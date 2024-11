Liverpool vs Aston Villa

Nuestros expertos de GOAL Chile te traen las mejores apuestas Premier League en pronósticos Liverpool vs Aston Villa.

Recuerda que con el código promocional Novibet para Chile puedes empezar a apostar en este y otros juegos de la Premier League con un generoso bono de bienvenida.

Este choque válido por la fecha 11 de la Premier League inglesa entre el líder Liverpool y el Aston Villa de Unai Emery será en el mítico estadio de Anfield este sábado 09 de noviembre en la Premier League inglesa a las 17:00 horas y será transmitida por Disney + en Chile.

Todas las cuotas son cortesía de Novibet, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.

El Liverpool, que sigue haciendo alarde de su récord de 100% en la Champions League, se enfrenta al Aston Villa, que perdió su récord perfecto de títulos europeos en circunstancias extrañas en el partido de la Premier League del sábado.

Mientras que el equipo de Arne Slot desmanteló al Bayer Leverkusen por 4 a 0 a mitad de semana, los Lions fueron sorprendidos por 1-0 por el Club Brugge, que triunfó gracias a uno de los penaltis más ridículos de los últimos tiempos.

+18 APUESTA RESPONSABLEMENTE

Las gaviotas, los Seagulls de Brighton también buscan volver a la senda del triunfo tras sufrir derrotas en sus dos últimos partidos contra el Liverpool en la Copa EFL y en la Liga Premier.

Un Liverpool imparable

El martes por la noche, Slot dio una dura lección de fútbol al técnico del Leverkusen y ganador de la Champions League en 2005, el ex mediocampista Xabi Alonso, abrazando al hombre que los hinchas del Liverpool pedían a gritos como sucesor de Jürgen Klopp, gracias en gran parte a un colombiano cautivador.

De hecho, Luis Díaz rompió la línea defensiva de los campeones de la Bundesliga en tres ocasiones en Anfield, mientras que Cody Gakpo también abrió su cuenta en la Champions League donde el Liverpool abrió una ventaja de dos puntos en la cima de la clasificación.

Liderando el camino a nivel continental y nacional, el Liverpool aprovechó los tropiezos del Arsenal y Manchester City en la décima jornada de la Premier League, recuperándose de un déficit de un gol para lograr una victoria por 2 a 1 sobre el Brighton & Hove Albion y abrir una brecha de dos puntos sobre el vigente campeón.

En cuanto a la situación de las lesiones del Liverpool, no tendrá disponible a jugadores como Harvey Elliott descartado con una lesión de pie, Federico Chiesa en mal estado físico, Alisson Becker fuera con una lesión de muslo o Diogo Jota con un desgarro abdominal que vuelvan a la acción antes del parón internacional.

Slot no dudó en tomar algunas decisiones tácticas valientes el martes por la noche, en particular al poner a Díaz, el héroe del hat-trick, en el medio, pero el sudamericano podría volver a jugar en la banda izquierda, ya que un Darwin Núñez bien descansado vuelve al ataque.

Otro cambio de Slot por las bandas podría ser que Andrew Robertson desplace a Kostas Tsimikas, que amenaza con robarle su condición de lateral izquierdo titular del Liverpool, mientras que las piernas frescas de Dominik Szoboszlai también podrían ser preferidas en lugar de Curtis Jones.

Aunque algunos podrían haber anticipado otra carrera de dos caballos entre el Manchester City y el Arsenal por la gloria de la Premier League, Slot ha llevado inesperadamente al Liverpool de nuevo a la pelea al hacer caer récord tras récord, superando recientemente a José Mourinho y Carlo Ancelotti en una categoría en particular.

Aston Villa obligado a dar vuelta la página

Después de un desastroso debut en la Champions League, se espera que el capitán de los Lions, Mings, pase al banquillo, aunque por razones de estado físico más que como castigo por su indiscreción; Emery no debería arriesgarse a ponerlo de titular dos veces en el espacio de unos pocos días después de su lesión del ligamento cruzado anterior.

Aston Villa no contará con Matty Cash con una lesión a su pantorrilla ni con la ex estrella del Everton, Ross Barkley que no estuvo para el viaje a Bélgica a mitad de semana.

Emery no espera tener a ninguno de ellos de vuelta para el viaje a Anfield el sábado. El descenso a la banca del capitán Tyrone Mings abriría un lugar en la defensa para Pau Torres, mientras que Amadou Onana y Jacob Ramsey también están preparados para regresar por encima de Boubacar Kamara y Leon Bailey más adelante.

Antes de que comenzara la cuarta jornada de la Champions, el Aston Villa miraba por encima del hombro a los otros 35 equipos de la competición de élite de Europa, tras haber mostrado su fuerza contra el BSC Young Boys, el Bayern de Múnich y el Bolonia antes de enfrentarse a otro equipo "B", por así decirlo, el Club Brugge.

Después de una primera mitad cautelosa en la que ningún portero tuvo que sacar el balón del fondo de la red, un momento de locura del capitán del Villa, Tyrone Mings, le permitió recoger el balón después de que Emiliano Martínez hubiera realizado un saque de meta, sin que él lo supiera, pero no los jugadores del Brugge.

Cada uno de los últimos nueve partidos fuera de casa del Villa contra equipos de los dos primeros de la clasificación de la Premier League ha terminado en derrota, y su racha sin victorias contra el Liverpool es de ocho partidos en todos los torneos, aunque esa racha incluye el emocionante 3 a 3 de mayo en Villa Park.

Hans Vanaken convirtió el cómico y polémico penal para condenar al Villa a su primera derrota europea de la temporada 2024-25, y su tercera derrota consecutiva en todas las competiciones, tras haber sido eliminado de la Copa de la Liga a manos del Crystal Palace antes de la goleada por 4 a 1 del fin de semana pasado en la máxima categoría a manos del Tottenham Hotspur.

El Villa, uno de los tres equipos con 18 puntos, ocupa el sexto lugar debido a una diferencia de goles inferior a la de Arsenal y Chelsea, y los Lions llegan a Anfield sin haber vencido a un equipo de los dos primeros de la Premier League fuera de casa en casi 25 años.