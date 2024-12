Nuestros expertos de GOAL Chile te traen las mejores apuestas UEFA Champions League en pronósticos Girona vs Liverpool.

Liverpool, el único equipo entre los 36 participantes de la fase de liga de la Champions League que ha ganado sus cinco primeros partidos, llega como líder absoluto a este encuentro. Este martes, los Reds visitarán Montilivi para enfrentarse al Girona en la sexta jornada del torneo.

Por su parte, los gerundenses solo han sumado tres puntos gracias a un único triunfo y llegan con una racha de tres partidos sin ganar, incluyendo una caída inesperada ante el Sturm Graz en Austria. Los Reds, en cambio, mantienen un invicto de 15 partidos en todas las competencias y llegan frescos, ya que el fin de semana pasado se pospuso su encuentro frente al Everton por la Premier League debido a cuestiones climáticas.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Girona vs Liverpool por la Champions League 2024/25:

Nuestro pronóstico en del Girona vs Liverpool

Este partido enfrenta a dos realidades completamente distintas. El Liverpool de Arne Slot llega como el gran favorito incluso jugando de visita. La suspensión de su duelo frente al Everton permitió que llegaran en perfectas condiciones para buscar asegurar su pase a octavos de final dos fechas antes del cierre de la fase de liga.

Girona, en cambio, vive un debut complicado en el torneo europeo, con cuatro derrotas en cinco partidos. Además, su último encuentro de LaLiga de España fue una derrota sin apelaciones ante el Real Madrid por 3-0 en Montilivi acumulando tres juegos sin triunfos en toda competencia.

Con este contexto, creemos que no marcarán ambos equipos. Girona no ha anotado en tres de sus partidos de esta Champions, incluidos los dos más recientes. Además, aún no cuenta al 100% con jugadores clave como Abel Ruiz, Arnaut Danjuma y Portu, quienes vieron acción ante el Madrid, pero no llegan en plena forma a este desafío.

Por el lado del Liverpool, los números son sólidos: han ganado sus últimos cuatro partidos de Champions sin recibir goles y han mantenido su arco en cero en cuatro de sus últimos seis encuentros en todas las competencias.

Mohamed Salah, la mejor apuesta del Girona vs Liverpool

El delantero egipcio, Mohamed Salah, es la figura más determinante del Liverpool en lo que va de la temporada. Con 15 goles en 21 partidos, 13 de ellos en Premier League, uno en Carabao Cup y otro en Champions frente al Bologna, Salah es la carta segura para este partido. Además, suma 12 asistencias, cuatro en el torneo europeo, y un promedio de 3,4 remates por partido.

En Champions League, Salah acumula 45 goles en 84 partidos, incluyendo cinco tantos frente a equipos españoles en 19 enfrentamientos. Sin embargo, esta será la primera vez que se mida al Girona, aunque consideramos que mantendrá su ritmo goleador este martes.