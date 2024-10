Colo Colo vs Magallanes

Nuestros expertos de GOAL Chile analizan las cuotas y las probabilidades de que Colo Colo clasifique a las semifinales de la Copa Chile 2024.

Colo Colo enfrenta un desafío muy complicado de cara al partido de vuelta de la final regional por la Zona Centro Sur de la Copa Chile Cola-Cola Sin Azúcar 2024. El conjunto “albo” necesita remontar el 3-0 que sufrió en el partido de ida de esta eliminatoria ante Magallanes para así meterse en las semifinales del certamen.

Está claro que el foco de Colo Colo en la actualidad está en el Campeonato Chileno 2024, y con razón. A falta de sólo dos jornadas para que termine el certamen, el conjunto “albo” marcha en la cima de la tabla de posiciones con dos puntos de ventaja sobre su acérrimo rival, la Universidad de Chile. Los dirigidos por Jorge Almirón pueden dar un salto considerable hacia la 34.° estrella en caso de quedarse con la victoria en el partido de este domingo ante Deportes Iquique en el Estadio Monumental.

Sin embargo, antes de eso debe sortear la eliminatoria contra Magallanes en la Copa Chile Coca-Cola Sin Azúcar 2024. El primer partido de esta llave acabó con una gran victoria del “Manojito de Claveles” por 3-0, por lo que el “Cacique” tiene una ardua misión por delante si es que quiere seguir con vida en el certamen copero. Es por eso que pasaremos a revisar qué dicen las cuotas sobre las posibilidades de Colo Colo de superar esta compleja eliminatoria ante el cuadro de Primera B.

Cuotas Colo Colo vs Magallanes

Gana Colo Colo: 1.30 vía Betano

Empate: 5.10 vía Betano

Gana Magallanes: 8.50 vía Betano

* Todas las cuotas son cortesía de Betano con fecha del domingo 27 de octubre a las 11:30 PM. Pueden estar sujetas a cambios hasta minutos antes del arranque del partido.

Análisis de cuotas Colo Colo vs Magallanes

Las cuotas para el ganador en el transcurso de los 90 minutos no resisten mayor análisis, ya que Colo Colo es amplio favorito para quedarse con la victoria. Tanto por plantilla como por el aspecto de jugar en condición de local, todo lo que no sea un resultado con victoria para el “Cacique” debería ser sorprendente. Sin embargo, Magallanes ya dio la sorpresa en el choque de ida, por lo que los dirigidos por Jorge Almirón no se pueden confiar.

Incluso si uno considera los problemas físicos de algunos jugadores de Colo Colo, como Carlos Palacios, Javier Correa y Cristián Zavala, o el hecho de que exista un alto grado de rotación comparado al once que suele alinear en el Campeonato Chileno, de todas formas Colo Colo debería quedarse con la victoria en esta ocasión.

Analizar la posible clasificación, sin embargo, se torna algo más complejo para el conjunto de Macul...

Cuotas para la clasificación de Colo Colo vs Magallanes

Clasifica Colo Colo: 3.55 vía Betano

Clasifica Magallanes: 1.27 vía Betano

* Todas las cuotas son cortesía de Betano con fecha del domingo 27 de octubre a las 11:30 PM. Pueden estar sujetas a cambios hasta minutos antes del arranque del partido.

Para quien se quiera arriesgar a que Colo Colo dará vuelta la eliminatoria, no hay duda que Betano ofrece muy buenas cuotas. El escenario es bastante complejo, ya que la última vez que Colo Colo ganó por al menos tres goles de diferencia en esta temporada fue el 3-0 que el endosó a Deportes Iquique el 25 de mayo de este año en el contexto de la liga. Se excluye el 6-0 ante Colegio Quillón en la Copa Chile, ya que este último es un equipo amateur.

Sin embargo, el equipo de Almirón ya ha protagonizado gestas increíbles en esta campaña. No sería extraño que tenga una más bajo la manga ad portas del final de la temporada.

Otras cuotas interesantes para el Colo Colo vs Magallanes por la Copa Chile 2024

Las cuotas a ganador del partido y a qué equipo clasificará no son las únicas cuotas interesantes del Colo Colo vs Magallanes. A continuación, dejamos otras cuotas bastante atractivas para los usuarios, incluyendo una SuperCuota que está disponible para quienes tengan una cuenta activa en Betano.

Gana Colo Colo y más de 3.5 goles en total: Super Cuota Betano a 3.55

Ambos equipos anotan al menos un gol: 2.00 vía Betano

Doble oportunidad Magallanes: 3.50 vía Betano

Más de 1.5 goles totales en el primer tiempo: 2.35 vía Betano

¿Cuándo se juega el Colo Colo vs Magallanes por la Copa Chile 2024?

Colo Colo será local en este partido contra Magallanes, válido por la final de vuelta de la Zona Centro Sur, este martes a las 6:00 PM, hora de Chile. El partido se jugará en el Estadio Monumental.