al partido?

Universidad de Chile ha tenido un buen rendimiento en esta campaña de liga y no por nada se encuentra en el primer lugar de la clasificación, pero su resultado más reciente dejó mucho que desear, ya que cayó derrotado de forma inapelable contra Deportes Iquique por 3-0 en el norte del país. Esa derrota ante los “Dragones Celestes” fue la primera que sufrió en el marco del Campeonato Chileno desde finales de julio, cuando cayó por 1-0 ante Audax Italiano también en condición de visitante.

En lo que respecta al rendimiento de local, la “U” ha sido el segundo mejor local del campeonato ya que ha perdido sólo uno de los 13 partidos que ha disputado bajo el rótulo de anfitrión, con siete victorias y 12 empates. Sus ocho goles en contra jugando en casa también son el mejor registro de toda la liga.

¿Cómo llega Unión La Calera al partido?

Unión La Calera vive una situación distinta y está lejos no sólo de pelear por el título, sino que también está lejos de las clasificaciones a las copas internacionales, una decepción para el conjunto de la zona central de Chile ya que incluso disputó la fase de grupos de la Copa Sudamericana este 2024. La Calera se ubica en el 14.° lugar de la clasificación antes de esta jornada y, si la temporada terminase hoy, estaría salvándose del descenso a la Primera B por sólo tres puntos.

Su alza de rendimiento reciente es la gran razón por la que La Calera logró abandonar la zona de descenso, ya que llega a este choque ante la “U” precedido de una racha de dos triunfos en fila, contra Ñublense y Audax Italiano, y de cinco compromisos sin perder (G3, E2).

Las cuotas de Betano no están siendo amables con el buen momento que atraviesa La Calera, y todo parece indicar que la “U” se quedará con la victoria en este choque. No cabe duda de que lo necesite, ya que no puede dejar más puntos en el camino si quiere mantener la diferencia con Colo Colo en la cima de la clasificación.

Alineaciones probables Universidad de Chile vs Unión La Calera

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Marcelo Morales; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Israel Poblete; Maximiliano Guerrero, Carlos Palacios, Lucas Assadi (Ignacio Vásquez)

Unión La Calera: Jorge Peña; Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Nahuel Brunet, Alejandro Henríquez; Agustín Álvarez Wallace; Franco Soldano, Renato Huerta, Pablo Parra, Matías Cavalleri; José Romero