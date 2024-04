Apuestas Mejor Jugador Copa América 2024

Nuestros expertos de GOAL Chile te traen un contenido con los mejores pronósticos apuestas mejor jugador Copa América 2024. ¿Quién será el MVP?

Cada vez queda menos para que arranque la Copa América y con ello también las mejores jugadas para hacer pronósticos deportivos. Desde apuestas en cada uno de los partidos hasta intentar adelantarse a quién será el mejor jugador del torneo, son algunas de las opciones que los distintos operadores tienen disponibles para los jugadores.

Antes de apostar en esta Copa América, no te pierdas esta guía completa con todo lo que necesitas saber sobre el torneo de selecciones más importante del planeta, con las fechas claves, cuáles son los grupos del torneo, su calendario y alguna de las selecciones que pueden llegar a ser candidatas de levantar el título este 2024.

Información del torneo

Cuando se juega la Copa América 2024

La edición 48° de la Copa América se jugará en Estados Unidos entre los días 20 de junio y 14 de julio de este año. Con 16 equipos participantes el torneo no sólo tendrá equipos de la Conmebol, como es tradicional, sino que también lo jugarán los equipos de la Concacaf, haciendo del mismo un evento de altísimo nivel.

Equipos participantes y grupos

Tal como te lo decía serán 16 las selecciones de la Conmebol y Concacaf que disputarán el cetro del mejor de América que actualmente ostenta Argentina en sus vitrinas luego del título obtenido el 2021 ante Brasil en el Estadio Maracaná.

De las 16 selecciones, 10 de ellas representan al fútbol de Sudamérica y 6 llegan procedentes de la Concacaf, incluyendo al cuadro local Estados Unidos. Veamos como quedaron los grupos luego del sorteo realizado en diciembre del 2023.

Grupo A

Argentina | Perú | Chile | Canadá

Grupo B

México | Ecuador | Venezuela | Jamaica

Grupo C

Estados Unidos | Uruguay | Panamá | Bolivia

Grupo D

Brasil | Colombia | Paraguay | Costa Rica

Apuestas campeón Copa América 2024

16 equipos, pero sólo uno podrá levantar la Copa el 14 de julio de este año en Miami. La pregunta que todos los fanáticos nos hacemos es ¿quién será el ganador de esta edición de la Copa América 2024? Si bien aún falta un tiempo para saber cómo llegarán las selecciones, ya es posible aventurarse con al menos tres candidatos serios:

Argentina

Es obvio que este listado debe arrancar con la Albiceleste. Actuales campeones de la Copa América en 2021 y con el título bajo el brazo también de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Lionel Messi y compañía gozan de unos de los momentos con mayor éxito de la selección en su historia.

De la mano del técnico Lionel Scaloni y con el “10” como el gran líder, aterrizarán en Estados Unidos con la ilusión de revalidar la corona. Pero, ¿están en un buen momento de forma? Sí. Pese al traspaso de Lionel Messi a la MLS el nivel de la Pulga es el mismo que de antaño jugando con la selección. Sin ir más lejos, Argentina actualmente lidera la tabla de posiciones en las clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026 que también se disputará en Estados Unidos.

Estados Unidos

Si eres más osado, quizás me seguirás con este pronóstico. Son locales, jugarán ante su gente y pocas veces una selección de Estados Unidos llegó tan bien a una competencia como lo harán para esta Copa América 2024.

Campeones de la Copa de Oro en 2021 y también la Liga de las Naciones de la Concacaf en 2022-2023 podría llegar a ser una de las sorpresas en esta edición del Torneo continental. ¿Sus principales figuras? Christian Pulisic, jugador del AC Milan, es quien comandará las directrices de un plantel con varios jugadores disputando las principales ligas del mundo. Ojo con lo que puede hacer Estados Unidos en esta Copa América 2024.

Uruguay

Pocas veces Uruguay contó con un plantel tan potente como el que tiene por estos días. Federico Valverde se luce en el Real Madrid, Darwin Núñez es el goleador de Jurgen Klopp en el Liverpool y Ronald Araujo es titular indiscutido en el Barcelona. Si a esa fórmula agregamos nombres como el Rodrigo Bentancur del Tottenham, Manuel Ugarte del PSG o Nicolás de la Cruz del Flamengo, la combinación es un peligro para cualquiera de sus rivales.

Como si eso fuera poco, Marcelo Bielsa es quien comanda desde el borde de la cancha a una selección “charrúa” que quiere continuar escribiendo la historia grande de su fútbol en la Copa América 2024.

¿Y Brasil?

A este listado de los principales candidatos siempre hay que incluir a Brasil. Los pentacampeones del mundo viven un momento triste de su selección y, a pesar de no ganar la Copa América desde el 2007, Vinicius Junior, Casemiro, Rodrygo y Marquinhos intentarán revertir la situación para sacar la chapa de candidatos al título en territorio norteamericano.

¿Quién ganará la Copa América 2024?

Ya, están bien estos tres candidatos pero, ¿quién ganará la Copa América? Siempre basándonos en el caso de lo impredecible que es el fútbol pareciera ser que Argentina es la gran favorita para levantar el trofeo el 14 de julio de 2024 en Miami.

Es la ciudad en la que actualmente juega un Lionel Messi que jugando cómodo por la selección, es líder futbolístico de una Albiceleste que juega libre desde que ganaron la Copa América 2021 y el Mundial de Catar en 2022.

Además de la exestrella del Barcelona, la lista de jugadores argentinos que llegará en un buen momento lo hacen acreedores justos de poder ser los campeones, además de un entrenador que tiene un rendimiento casi perfecto desde que asumió las riendas del equipo nacional.

Argentina desde que levantó la Copa de campeones en la última edición del torneo planetario apenas perdió dos partidos: frente a Arabia Saudita en el debut de Catar 2022 y contra Uruguay en un partido de las eliminatorias rumbo a Estados Unidos 2026.

Dadas todas estas estadísticas, si tuviésemos que apostar en un mercado de largo plazo al campeón confiaría más en la selección dirigida por Lionel Scaloni en desmedro de otros equipos que pueden llegar a dar la sorpresa. Eso sí, mucho cuidado con Uruguay, Estados Unidos y obviamente Brasil, que perfectamente pueden subir a lo más alto del podio.

Posibles perdedores de la Copa América 2024

Ya tenemos al principal candidato para quedarse con la Copa América 2024, pero seguramente existirán selecciones que no estarán a la altura de las expectativas. Una de esas, bajo mi óptica personal, será la escuadra de México.

Desde la Copa del Mundo de Catar ya cambiaron dos veces de técnico y los resultados parecieran extraviarse. La derrota cómodamente en la Liga de Naciones de Concacaf por 0-2 frente a Estados Unidos es la demostración del mal momento que vive el balompié mexicano, que no vence a sus rivales clásicos desde el 6 de septiembre del 2019, demostrando que el máximo exponente de la Concacaf son hoy por hoy los Americanos.

Pero, quizás mucho más preocupante que esa derrota en la final es el análisis de otros choques desde el 2022 en adelante. En catar quedaron rápidamente eliminados en una zona que, además de tener a Argentina, compartía con Polonia y Arabia Saudita, en el papel mucho menos equipo que los mexicanos.

En la actual edición de la Copa de las Naciones, perdieron ante Honduras por 2-0 en condición de visita y revirtieron la serie apenas en penales. Realmente el actual momento de los mexicanos no los coloca en posición de pelear por el campeonato y sí en una buena opción de generar ganancias apostando en contra de ellos.

¿Qué otras selecciones no llegan en buen momento? Si bien es cierto que Chile, campeón del último evento que se realizó en Estados Unidos en 2015, no llega con buen pie en las eliminatorias, el cambio de entrenador de la mano de Ricardo Gareca hizo que La Roja tuviese un nuevo aire. De todas formas no lo colocaría en el cetro de favoritos para esta edición y también pondría mucha atención a su partido frente a Canadá, en el que los norteamericanos tienen chances reales de meterse en la siguiente fase.

Preguntas Frecuentes

¿Dónde se jugará la Copa América 2024?

Esta edición se disputará en Estados Unidos. En total son 14 sedes las que albergarán un partido del torneo continental

¿Cuántos equipos juegan la Copa América 2024?

La Copa América 2024 la jugarán los 10 equipos de la Conmebol más 6 equipos invitados de la Concacaf.

¿Cuándo empieza la Copa América 2024?

El primer partido se disputará el 20 de junio. Argentina enfrentará a Canadá, que derrotó a Trinidad y Tobago para quedarse con uno de los últimos cupos del torneo.

¿Cuándo y dónde se jugara la final de la Copa América 2024?

La final se jugará el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami. El horario de inicio de ese partido está pactado a las 20.00 horas de Chile.

¿Quién fue el último ganador de la Copa América?

Argentina es el actual campeón de la Copa América. En la edición del 2021 disputa en Brasil, derrotaron a los locales por 1-0 con anotación de Ángel Di María.