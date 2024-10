Apuestas Copa Sudamericana: ¿Quiénes serán los goleadores en las semifinales de ida?

Cruzeiro vs Lanús

Corinthians vs Racing Club

Nuestros expertos de GOAL.com te entregan las mejores cuotas de goleadores en las semifinales de ida de la Copa Sudamericana 2024.

Ya sólo quedan cuatro equipos con vida en la Copa Sudamericana 2024 y las semifinales se jugarán entre miércoles y jueves de esta semana. El choque del miércoles enfrentará a Cruzeiro con Lanús en Belo Horizonte, mientras que el partido del jueves tendrá como protagonistas a Corinthians y Racing Club, también en tierras brasileñas.

En esta ocasión no nos centraremos en el rendimiento de ambos equipos de cara a estos partidos, sino que nos enfocaremos en los jugadores que pueden marcar la diferencia de cara al arco rival. Sí, tal como lo pensaban. Nos enfocaremos en los jugadores que pueden marcar en ambos choques. ¿Qué dicen las apuestas sobre el mercado de goleadores de cara a estas semifinales del segundo certamen de clubes más importante de Sudamérica?

Apuesta goleadores Copa Sudamericana 2024: Cruzeiro vs Lanús

Matheus Pereira anota para Cruzeiro -- 3.20 vía Coolbet

Gabriel Verón anota para Cruzeiro -- 3.60 vía Coolbet

Kaio Jorge anota para Cruzeiro -- 3.60 vía Coolbet

Walter Bou anota para Lanús -- 4.00 vía Coolbet

Eduardo Salvio anota para Lanús -- 7.00 vía Coolbet

* Todas las cuotas son cortesía de Coolbet el miércoles 23 de octubre a las 8 AM, hora de Chile, y pueden estar sujetas a cambios hasta antes del inicio del partido.

¿Qué jugadores pueden marcar la diferencia en el Cruzeiro vs Lanús?

Todo lo que intenta hacer Cruzeiro en los metros finales de la cancha tiene como eje principal a Matheus Pereira, y el talentoso volante brasileño será el encargado de liderar a la Raposa en este choque de ida en Belo Horizonte. Los números del habilidoso volante brasileño no destacan sobremanera, ya que sólo registra dos goles y dos asistencias en esta campaña de la Copa Sudamericana, pero su presencia debe ser sinónimo de peligro para las defensas rivales. La retaguardia de Lanús deberá estar muy atenta para no dejarle espacios en el último tercio de la cancha.

Por el lado de Lanús, no cabe duda de que el jugador más destacado no es otro que el veterano delantero Walter Bou. Si bien el “Granate” cuenta con otros jugadores que pueden marcar la diferencia, como Eduardo Salvio o Marcelino Moreno, Bou es el que aporta la cuota goleadora y la experiencia. En la presente edición de la Copa Sudamericana registra siete conquistas en ocho partidos, y ya sabe lo que es anotar en tierras extranjeras, por lo que sin duda será la gran arma de Lanús en su intento por rescatar un resultado positivo de cara a la vuelta en Buenos Aires la próxima semana.

Apuesta goleadores Copa Sudamericana 2024: Corinthians vs Racing Club

Yuri Alberto anota para Corinthians -- 3.00 vía Coolbet

Memphis Depay anota para Corinthians -- 3.25 vía Coolbet

Talles Magno anota para Corinthians -- 3.50 vía Coolbet

Adrián Martínez anota para Racing Club -- 4.00 vía Coolbet

Luciano Vietto anota para Racing Club -- 5.00 vía Coolbet

* Todas las cuotas son cortesía de Coolbet el miércoles 23 de octubre a las 8 AM, hora de Chile, y pueden estar sujetas a cambios hasta antes del inicio del partido.

¿Qué jugadores pueden marcar la diferencia en el Corinthians vs Racing Club?

Jugadores como Pedro Raúl y Yuri Alberto son piezas clave en el andamiaje de Corinthians, pero no cabe duda de que su jugador más desequilibrante es el neerlandés Memphis Depay. El exjugador del Atlético Madrid y el Manchester United, entre otros equipos, no ha logrado destacar en la Série A hasta ahora, y si bien ha dejado destellos de su calidad, no cabe duda de que es un jugador capaz de dar vuelta un resultado por sí solo. Racing seguramente le complicará las cosas a Corinthians, por lo que el atacante, que viene de jugar con la Eurocopa con su selección, podría ser la llave que necesita el “Timão” para conseguir un buen resultado en casa.

A pesar de los rumores de algunas bajas por lesión, el entrenador Gustavo Costas contará con un plantel casi completo para este choque de semifinales, pero no cabe duda de que el jugador más importante de la “Academia” es Adrián Martínez. El veloz delantero es el máximo anotador de la presente Copa Sudamericana con nueve goles en 10 partidos, y gran parte de las esperanzas de Racing de conseguir un buen resultado están centradas en lo que pueda hacer el delantero de 32 años.

Code:

¿Cuando se juegan las semifinales de la Copa Sudamericana 2024?

El partido del miércoles Cruzeiro vs Lanús se jugará este miércoles 23 de octubre en el Estadio Mineirão, en Belo Horizonte, Brasil, a las 7 PM, hora de Chile. El árbitro de este encuentro será el uruguayo Andrés Matonte.

En tanto, el partido del jueves Corinthians vs Racing Club se disputará este jueves 24 de octubre en el Neo Química Arena, en São Paulo, Brasil, a las 9:30 PM, hora de Chile. El árbitro de este encuentro será el también uruguayo Gustavo Tejera.