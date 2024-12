Analizando el rendimiento del Manchester United tras la llegada de Ruben Amorim: ¿Qué apuestas destacan?

Nuestros expertos de GOAL.com analizan lo que ha sido el Manchester United tras la llegada de Ruben Amorim a Old Trafford.

El Manchester United se robó las portadas durante el fin de semana pasado tras remontar el derby contra el Manchester City y lograr una victoria por 2-1 en condición de visitante. A pesar de ir perdiendo hasta el min. 88, los 'Diablos Rojos' le arrebataron la victoria al City, lo que indica el comienzo de lo que podría ser una período de muchos éxitos bajo el mando de Ruben Amorim.

Sin embargo, no hay que dejarse llevar sólo por ese partido, y es que el rendimiento general en sus primeros ocho partidos, así como la trayectoria del equipo inconsistente del equipo, revelan varios ángulos de apuestas que se pueden aprovechar.

¿Cuáles son algunas de las cuotas más interesantes en los partidos del Manchester United?

Si, el rendimiento del Manchester United ha sido bastante mediocre en lo que va de esta temporada. Sin embargo, hay razones para pensar que el equipo podría ir en alza. El rendimiento contra el City da esperanzas para un renacer en lo que respecta a rendimiento, pero la derrota por 4-3 ante el Tottenham en la EFL Cup este jueves da luces de que los problemas defensivos siguen siendo algo latente en la escuadra de Amorim.

Bajo estas medidas, ¿a qué se podría apostar en los partidos del Manchester United?

Una apuesta común en los partidos del Manchester United puede ser el “ambos anotan” y el total de goles, siendo el over de 2.5 goles una métrica bastante sólida considerando lo que ha sido el club de Old Trafford tras la llegada de Amorim.

Si analizamos el próximo partido del Manchester United contra el Bournemouth este domingo 22 de septiembre, podemos ver varias cuotas interesantes:

Más de 2.5 goles en total: 1.60 según Betano

Ambos anotan: 1.55 según Betano

Ambos anotan y más de 2.5 goles en total: 1.83 según Betano

Manchester United gana y más de 2.5 goles en total: 2.47 según Betano

En cambio, si decides apostar por goles y asistencias, uno debe tener en cuenta el reciente resurgimiento de Bruno Fernandes (anotó siete goles en los últimos siete partidos) gracias a su rol ampliado tras el cambio de entrenador. Otro jugador a considerar podría ser Amad Diallo, quien ha visto su participación casi duplicarse en el último mes, un factor crítico para quienes exploran los mercados de rendimiento de jugadores individuales. El marfileño marcó contra el Manchester City y también lo hizo contra el Tottenham.

Siguiendo con el ejemplo anterior, estas son algunas de las cuotas de goleador para el partido del Manchester United contra el Bournemouth este 22 de diciembre:

Gol de Bruno Fernandes: 3.00 según Betano

Bruno Fernandes anota el primer gol: 8.25 según Betano

Gol de Amad Diallo: 3.10 según Betano

Asistencia de Bruno Fernandes: 3.25 según Betano

Y en Europa, ¿cómo se ve el escenario para el Manchester United?

Con la victoria del domingo en el derbi, Amorim se suma a un club muy exclusivo: solo otro entrenador ha vencido a los actuales campeones de la Premier League con dos equipos diferentes en una sola campaña. Ese fue Alan Pardew, quien superó al Manchester City con el Newcastle United y el Crystal Palace en la temporada 2014-15.

Sin embargo, puede que esos dos triunfos contra el City no escondan la realidad, y es que el Manchester United simplemente no está listo para pelear por el título de la Premier League -- al menos no ahora y no en el corto plazo. Sin embargo, la situación en Europa bien podría ser diferente.

Según los mercados de apuestas deportivas de Betano, estas son las cuotas para determinar al posible campeón de la UEFA Europa League 2024-25:

Tottenham Hotspur campeón: 5.50 según Betano

Manchester United campeón: 6.00 según Betano

Athletic Bilbao campeón: 7.00 según Betano

SS Lazio campeón: 8.50 según Betano

Real Sociedad campeón: 9.50 según Betano

Eintracht Frankfurt campeón: 15.00 según Betano

A pesar de que el rendimiento de los Diablos Rojos no ha sido el ideal, de todas formas las apuestas lo dan como un claro favorito para quedarse con el segundo torneo de clubes más importante de Europa. Sin embargo, habrá que ver si el equipo desarrolla algo más de consistencia en las jornadas venideras. El potencial para llegar lejos está, pero hay que ver si el equipo logra resolver su fragilidad defensiva.