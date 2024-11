Apuestas Final Copa Sudamericana 2024: Racing vs Cruzeiro

Racing Club vs Cruzeiro

Nuestros expertos de GOAL Chile analizan las mejores apuestas y cómo apostar en la final Copa Sudamericana 2024 entre Racing Club y Cruzeiro.

Este sábado 23 de noviembre se jugará la gran final Copa Sudamericana 2024, donde Racing Club, de Argentina, y Cruzeiro, de Brasil, dirimirán qué equipo será el ganador del segundo certamen de clubes más importante de la CONMEBOL, y aquí en Goal tenemos las mejores apuestas final Copa Sudamericana 2024. El partido se jugará en el Estadio General Pablo Rojas, en Asunción, Paraguay. Si estás buscando la mejor guía para apuestas final Copa Sudamericana 2024, no dejes de leer nuestra previa completa con todo lo que será este partidazo.

¿Cómo apostar en la final de la Copa Sudamericana 2024?

Este choque decisivo de la Copa Sudamericana 2024, Racing vs Cruzeiro, puede ser considerado como una nueva versión de la siempre creciente rivalidad entre clubes argentinos y brasileños. De hecho, Racing impidió que esta final sea un partido 100% brasileño, ya que dejó en el camino a Corinthians en las semifinales. Así mismo, Cruzeiro impidió que sea una final argentina, ya que la “Raposa” de Belo Horizonte dejó en el camino a Lanús.

Si quieres realizar apuestas final Copa Sudamericana 2024, estás en el lugar correcto, ya que esta guía te entregará todo lo que necesitas saber para poder hacer las mejores jugadas de apuestas Racing vs Cruzeiro. Pero primero, vamos a analizar cómo llega cada uno de estos dos elencos a este choque decisivo.

Los dirigidos por Gustavo Costas llegan a la final Copa Sudamericana 2024 luego de superar a Corinthians en semifinales, a Athletico-PR en los cuartos de final y a Huachipato en los octavos de final. En tanto, Cruzeiro dejó en el camino a dos equipos argentinos, Boca Juniors en octavos de final y Lanús en semifinales, mientras que en los cuartos de final eliminó a Libertad, de Paraguay.

¿Cuáles son las mejores apuestas final Sudamericana en Betano?

Ya sabes como llegan los equipos a esta final Copa Sudamericana, pero ahora es el momento de analizar cuáles son las mejores apuestas final Sudamericana. Hay un sinfín de apuestas Racing vs Cruzeiro que se pueden hacer en este compromiso, ya que Betano cuenta con muchas variables a elegir para los usuarios. Si es que no tienes en cuenta en Betano no te preocupes, ya que puedes registrarte usando el código promocional Betano si sigues este enlace.

Sin más preámbulos, te dejamos las mejores apuestas final Copa Sudamericana 2024 para este partidazo que se jugará en suelo paraguayo.

Racing será campeón: 1.65 en Betano

Más de 2.5 goles en total: 2.47 en Betano

Ambos equipos anotan: 2.07 en Betano

Empate al descanso: 2.00 en Betano

Menos de 6.5 tarjetas en total: 1.87 en Betano

Sin lugar a dudas que una de las apuestas final Sudamericana más popular es la de qué equipo será campeón. Si bien este encuentro es muy parejo, Racing parte como el favorito, sobre todo después de eliminar a Corinthians, y también por contar con jugadores que pueden definir el partido como Adrián “Maravilla” Martínez o Juan Fernando Quintero. En el colectivo ambos elencos son parejos, pero en las individualidades, Racing le saca ventaja a Cruzeiro.

Más de 2.5 goles en total: 2.47 en Betano

Desde que la final Copa Sudamericana se juega a partido único, sólo dos de los cinco choques han acabado con más de 2.5 goles en total, y ese no ha sido el caso en ninguno de los últimos tres. Sin embargo, ni Racing ni Cruzeiro son conocidos por su fortaleza defensiva y pueden tener más posibilidades de marcar la diferencia en ataque, por lo que esa tendencia perfectamente podría romperse en este choque. De hecho, cuatro de los últimos seis partidos de Racing en la Copa Sudamericana han acabado con más de 2.5 goles en total. Así, no es extraño que el “over” de goles sea una de las apuestas final Copa Sudamericana 2024 más populares.

Ambos equipos anotan: 2.07 en Betano

Desde que la final Copa Sudamericana se juega a partido único, tres de los cinco choques han finalizado con goles de ambos elencos, y eso incluye la definición de 2023, donde LDU Quito se proclamó como campeón tras vencer a Fortaleza en penales luego del 1-1 en tiempo reglamentario. Considerando que el “ambos anotan” también se dio en cuatro de los últimos seis choques de Racing en la Copa Sudamericana, así como en tres de los últimos cinco de Cruzeiro en el certamen, las probabilidades de que esto suceda son altas. No se sorprendan si ambos anotan en esta final Copa Sudamericana 2024.

Empate al descanso: 2.00 en Betano

A pesar de las tendencias ofensivas tanto de Racing Club como de Cruzeiro, algo que es innegable es el hecho de que las finales son partidos distintos. Si bien el apartado de goles estará presente sin duda alguna, la realidad es que el partido podría abrirse en la segunda mitad. Es probable que ambos elencos jueguen con una actitud algo más conservadora al inicio del partido, por lo que los primeros 45 minutos bien podrían acabar con un empate.

Menos de 6.5 tarjetas en total: 1.87 en Betano

Las finales suelen partidos con bastante intensidad, pero la pierna fuerte es algo más permitida que en otro tipo de encuentros. Nadie quiere presenciar una final que se detenga a cada minuto por faltas, y los árbitros saben manejar esas situaciones. Además, no han antecedentes previos de rivalidad entre estos dos elencos como para imaginar un escenario con muchas tarjetas. No es que Racing vaya a jugar con Independiente o Cruzeiro vaya a medirse con Atlético Mineiro. Por tanto, en esta ocasión nos decantamos por el “under” en el apartado de tarjetas totales.

Apostar con el código promocional Betano

Si quieres realizar apuestas final Copa Sudamericana 2024 en Betano, necesitas tener una cuenta en este operador. La mejor forma de crear una cuenta en Betano es utilizando el código promocional, que además te permite recibir un bono de bienvenida luego de completar el proceso de registro. Betano duplica el primer depósito para usuarios nuevos con un máximo de $200.000 CLP.

Abrir una cuenta y realizar un Betano registro es muy sencillo. Los pasos que debes seguir para registrarte en Betano son los siguientes:

Ingresa al sitio web de Betano desde tu navegador o dispositivo móvil

Presiona en la casilla de REGISTRO que está en la esquina superior derecha del sitio

Pulsa sobre el botón para Betano registrarse y rellena el formulario con tus datos personales.

Completa todos los campos. Es particularmente importante ingresar el número de celular de forma correcta, ya que luego lo utilizarás para completar el proceso de Betano registrarse

Elige tu nombre de usuario y contraseña

Ingresa el código promocional si es que está disponible para así reclamar el bono de bienvenida.

Confirma tu cuenta mediante un e-mail o un SMS.

Realiza tu primer depósito. Una vez realizado el depósito, ya está completo el proceso de Betano registro.

Dentro de los términos y condiciones del bono de bienvenida Betano, está el ser mayor de 18 años, residir en Chile y no poseer ninguna otra cuenta en el operador. Además, se debe verificar la identidad del titular de la cuenta.