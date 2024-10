Colombia vs Chile

Nuestros expertos de GOAL Chile analizan las cuotas del Colombia vs Chile para ver qué equipo llega en mejor estado a Barranquilla.

Tanto Colombia como Chile vienen de resultados decepcionantes en su partido más reciente de las Eliminatorias para el Mundial de Norteamérica 2026. ¿Cómo llegan ambos equipos de cara a este choque que disputarán el martes 15 de octubre en Barranquilla?

Colombia está en una buena posición de cara a una hipotética clasificación al Mundial de Norteamérica 2026, ya que marcha en los puestos de avanzada y a esta altura, sólo una debacle le impediría meterse en la próxima cita mundialista que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, no cabe duda de que el rendimiento del equipo en el partido más reciente dejó bastante que desear, ya que cayó por 1-0 ante Bolivia. A pesar de generar muchas ocasiones claras, el seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo no fue capaz de vencer al combinado altiplánico ni de lidiar con los más de 4,000 metros de altura en el Estadio Municipal de El Alto.

Sin embargo, esa derrota ni se compara con lo que está pasando Chile. A pesar de abrir el marcador al inicio del partido contra Brasil, los dirigidos por Ricardo Gareca encajaron goles en los descuentos de la primera mitad y casi al final de la segunda fracción para caer por 2-1 contra Brasil. Esa fue su tercera derrota consecutiva en el camino mundialista, y considerando que sólo suma cinco puntos en nueve partidos (G1, E2, P6), llegar al próximo Mundial sólo parece una químera para una “Roja” que ya se quedó abajo del avión de cara a Rusia 2018 y Catar 2022.

Colombia vs. Chile se verán las caras este martes en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. ¿Qué dicen las cuotas de cara a este partido clave en el camino al próximo Mundial?

Cuotas Colombia vs Chile

De acuerdo a las cuotas de Betano, Colombia es claro favorito para llevarse la victoria, mientras que incluso un empate de Chile sería algo bastante complejo para los dirigidos de Ricardo Gareca. Las cuotas son las siguientes:

Gana Colombia: 1.42

Empate: 4.20

Gana Chile: 9.50

¿Qué equipo llega en mejores condiciones al Colombia vs. Chile en Barranquilla?

A pesar de que ambos elencos vienen de una derrota, para nadie es un secreto que Colombia llega en mejores condiciones a este compromiso. El elenco dirigido por Néstor Lorenzo llegó a la final de la Copa América 2021, donde solo perdió ante Argentina, y la derrota que sufrió ante Bolivia fue la primera caída que ha tenido en el proceso eliminatorio hacia el Mundial de 2026. Si bien debe haber un desgaste físico evidente por haber jugado a más de 4.000 metros de altura, el volver a casa y jugar frente a su gente debe ser un aliciente para el combinado “cafetero”.

Por contrapartida, Chile lo está pasando bastante mal. No gana desde el 3-0 que le endosó a Paraguay en un partido amistoso antes de la Copa América, y el registro de Gareca al mando de “La Roja” no deja mucho espacio para la ilusión. Aún no gana un partido oficial con Chile y suma tres derrotas en igual número de partidos en Eliminatorias. Con todas las competiciones e incluyendo amistosos, Chile posee registro de G2, E2, P5 bajo el mandato del “Tigre”.

Historial reciente Colombia vs. Chile

Chile 0-0 Colombia -- 12.09.2023, Eliminatorias Mundial 2026

Colombia 3-1 Chile -- 09.09.2021, Eliminatorias Mundial 2022

Chile 2-2 Colombia -- 13.10.2020, Eliminatorias Mundial 2022

Colombia 0-0 Chile -- 12.10.2019, Amistoso Internacional

Colombia 0-0 Chile* -- 28.06.2019, Copa América 2019

* Chile avanzó en penales.

Otras cuotas interesantes de Colombia vs. Chile

Los partidos de Chile se han caracterizado por tener bastantes goles últimamente, y cada uno de sus últimos tres encuentros por Eliminatorias han acabado con más de 2.5 goles en total. Si es que esa tendencia se repite en este choque, la cuota de Betano es bastante atractiva, ya que paga 2.25 en caso de que haya tres o más tantos en total.

El favorito de Colombia es tal, que incluso la doble oportunidad a favor de Chile tiene un buen valor. Si es que los dirigidos por Ricardo Gareca evitan la derrota, la cuota de Betano es de 3.00, lo que a todas luces indica que los “Cafeteros” son claros favoritos para la victoria.

Finalmente, en el caso de que Colombia respete su favoritismo, bien podría dominar desde el arranque del compromiso. La ventaja de Colombia al descanso por cualquier marcador paga 1.93.

Alineaciones probables Colombia vs. Chile

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Miguel Borja; Richard Ríos, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba

Chile: Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Marcelo Morales; Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar; Darío Osorio, Diego Valdés, Victor Dávila; Eduardo Vargas