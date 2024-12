Arsenal vs Everton

Nuestros expertos de GOAL Chile te traen las mejores apuestas Premier League en pronósticos Arsenal vs Everton.

Recuerda que con el código promocional Betano Chile puedes empezar a apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

El Arsenal recibirá este sábado al Everton en el Emirates Stadium para abrir la jornada 16 de la Premier League, buscando meterle presión al líder Liverpool. Los Gunners están terceros en la tabla con 29 puntos, a seis de los Reds, pero con un partido más. Además, están invictos en casa desde hace 14 partidos, incluyendo la temporada pasada y la actual.

Por su parte, el Everton no lo está pasando nada de bien. Solo suman 14 puntos en 14 fechas y han ganado solo uno de sus últimos seis encuentros, teniendo en cuenta que el fin de semana pasado no jugaron el derbi de Merseyside contra el Liverpool por condiciones climáticas, lo que pudo haber significado otro duro golpe.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Arsenal vs Everton por la Premier League 2024/25:

Todas las cuotas son cortesía de Betano, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.

Nuestro pronóstico en del Arsenal vs Everton

El Arsenal de Mikel Arteta viene arrasando después de su triunfo 3-0 sobre el Mónaco por la Champions League a mitad de semana. Los Gunners acumulan siete partidos sin perder en todas las competencias, con cinco triunfos y dos empates. En cambio, los Toffees solo han ganado un partido fuera de casa esta temporada, con cuatro derrotas y dos empates.

Una estadística clave es que el Arsenal ha llegado al descanso en ventaja en siete partidos, cinco de ellos como local, y no ha perdido ningún primer tiempo en el Emirates durante esta Premier. Por eso, nuestra recomendación principal es apostar por un triunfo local considerando su condición de favorito, incluso desde la primera mitad.

También creemos que ambos equipos no anotarán. El Arsenal no ha recibido goles en sus últimos tres partidos en casa, contemplando Premier y Champions, mientras que el Everton no logró marcar en sus últimas tres salidas. Además, tres de los últimos cuatro enfrentamientos entre estos equipos solo tuvieron goles de un lado, reforzando esta tendencia.

Las tarjetas, la mejor apuesta del Arsenal vs Everton

El Arsenal es el equipo de la Premier League con el mayor porcentaje de partidos con más de 3.5 tarjetas. Esta situación se dio en 14 de sus 15 encuentros, siendo la única excepción el partido contra Southampton en la jornada 7.

Aunque el Everton solo superó esta cifra en cuatro de sus 14 partidos, en dos de sus últimas cuatro visitas al Emirates Stadium se mostraron al menos cuatro tarjetas. De hecho, en el enfrentamiento más reciente entre ambos disputado en mayo por la última fecha de la temporada pasada, se mostraron siete tarjetas: cuatro para el Arsenal y tres para el Everton. Con este precedente, las probabilidades de que se repita una situación similar este sábado son bastante altas.