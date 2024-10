Universidad Católica vs Universidad de Chile

Nuestros expertos de GOAL Chile analizan la posibilidad de que Fernando Zampedri marque en el clásico de este sábado contra la Universidad de Chile.

El delantero argentino de Universidad Católica, Fernando Zampedri, tiene una nueva oportunidad de hacer historia en la Primera División de Chile y buscará convertirse en el goleador histórico de la Universidad Católica este sábado, nada más y nada menos que en el Clásico Universitario, ante la Universidad de Chile en un encuentro válido por la jornada 28 del Campeonato Chileno.

El “Toro” es el máximo anotador del Campeonato Chileno en esta temporada 2024 con 16 goles en 25 partidos, y no parece que nadie le vaya a quitar el privilegio de acabar, una vez más, como el mejor delantero del fútbol nacional, algo que ya logró en cada una de las cuatro temporadas anteriores. Sin embargo, Zampedri también podría hacer historia con la camiseta del conjunto precordillerano, ya que está a sólo un gol de convertirse en el máximo goleador histórico de Universidad Católica. Y que escenario más ideal para él, y la parcialidad cruzada, que lograr dicha hazaña en un clásico ante la Universidad de Chile cuando quedan sólo tres fechas para que finalice la temporada.

El delantero cruzado no pudo anotar en el partido pendiente contra Colo Colo y se perdió el choque contra O'Higgins por acumulación de tarjetas amarillas, pero debería estar listo y dispuesto para volver a inflar las redes en este compromiso contra los "azules", a quienes ya les marcó en la primera rueda.

¿Cómo van la Universidad Católica y la Universidad de Chile en la carrera por el título?

En lo que respecta a la carrera por el título, Universidad Católica ya no tiene nada que hacer, ya que el buen rendimiento de Colo Colo lo dejó sin la posibilidad de campeonar. Sin embargo, eso no signfica que el conjunto "cruzado" no tenga nada por lo que jugar en estas útlimas jornadas, ya que buscará asegurar el tercer lugar de la clasificación, y con eso, un cupo en la fase previa de la Copa Libertadores 2025.

En tanto, Universidad de Chile perdió su condición de líder exclusivo luego de que Colo Colo ganase sus tres partidos pendientes y ahora está a dos puntos del conjunto "albo", por lo que necesita ganar sus partidos pendientes y esperar un tropiezo de los dirigidos por Jorge Almirón si quiere sumar una nueva estrella a su palmarés.

¿Cuántos goles ha anotado Fernando Zampedri con Universidad Católica?

Zampedri actualmente suma 118 goles con la camiseta de Universidad Católica, igualando en la cima a Rodrigo Barrera. Todo parece indicar que romperá el récord en algún momento antes de que termine la campaña si es que no sufre una lesión. Sin embargo, ¿qué tan realista es pensar que pueda lograr dicha hazaña contra la "U" este fin de semana?

Cuotas para que Fernando Zampedri anote vs Universidad de Chile

De acuerdo a las cuotas que entrega Coolbet, un gol de Zampedri en cualquier momento del partido de este jueves contra Colo Colo paga la no despreciable suma de 2.90, siendo el cuarto jugador con mayor probabilidad de anotar.

Los únicos que entregan una cuota más baja son los delanteros de la "U" Leandro Fernández (2.16), Cristián Palacios (2.27) y Luciano Pons (2.54), lo que también da luces claras sobre el favoritismo de la "U" para este choque. Además, un doblete de Zampedri paga 11.50 y, además, un hat-trick del delantero argentino paga 52.00.

El delantero argentino de 36 años ya le anotó a la Universidad de Chile en la presente temporada del fútbol chileno, por lo que sabe lo que significa anotar en clásicos.

Cuotas Universidad Católica vs Universidad de Chile

Los dirigidos por Gustavo Álvarez parten como claros favoritos para este choque, tal como indican las cuotas de Coolbet, ya que la victoria del conjunto “azul” paga 2.06, mientras que el empate paga 3.25 y un triunfo del elenco “cruzado” paga 3.89 de acuerdo a Coolbet. Cabe destacar que ninguno de los dos equipos llega con muchas bajas a este partido.

Otras cuotas interesantes Universidad Católica vs Universidad de Chile

El historial de los últimos clásicos entre Colo Colo y Universidad Católica indica que han habido muchos goles, y es que tres de los últimos cinco que se han disputado en el contexto de la Primera División han finalizado con más de 2.5 goles en total y, además, con anotaciones de ambos elencos. Si es que se respeta esa tendencia, cabe destacar que la cuota por más de 2.5 goles en total es de 2.00, mientras que la cuota para que se haya dos o menos goles es de 1.82. Para los más arriesgados, la cuota de más de 2.5 goles y ambos anotan es de un atractivo 2.39.

Si nos vamos al apartado de si ambos anotan, podemos ver que ambos elencos han anotado en los últimos tres partidos entre sí en todas las competiciones, incluyendo amistosos. Así, la cuota en Coolbet para el “ambos anotan” es de 1.83, mientras que para que hayan goles de sólo un equipo, o de ninguno, es de 1.99.

¿Cuándo y dónde se jugará Universidad Católica vs Universidad de Chile?

El partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile se jugará en el Estadio Santa Laura este sábado 19 de octubre desde las 18:00 horas, hora local de Chile.